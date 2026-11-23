Die Bundesanleihe steht diese Woche im Angebot: Laut Emissionsplan der Deutschen Finanzagentur vom 24. September 2026 werden am Mittwoch, 25. November, 5 Milliarden Euro der 3,00-%-Bundesanleihe 2036 (ISIN DE000BU2Z072, Fälligkeit 15. August 2036) angeboten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Freitag bei 3,30 Prozent, nach mehr als 3,4 Prozent am Tag zuvor (Trading Economics, Tagesstände ohne Uhrzeit). Montagswerte lagen zum Redaktionsschluss um 8 Uhr noch nicht vor.
Bundesanleihe 3,00 % 2036: Finanzagentur bietet am Mittwoch 5 Milliarden Euro an, Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 3,30 Prozent – wie viel Nachfrage trifft das Angebot?
Am Mittwoch, 25. November 2026, bietet die Finanzagentur laut Emissionsplan 5 Milliarden Euro der 3,00-%-Bundesanleihe 2036 an. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag zuletzt bei 3,30 Prozent, die der Zweijährigen bei 3,06 Prozent. Wir ordnen Auktion, Zinskurve und Italien-Aufschlag ein.
Der Termin
Was bietet die Finanzagentur am Mittwoch an?
Der Bund finanziert sich über regelmäßige Auktionen: Banken geben Gebote ab, die Finanzagentur teilt zu. Je mehr Gebote auf das Angebot kommen, desto eher gelingt die Platzierung zu einer niedrigen Rendite.
Die 3,00-%-Bundesanleihe 2036 hat einen festen Kupon von 3,00 Prozent auf den Nennwert. Der Kupon ist der Zins, den der Bund jährlich zahlt; die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit. Weil die Marktrendite der Zehnjährigen mit 3,30 Prozent über dem Kupon liegt, notiert eine Anleihe mit diesem Kupon rechnerisch leicht unter 100 Prozent des Nennwerts. Das ist eine Einordnung der Redaktion, kein Kurs aus einer Datenquelle.
Am Montag stehen laut Emissionsplan zudem zwei Bubill-Auktionen (unverzinste Geldmarktpapiere) über je 3 Milliarden Euro an. Für Dienstag, Donnerstag und Freitag sind keine Auktionen des Bundes angesetzt. Der Plan kann sich ändern; Ergebnisse liegen noch nicht vor.
|Termin
|Ereignis
|Mo 23.11.
|Bubill-Auktionen (je 3 Mrd. €), Einkaufsmanagerindizes
|Di 24.11.
|Ifo-Geschäftsklima November
|Mi 25.11.
|Auktion 3,00-%-Bundesanleihe 2036 (5 Mrd. €), BIP Deutschland (zweite Schätzung)
|Do 26.11.
|Protokoll der EZB-Sitzung vom Oktober, Geldmenge M3
|Fr 27.11.
|Inflation Frankreich und Spanien (vorläufig), deutscher Arbeitsmarkt
Auktionstermine laut Emissionsplan Q4 2026; Termine laut finanzen.net-Wochenvorschau, Uhrzeiten dort nicht genannt.
Quelle: Deutsche Finanzagentur (24.09.2026), finanzen.net Wochenvorschau KW 48
Wie sieht die Zinskurve aus?
Die Kurve der Bundesanleihen ist flach. Am Freitag lag die zweijährige Schatz-Anleihe bei 3,06 Prozent, die zehnjährige bei 3,30 und die dreißigjährige bei 3,68 Prozent (Trading Economics). Zwischen Zwei und Zehn liegen damit rund 24 Basispunkte, zwischen Zehn und Dreißig rund 38 Basispunkte; ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Die Zweijährige fiel binnen eines Tages von 3,17 auf 3,06 Prozent, die Dreißigjährige von 3,77 auf 3,68 Prozent. Trading Economics führt den Rückgang auf den KI-getriebenen Aktienausverkauf und die Nachfrage nach sicheren Häfen zurück. Seit Jahresbeginn liegt die Rendite der Zehnjährigen laut derselben Quelle rund 50 Basispunkte höher.
|Papier
|Rendite
|Vortag
|Schatz 2 Jahre
|3,06 %
|3,17 %
|Bundesanleihe 10 Jahre
|3,30 %
|rund 3,41 %
|Bundesanleihe 30 Jahre
|3,68 %
|3,77 %
|Italien BTP 10 Jahre
|4,41 %
|–
Spread BTP–Bund eigene Rechnung (4,407 minus 3,303); Tagesänderung der Quelle teils unplausibel, daher Vortageswerte.
Quelle: Trading Economics
Was verrät der Aufschlag Italiens?
Die zehnjährige italienische Staatsanleihe (BTP) rentierte am Freitag mit 4,41 Prozent. Der Abstand zum Bund liegt damit bei rund 110 Basispunkten (eigene Rechnung auf Basis von Trading Economics). Der Spread zeigt, wie viel Zusatzrendite Anleger für das höhere Risiko Italiens gegenüber dem Euro-Anker verlangen. Er ist deutlich kleiner als bei Frankreich, wo der Aufschlag laut einem früheren Bericht dieser Redaktion bei rund 155 Basispunkten lag. Die Trading-Economics-Seite zeigt für Italien eine unplausible Tagesveränderung; ein Abgleich mit einer zweiten Quelle steht aus.
Angebot trifft Fluchtbewegung
Die Auktion fällt in eine Woche, in der Anleger aus Tech-Aktien in Staatsanleihen flüchten. Das stützt die Nachfrage, drückt aber die Rendite.
Daten als Taktgeber
Ifo (Dienstag) und BIP (Mittwoch) liefern Hinweise auf die Konjunktur, das EZB-Protokoll (Donnerstag) auf die Debatte im Rat.
Kurve flach
Wenig Aufschlag für lange Laufzeiten: Zehn Jahre Bindung bringen nur rund 24 Basispunkte mehr als zwei Jahre.
Was ist als Nächstes wichtig für Bundesanleihen?
Entscheidend sind die Ergebnisse der Mittwochs-Auktion, die Konjunkturdaten der Woche und die Stimmung an den Aktienmärkten. Die Daten liefern Hinweise, keine Prognose von aktiencheck.de. Wer sich für die Anleihe interessiert, findet Emissionsbedingungen und Ergebnisse bei der Deutschen Finanzagentur.
FAQ: Rendite der Bundesanleihe
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Laut Trading Economics lag sie am Freitag, 20. November 2026, bei 3,30 Prozent.
Was wird am Mittwoch versteigert? Laut Emissionsplan der Finanzagentur 5 Milliarden Euro der 3,00-%-Bundesanleihe 2036, ISIN DE000BU2Z072, fällig am 15. August 2036.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite berücksichtigt Kurs und Restlaufzeit.
Was bedeutet ein Spread von 110 Basispunkten bei Italien? Anleger verlangen für zehnjährige italienische Anleihen rund 1,1 Prozentpunkte mehr Rendite als für den Bund.
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