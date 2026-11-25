Für die Bundesanleihen ist der Mittwoch ein Prüfstein: Die Deutsche Finanzagentur stockt heute die 3 %-Bundesanleihe 2026/2036 (ISIN DE000BU2Z072) um 5 Milliarden Euro auf. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe lag am Dienstagnachmittag bei 3,27 Prozent, der Euro-Bund-Future notierte bei 122,95 Punkten (dpa-AFX, 24. November, 15:52 Uhr). Spannend ist die Auktion vor allem wegen ihrer Vorgeschichte: Als dieselbe Anleihe im August aufgestockt wurde, deckten die Gebote das Angebot nicht einmal vollständig.
Bundesanleihen: Bund stockt die 3-Prozent-Anleihe 2036 um 5 Milliarden Euro auf, Zehnjährige bei 3,27 Prozent – findet die Finanzagentur diesmal genug Käufer?
Heute versteigert die Finanzagentur weitere 5 Milliarden Euro der zehnjährigen 3 %-Bundesanleihe 2026/2036. Bei der letzten Aufstockung im August reichten die Gebote nicht einmal für das angebotene Volumen. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe liegt mit 3,27 Prozent 38 Basispunkte unter dem 17-Jahres-Hoch. Die Top-Story erklärt, was die Auktion über die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen verrät.
Steckbrief
- Anleihe
- 3 % Bundesanleihe 2026 (2036)
- ISIN
- DE000BU2Z072
- Fälligkeit
- 15. August 2036
- Zinstermin
- jährlich am 15. August
- Umlauf vor dem Tender
- 34,5 Mrd. €
- Bietungszeit
- 25.11.2026, 8:00–11:30 Uhr
- Valuta
- 27. November 2026
Stand: 19.11.2026, Bundesbank, Ankündigung des Tenders
Die Auktion
Was wird bei der Bundesanleihe 2036 versteigert – und warum schaut der Markt genau hin?
Der Bund leiht sich Geld über Auktionen, an denen nur Banken der „Bietergruppe Bundesemissionen“ teilnehmen. Was diese Banken nicht kaufen, behält der Bund zunächst als Marktpflegequote und verkauft es später an der Börse.
Die Bietungsfrist läuft heute von 8:00 bis 11:30 Uhr, das Ergebnis veröffentlicht die Finanzagentur kurz danach. Die zehnjährige Bundesanleihe mit dem Kupon von 3 Prozent wurde im Juli 2026 erstmals begeben und hat vor dem heutigen Tender ein Volumen von 34,5 Milliarden Euro. Mit der Aufstockung wächst sie weiter in Richtung der Größe, die große internationale Investoren für ihre Handelsstrategien bevorzugen.
|Auktion
|Angebot
|Gebote
|Zuteilung
|Rendite
|Deckung
|3 % Bund 2036 (19.08.)
|6.000 Mio. €
|4.334 Mio. €
|3.769 Mio. €
|3,26 %
|1,1
|3,30 % Bund 2033 (18.11.)
|3.000 Mio. €
|3.417 Mio. €
|2.272 Mio. €
|3,27 %
|1,5
|3 % Bund 2036 (25.11.)
|5.000 Mio. €
|offen
|offen
|offen
|offen
Quelle: Deutsche Finanzagentur, Zuteilungsmeldungen vom 19.08.2026 und 18.11.2026
Im August boten die Banken für die Aufstockung über 6 Milliarden Euro nur 4,334 Milliarden Euro, zugeteilt wurden 3,769 Milliarden Euro zu einer Durchschnittsrendite von 3,26 Prozent. Mehr als 2,2 Milliarden Euro blieben als Marktpflegequote beim Bund. Eine solche „technisch unterdeckte“ Auktion ist bei Bundesanleihen nicht ungewöhnlich und kein Zeichen mangelnder Bonität. Sie zeigt aber, wie preissensibel die Händler in einem Umfeld steigender Leitzinsen geworden sind. Die Aufstockung der siebenjährigen Anleihe vor einer Woche lief mit einer Deckung von 1,5 besser.
Das große Bild
Warum steigt das Angebot an Bundesanleihen – und wer soll das alles kaufen?
Deutschland verschuldet sich so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Für das vierte Quartal hat die Finanzagentur Emissionen von 106 Milliarden Euro eingeplant. Der Bundeshaushalt 2027, über den der Bundestag am Freitag abschließend abstimmen soll, sieht eine Neuverschuldung von rund 210 Milliarden Euro vor, getrieben von Verteidigung und Infrastruktur. Die EU-Kommission rechnet für 2027 mit einem gesamtstaatlichen Defizit von 4,4 Prozent und einer Schuldenquote von 66,3 Prozent der Wirtschaftsleistung.
Gleichzeitig ist ein großer Käufer verschwunden: Die Europäische Zentralbank lässt ihre Anleihebestände abschmelzen. Das Angebot muss deshalb von Banken, Versicherern, Fonds und ausländischen Investoren aufgenommen werden. Sie verlangen dafür höhere Renditen. Ende September stieg die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe auf 3,65 Prozent, den höchsten Stand seit 17 Jahren. Seitdem ist sie um rund 38 Basispunkte gefallen, vor allem weil der Ölpreis nachgab und Anleger zuletzt vor dem Ausverkauf bei Technologieaktien in sichere Anleihen flüchteten.
Deutschland ist Europas sicherster Schuldner – aber auch ein sicherer Schuldner muss seinen Preis zahlen.
Geldpolitik
Was bedeutet die EZB-Zinserhöhung für die Rendite der Bundesanleihen?
Die EZB bereitet für Dezember eine Zinserhöhung vor, die Inflation im Euroraum lag zuletzt bei 4,0 Prozent, die Kernrate bei 2,6 Prozent. Laut Saxo preisen Zinsswaps bis Ende 2027 Anhebungen um insgesamt rund 58 Basispunkte ein. Ein Zinsschritt, der bereits in den Kursen steckt, bewegt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe kaum. Entscheidend ist, ob die Notenbank im Dezember weitere Schritte signalisiert. Die Helaba hält die Markterwartungen für zu hoch, die EZB-Ratsmitglieder senden gemischte Signale.
Kurz erklärt: Die Bundesanleihe 2036 zahlt einen festen Kupon von 3 Prozent auf den Nennwert. Weil die Marktrendite mit 3,27 Prozent darüber liegt, notiert die Anleihe unter 100 Prozent. Wer sie heute kauft, erhält den Kupon plus den Kursgewinn bis zur Rückzahlung zu 100 Prozent – zusammen ergibt das die Rendite. Die Duration von gut acht Jahren bedeutet: Steigt die Rendite um einen Prozentpunkt, fällt der Kurs um rund 8 Prozent.
Was sollten Anleger bei Bundesanleihen jetzt beobachten?
Heute zählen drei Zahlen aus der Auktion: das Verhältnis von Geboten zu Angebot, die Durchschnittsrendite im Vergleich zum Markt kurz vor 11:30 Uhr und die Höhe der Marktpflegequote. Am Nachmittag folgen die US-Inflationsdaten, die über Umwege auch die Bundesanleihen bewegen. Am Freitag stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab. In der kommenden Woche versteigert der Bund laut Emissionskalender am 1. Dezember fünfjährige Bundesobligationen, am 8. Dezember folgen zweijährige Schatzanweisungen. Danach entscheidet die EZB im Dezember über die Zinsen.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe?
Am Dienstag, 24. November, um 15:52 Uhr lag sie bei 3,27 Prozent (dpa-AFX). Das 17-Jahres-Hoch von 3,65 Prozent wurde Ende September erreicht.
Welche Bundesanleihe wird heute versteigert?
Die 3 %-Bundesanleihe 2026/2036 mit der ISIN DE000BU2Z072, fällig am 15. August 2036. Der Bund stockt sie um 5 Milliarden Euro auf.
Können Privatanleger an der Bund-Auktion teilnehmen?
Nein, bieten dürfen nur Banken der Bietergruppe Bundesemissionen. Privatanleger können Bundesanleihen nach der Auktion über ihre Bank an der Börse handeln.
Was bedeutet eine Deckung von 1,1?
Die Gebote lagen nur knapp über dem zugeteilten Volumen. Für die gesamte angebotene Menge reichten sie im August nicht; den Rest behielt der Bund als Marktpflegequote.
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