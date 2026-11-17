Die Bullish Aktie (Ticker: BLSH, ISIN: KYG169101204) ist am Montag an der New Yorker Börse um 12,2 Prozent auf 19,75 Dollar eingebrochen – so stark wie keine andere große Krypto-Aktie an diesem Tag. Der Auslöser: Der erneute Rutsch beim Bitcoin, ein schwacher Technologiesektor und nervöse Anleger einen Tag vor wichtigen Terminen. Für die Kryptobörse, zu der auch das Branchenportal CoinDesk gehört, ist das ein neues 52-Wochen-Tief – und das unmittelbar vor der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal am Mittwoch. Bitcoin notiert am Dienstagmorgen gegen 10:20 Uhr MEZ laut CoinGecko bei rund 64.545 Dollar, ein Minus von 13,7 Prozent binnen einer Woche.
Bullish Aktie: Minus 12 Prozent und neues Jahrestief einen Tag vor den Zahlen – wie tief reicht die Bitcoin-Flaute ins Quartal?
Die Bullish Aktie war am Montag der größte Verlierer unter den US-Krypto-Aktien: minus 12,2 Prozent auf 19,75 Dollar, fast die Hälfte unter dem Ausgabepreis. Am Mittwoch legt die Kryptobörse hinter CoinDesk ihre Quartalszahlen vor. Warum der Bitcoin-Absturz die Bullish Aktie doppelt trifft – und worauf Anleger jetzt achten.
Der Absturz vom Montag
Warum fiel die Bullish Aktie stärker als Coinbase?
An einem schwarzen Tag für Krypto-Aktien stach die Bullish Aktie negativ heraus. Sie verlor rund doppelt so viel wie der große Rivale Coinbase.
|Aktie
|Schlusskurs
|Veränderung
|Bullish (BLSH)
|19,75 $
|−12,2 %
|Circle (CRCL)
|57,65 $
|−7,3 %
|Coinbase (COIN)
|119,84 $
|−6,1 %
|Block (XYZ)
|82,96 $
|−1,9 %
Schlusskurse NYSE/Nasdaq in US-Dollar.
Quelle: The Block (17.11.2026), Barchart (16.11.2026)
Laut Barchart verlor die Bullish Aktie mehr als Galaxy Digital (über 8 Prozent) und Strategy (über 7 Prozent). Der Nasdaq 100 gab 2,7 Prozent nach, der S&P 500 1,9 Prozent. Hinzu kam laut Marktberichten eine vorsichtigere Analysten-Einschätzung kurz vor den Zahlen. Der Handelsdienst MarketBeat registrierte im Tagesverlauf ein Tief von 20,75 Dollar – am Ende schloss das Papier noch einmal einen Dollar darunter. Besonders bitter für frühe Anleger: Beim Börsengang am 13. August 2025 kostete eine Aktie 37 Dollar. Heute liegt die Bullish Aktie rund 47 Prozent darunter.
These der Redaktion: Die Bullish Aktie wird derzeit nicht als Börsenbetreiber gehandelt, sondern als gehebelte Wette auf den Bitcoin – und zwar in beide Richtungen.
Das Geschäftsmodell
Wie stark hängt die Bullish Aktie am Bitcoin?
Bullish ist an zwei Stellen vom Bitcoin abhängig. Erstens hält das Unternehmen laut seiner Bilanz zum 30. Juni rund 22.000 Bitcoin – nach heutigem Kurs etwa 1,4 Milliarden Dollar wert. Bei einem Börsenwert von rund 3 Milliarden Dollar entspricht das nach Rechnung der Redaktion knapp der Hälfte der Marktkapitalisierung. Fällt der Bitcoin, schrumpft dieser Bestand – und nach den IFRS-Regeln schlägt das direkt auf das ausgewiesene Ergebnis durch.
Zweitens leidet das Kerngeschäft. Im Oktober schrumpfte das Handelsvolumen auf der Börse laut den Monatszahlen des Unternehmens auf 37,7 Milliarden Dollar – ein Minus von 53 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und von gut 20 Prozent gegenüber September. Allein der Spot-Handel mit Bitcoin fiel um 54 Prozent auf 17,6 Milliarden Dollar. Ein Lichtblick: Die durchschnittliche Handelsspanne, an der Bullish verdient, stieg auf 2,43 Basispunkte nach 1,59 Basispunkten ein Jahr zuvor. Weniger Umsatz, aber etwas mehr Ertrag pro Geschäft.
Wie gespalten das Bild ist, zeigte schon das zweite Quartal. Der bereinigte Umsatz stieg um 62 Prozent auf 92,6 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA auf 29,5 Millionen Dollar. Die Erlöse aus Abonnements und Dienstleistungen erreichten mit 62,7 Millionen Dollar einen Rekord. Nach IFRS stand dagegen ein Nettoverlust von 280 Millionen Dollar in den Büchern. Für das Gesamtjahr peilt das Management Abo- und Service-Erlöse von 225 bis 245 Millionen Dollar an – genau diese Zielmarke dürfte am Mittwoch auf dem Prüfstand stehen.
Das große Bild
Was belastet die Bullish Aktie neben dem Bitcoin?
Über allem steht die US-Notenbank. Laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am 9. Dezember am Montagabend bei rund 91 Prozent, ein großer Schritt um 50 Basispunkte bei gut 9 Prozent. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte einen solchen Schritt am 10. November ins Spiel gebracht, sollte die Kerninflation bei 0,3 Prozent pro Monat oder darüber liegen – der Oktoberwert kam genau dort heraus. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt laut Barchart bei 5,1 Prozent. Für ertraglose Anlagen wie Bitcoin und für hoch bewertete Wachstumswerte ist das Gegenwind.
Dazu kommt eine strategische Großbaustelle. Im Mai hat Bullish die Übernahme des Aktienregister-Dienstleisters Equiniti für 4,2 Milliarden Dollar vereinbart, davon 2,35 Milliarden Dollar in eigenen Aktien. Der Abschluss wird für Anfang 2027 erwartet. Die Idee: Bullish will Ausgabe, Handel und Verwaltung tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand anbieten. Personell unterstreicht das die Berufung der früheren NYSE-Präsidentin Stacey Cunningham zur Präsidentin von Bullish am 9. November.
Einschätzung der Redaktion: Mit Equiniti und Cunningham baut Bullish an einem Geschäft, das weniger vom Bitcoin-Kurs abhängt. Bis dieser Umbau in den Zahlen sichtbar wird, bestimmt aber weiter der Bitcoin den Takt der Bullish Aktie.
Termine
Was müssen Anleger bei der Bullish Aktie diese Woche beobachten?
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze
Erwartet wird für Oktober ein Plus von 0,2 Prozent. Ein starker Wert würde die Zinssorgen nähren.
Heute, 15:10 Uhr MEZ: Rede von Fed-Gouverneur Waller
Offizielles Thema ist der Zahlungsverkehr. Jedes Wort zur Zinspolitik dürfte den Bitcoin bewegen.
Heute nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen
Der Technologiesektor gibt derzeit auch für Krypto-Aktien die Richtung vor.
Mittwoch, 14:30 Uhr MEZ: Telefonkonferenz zu den Bullish-Zahlen
Im Fokus: Handelserlöse, Abo- und Service-Umsätze, das Jahresziel und der Bitcoin-Bestand.
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung
Wie breit ist die Mehrheit für eine Zinserhöhung im Dezember?
Donnerstag: Börsendebüt von Anthropic an der Nasdaq
Ein weiterer Stimmungstest für die Risikobereitschaft der Anleger.
Häufige Fragen zur Bullish Aktie
Warum ist die Bullish Aktie am Montag so stark gefallen?
Die Bullish Aktie verlor 12,2 Prozent auf 19,75 Dollar. Belastend wirkten der fallende Bitcoin, ein schwacher Technologiesektor und die Unsicherheit vor den Quartalszahlen am Mittwoch.
Wann veröffentlicht Bullish seine Zahlen zum dritten Quartal?
Am Mittwoch, 18. November 2026. Die Telefonkonferenz beginnt um 8:30 Uhr New Yorker Zeit, also um 14:30 Uhr MEZ.
Wie viel Bitcoin besitzt Bullish?
Laut Bilanz zum 30. Juni 2026 rund 22.000 Bitcoin, nach aktuellem Kurs etwa 1,4 Milliarden Dollar wert.
Gibt es eine Prognose für die Bullish Aktie?
Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind in dieser Woche die Quartalszahlen, die Fed-Signale und die Entwicklung beim Bitcoin.
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