Die Bullish Aktie (Ticker: BLSH, ISIN: KYG169101204) ist am Montag an der New Yorker Börse um 12,2 Prozent auf 19,75 Dollar eingebrochen – so stark wie keine andere große Krypto-Aktie an diesem Tag. Der Auslöser: Der erneute Rutsch beim Bitcoin, ein schwacher Technologiesektor und nervöse Anleger einen Tag vor wichtigen Terminen. Für die Kryptobörse, zu der auch das Branchenportal CoinDesk gehört, ist das ein neues 52-Wochen-Tief – und das unmittelbar vor der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal am Mittwoch. Bitcoin notiert am Dienstagmorgen gegen 10:20 Uhr MEZ laut CoinGecko bei rund 64.545 Dollar, ein Minus von 13,7 Prozent binnen einer Woche.