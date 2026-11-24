Die EZB hat den Einlagensatz am 29. Oktober unverändert bei 2,50 Prozent belassen; Hauptrefinanzierungssatz und Spitzenrefinanzierungssatz liegen laut Bundesbank bei 2,65 und 2,90 Prozent. Der nächste Zinsentscheid folgt am 17. Dezember. Die Inflation im Euroraum lag laut Schnellschätzung im Oktober bei 4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September, berichtet stockanalysis.com. Bundesbank-Präsident Nagel hält nach einer Reuters-Meldung vom 4. November eine Zinserhöhung im Dezember für „sehr wahrscheinlich notwendig“; das ist eine Einzelstimme, keine Entscheidung. Nach Trading Economics preist der Markt zwei Erhöhungen um je 25 Basispunkte bis März 2027 ein.

Am Montag fiel die Rendite der Zehnjährigen unter 3,3 Prozent. Trading Economics führt das auf erwartete straffere US-Geldpolitik, die Konjunktur und Safe-Haven-Käufe zurück. Deutschlands Privatsektor wuchs im November so schnell wie zuletzt 2022, Frankreich blieb schwach.