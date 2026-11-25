Deutschland verschuldet sich so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Für das vierte Quartal hat die Finanzagentur Emissionen von 106 Milliarden Euro eingeplant. Der Bundeshaushalt 2027, über den der Bundestag am Freitag abschließend abstimmen soll, sieht eine Neuverschuldung von rund 210 Milliarden Euro vor, getrieben von Verteidigung und Infrastruktur. Die EU-Kommission rechnet für 2027 mit einem gesamtstaatlichen Defizit von 4,4 Prozent und einer Schuldenquote von 66,3 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Gleichzeitig ist ein großer Käufer verschwunden: Die Europäische Zentralbank lässt ihre Anleihebestände abschmelzen. Das Angebot muss deshalb von Banken, Versicherern, Fonds und ausländischen Investoren aufgenommen werden. Sie verlangen dafür höhere Renditen. Ende September stieg die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe auf 3,65 Prozent, den höchsten Stand seit 17 Jahren. Seitdem ist sie um rund 38 Basispunkte gefallen, vor allem weil der Ölpreis nachgab und Anleger zuletzt vor dem Ausverkauf bei Technologieaktien in sichere Anleihen flüchteten.