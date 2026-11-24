Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt am Dienstag bei 3,27 Prozent, einen Basispunkt niedriger als am Vortag. Das sind gut 0,3 Prozentpunkte unter dem 17-Jahres-Hoch von Ende September. Doch hinter der ruhigen Kursbewegung wächst der Druck von der Angebotsseite: Der Bund muss in diesem Jahr 525,5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufnehmen.
Bundesanleihen: Bund legt im Schlussquartal 106 Milliarden Euro auf, Zehnjährige bei 3,27 Prozent – wer kauft das Angebot?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt am Dienstag bei 3,27 Prozent. Morgen stockt der Bund die Zehnjährige um 5 Milliarden Euro auf, am Freitag stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab. Was Angebot, EZB und Inflation für Bundesanleihen bedeuten.
Stand: Dienstag, 24. November 2026, Redaktionsschluss gegen 16 Uhr MEZ. Eine Uhrzeit nennt die Quelle für den Tagesstand nicht. Zum Vergleich: Am Dienstag, 17. November, lag die zehnjährige Bundesanleihe laut Bundesbank bei 3,35 Prozent, die dreißigjährige bei 3,72 Prozent und der Bobl mit fünf Jahren Laufzeit bei 3,18 Prozent. Trading Economics verweist für Ende September auf ein 17-Jahres-Hoch von 3,65 Prozent. Die Rendite zeigt, welche Verzinsung ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erzielt; sie ist nicht der Kupon, also der feste Zins des Papiers.
Emissionsplan
Wie viele Bundesanleihen kommen noch auf den Markt?
Die Deutsche Finanzagentur plant im vierten Quartal 2026 Emissionen von 106 Milliarden Euro, davon 59 Milliarden am Kapitalmarkt und 47 Milliarden am Geldmarkt, jeweils ohne grüne Bundeswertpapiere. Das geht aus ihrer Mitteilung vom 24. September hervor. Die Börsen-Zeitung beziffert die gesamte Kreditaufnahme des Bundes 2026 auf 525,5 Milliarden Euro bei Fälligkeiten von 309 Milliarden Euro; im vierten Quartal stehen Tilgungen von 79 Milliarden Euro an. Für 2027 nennt die Zeitung keine konkrete Zahl, zitiert aber die Finanzagentur mit der Aussage, die Emissionen stiegen auf Rekordwerte. Einen offiziellen Emissionsplan 2027 gibt es noch nicht.
Kapitalmarkt-Emissionen des Bundes im Q4 2026 nach Laufzeit
Mrd. €
Quelle: Börsen-Zeitung, 24.09.2026, auf Basis der Finanzagentur
Daten als Tabelle
|Laufzeit
|Volumen
|Schatz (2 Jahre)
|20
|Bobl (5 Jahre)
|14,5
|Bund 10 Jahre
|10,5
|Bund 7 Jahre
|7
|Bund 15/20/30 Jahre
|7
|Termin
|Wertpapier
|Volumen
|Mi 25.11.
|Bund 10 Jahre (Aufstockung)
|5.000 Mio. €
|Di 01.12.
|Bobl 5 Jahre (Aufstockung)
|4.500 Mio. €
|Di 08.12.
|Schatz 2 Jahre (Aufstockung)
|4.000 Mio. €
Volumina laut Quartalsplanung vom 24.09.2026; die Plantabelle war beim Auslesen teils uneinheitlich, bitte bei der Finanzagentur gegenprüfen.
Quelle: Deutsche Finanzagentur, Pressemitteilung Nr. 8 vom 24.09.2026
Haushalt
Was bedeutet der Haushalt 2027 für die Bund-Rendite?
Der Bundestag stimmt am Freitag, 27. November, in dritter Lesung über den Haushalt 2027 ab. Nach den Angaben des Bundestags sehen die Ausgaben 560,92 Milliarden Euro vor, die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt beträgt 122,97 Milliarden Euro. Die Börsen-Zeitung nennt für den Haushalt inklusive Sondervermögen eine Neuverschuldung von rund 210,4 Milliarden Euro, die zweithöchste nach 2021. Mehr Schulden bedeuten mehr Anleihen, die Investoren aufnehmen müssen. Je größer das Angebot, desto höher kann die Rendite ausfallen, die der Bund bieten muss, um alles zu platzieren. Das ist keine Prognose, sondern der Mechanismus, den Marktbeobachter bei Auktionen beobachten: Wie viel nehmen die Bieter zu welchem Preis?
EZB und Inflation
Wie stark bewegen EZB-Zinsen und Inflation die Bundesanleihen?
Die EZB hat den Einlagensatz am 29. Oktober unverändert bei 2,50 Prozent belassen; Hauptrefinanzierungssatz und Spitzenrefinanzierungssatz liegen laut Bundesbank bei 2,65 und 2,90 Prozent. Der nächste Zinsentscheid folgt am 17. Dezember. Die Inflation im Euroraum lag laut Schnellschätzung im Oktober bei 4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September, berichtet stockanalysis.com. Bundesbank-Präsident Nagel hält nach einer Reuters-Meldung vom 4. November eine Zinserhöhung im Dezember für „sehr wahrscheinlich notwendig“; das ist eine Einzelstimme, keine Entscheidung. Nach Trading Economics preist der Markt zwei Erhöhungen um je 25 Basispunkte bis März 2027 ein.
Am Montag fiel die Rendite der Zehnjährigen unter 3,3 Prozent. Trading Economics führt das auf erwartete straffere US-Geldpolitik, die Konjunktur und Safe-Haven-Käufe zurück. Deutschlands Privatsektor wuchs im November so schnell wie zuletzt 2022, Frankreich blieb schwach.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Was sind Bundesanleihen? Es sind Schuldverschreibungen des Bundes mit Laufzeiten von zehn bis dreißig Jahren. Kürzere Laufzeiten heißen Schatz (zwei Jahre) und Bobl (fünf Jahre).
Wer verkauft Bundesanleihen? Die Deutsche Finanzagentur platziert sie im Auftrag des Bundes über Auktionen mit Banken; Privatanleger handeln sie an der Börse.
Warum ändert sich die Rendite täglich? Der Kurs richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Steigt der Kurs, sinkt die Rendite, und umgekehrt.
Was ist eine Aufstockung? Der Bund gibt keine neue Anleihe aus, sondern erhöht das Volumen einer bestehenden. Die Konditionen (Kupon, Fälligkeit) bleiben gleich.
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