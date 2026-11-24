Laut The Block (18.11.2026) stammt der Sprung des Nettogewinns von 18,5 auf 576,3 Millionen Dollar aus einem Nettogewinn von 598,4 Millionen Dollar aus Wertänderungen der gehaltenen Digitalwerte. Im Vorjahr stand an dieser Stelle noch ein Minus von 11,4 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie lag verwässert bei 3,57 Dollar. Davon entfielen laut Pressemitteilung 555,9 Millionen Dollar auf die Eigentümer des Konzerns.

Die operative Sicht ist nüchterner: Der bereinigte Umsatz stieg um 10 Prozent auf 84,4 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA um 24 Prozent auf 35,6 Millionen (Marge 42 Prozent), der bereinigte Nettogewinn um 35 Prozent auf 18,7 Millionen Dollar. Die Erlöse aus Abonnements und Dienstleistungen wuchsen um 13 Prozent auf 56,3 Millionen Dollar, die bereinigten Handelserlöse um 5 Prozent auf 28 Millionen. Das gehandelte Volumen an Digitalwerten sank dagegen um 23 Prozent auf 32,1 Milliarden Dollar (Vorjahr: 41,6 Milliarden); der durchschnittliche tägliche Bitcoin-Umsatz auf der Plattform fiel laut Kalkine um rund 15 Prozent zum Vorquartal.