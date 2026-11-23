Die 3,00-%-Bundesanleihe 2036 hat einen festen Kupon von 3,00 Prozent auf den Nennwert. Der Kupon ist der Zins, den der Bund jährlich zahlt; die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit. Weil die Marktrendite der Zehnjährigen mit 3,30 Prozent über dem Kupon liegt, notiert eine Anleihe mit diesem Kupon rechnerisch leicht unter 100 Prozent des Nennwerts. Das ist eine Einordnung der Redaktion, kein Kurs aus einer Datenquelle.

Am Montag stehen laut Emissionsplan zudem zwei Bubill-Auktionen (unverzinste Geldmarktpapiere) über je 3 Milliarden Euro an. Für Dienstag, Donnerstag und Freitag sind keine Auktionen des Bundes angesetzt. Der Plan kann sich ändern; Ergebnisse liegen noch nicht vor.