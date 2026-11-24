Die Bullish Aktie (NYSE: BLSH) hat nach den Zahlen zum dritten Quartal 2026 stark zugelegt: Am 18. November schloss das Papier laut Kalkine 5,66 Prozent im Plus, zwischenzeitlich waren es über 12 Prozent. Dabei liefert der Krypto-Börsenbetreiber ein Zahlenwerk, das sich nur mit Bedacht lesen lässt: ein IFRS-Gewinn von 576,3 Millionen Dollar – und ein bereinigter Gewinn von 18,7 Millionen. Der Bitcoin Kurs liegt am Dienstag gegen 14 Uhr MEZ bei rund 60.400 US-Dollar (CryptoTicker, minus 1,4 Prozent in 24 Stunden), der Angstindex bei 11 – ein Umfeld, in dem Handelsplätze wie Bullish und die Coinbase Aktie um Volumen kämpfen.
Bullish Aktie: 576 Millionen Dollar Quartalsgewinn, aber nur 18,7 Millionen bereinigt, dazu 300 Millionen Dollar Rückkauf – Wie viel Gewinn steckt wirklich im Krypto-Börsenbetreiber?
Die Bullish Aktie (NYSE: BLSH) sprang nach den Q3-Zahlen am 18. November. Der Rekordgewinn von 576,3 Millionen Dollar stammt fast ganz aus Krypto-Bewertungsgewinnen, bereinigt bleiben 18,7 Millionen. Was das für Bitcoin, Coinbase Aktie und Krypto-Börsen bedeutet.
Die Zahlen
Wie kommt der Gewinn von 576 Millionen Dollar zustande?
Laut The Block (18.11.2026) stammt der Sprung des Nettogewinns von 18,5 auf 576,3 Millionen Dollar aus einem Nettogewinn von 598,4 Millionen Dollar aus Wertänderungen der gehaltenen Digitalwerte. Im Vorjahr stand an dieser Stelle noch ein Minus von 11,4 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie lag verwässert bei 3,57 Dollar. Davon entfielen laut Pressemitteilung 555,9 Millionen Dollar auf die Eigentümer des Konzerns.
Die operative Sicht ist nüchterner: Der bereinigte Umsatz stieg um 10 Prozent auf 84,4 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA um 24 Prozent auf 35,6 Millionen (Marge 42 Prozent), der bereinigte Nettogewinn um 35 Prozent auf 18,7 Millionen Dollar. Die Erlöse aus Abonnements und Dienstleistungen wuchsen um 13 Prozent auf 56,3 Millionen Dollar, die bereinigten Handelserlöse um 5 Prozent auf 28 Millionen. Das gehandelte Volumen an Digitalwerten sank dagegen um 23 Prozent auf 32,1 Milliarden Dollar (Vorjahr: 41,6 Milliarden); der durchschnittliche tägliche Bitcoin-Umsatz auf der Plattform fiel laut Kalkine um rund 15 Prozent zum Vorquartal.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|IFRS-Nettogewinn
|576,3 Mio. USD
|18,5 Mio. USD
|Bereinigter Umsatz
|84,4 Mio. USD
|76,5 Mio. USD
|Bereinigtes EBITDA
|35,6 Mio. USD
|28,6 Mio. USD
|Bereinigter Nettogewinn
|18,7 Mio. USD
|13,8 Mio. USD
|Handelsvolumen Digitalwerte
|32,1 Mrd. USD
|41,6 Mrd. USD
Bereinigte Werte sind Non-IFRS-Kennzahlen des Unternehmens.
Quelle: Bullish-Pressemitteilung vom 18.11.2026 (via Finviz), The Block
Das große Bild
Warum setzt Bullish auf Tokenisierung?
Bullish will vom Bitcoin-Handel unabhängiger werden. Die Übernahme von Equiniti, einem Dienstleister für Aktienregister, soll rund 4,2 Milliarden Dollar kosten – laut Kalkine etwa 1,85 Milliarden in Schulden und 2,35 Milliarden in rund 61 Millionen neuen Aktien. Der Abschluss wird für Januar 2027 erwartet. Chef Tom Farley sieht darin den Weg zu tokenisierten Wertpapieren. Eine Kernaussage des Konzerns ist: „We believe our shares are undervalued at current prices.“ (The Block, 18.11.2026). Zugleich räumt der Chef laut The Block ein, die Einführung der Tokenisierung sei die größte Unbekannte.
Der Aktienrückkauf über bis zu 300 Millionen Dollar hat keine Laufzeit und keine Abnahmeverpflichtung; Käufe sollen laut The Block erst nach zusätzlichen SEC-Angaben in der Woche des 30. November beginnen. Die Aktie notierte am Morgen des 18. November laut The Block rund 10 Prozent höher bei 21,15 Dollar, seit Jahresbeginn lag sie über 46 Prozent im Minus. Zum Börsengang am 13. August 2025 lag der Ausgabepreis bei 37 Dollar.
Für 2026 nennt die Pressemitteilung einen Ausblick für Abonnement- und Dienstleistungserlöse von 225 bis 235 Millionen Dollar und bereinigte Betriebskosten von 220 bis 225 Millionen Dollar. The Block schreibt von einer gesenkten Obergrenze, Kalkine von einer Anhebung – die Vorgängerprognose ist in den gelesenen Quellen nicht belegt.
Ausblick
Welche Termine zählen für Bullish und den Kryptomarkt?
In der Woche des 30. November sollen die zusätzlichen SEC-Angaben zum Rückkauf folgen, im Januar der Abschluss von Equiniti. Für den Kryptomarkt sind der 25. November (US-Inflationsdaten PCE), der 27. November (Bitcoin-Optionsverfall) und die Fed-Sitzung am 9. Dezember die nächsten Marken. Auch die Coinbase Aktie und andere Handelsplätze hängen am Bitcoin Kurs und dem Handelsvolumen.
Was ist Bullish und womit verdient die Börse Geld?
Bullish betreibt eine regulierte Handelsplattform für Digitalwerte und verdient an Handelsgebühren sowie an Abonnement- und Dienstleistungsangeboten, etwa Marktdaten und Index-Produkten.
Warum ist der Gewinn der Bullish Aktie so viel höher als der bereinigte Gewinn?
Der IFRS-Gewinn enthält 598,4 Millionen Dollar Bewertungsgewinne auf gehaltene Digitalwerte. Der bereinigte Gewinn rechnet solche Effekte heraus und zeigt das laufende Geschäft.
Was bedeutet der Bitcoin Kurs für Krypto-Börsen wie Bullish und Coinbase?
Fällt der Bitcoin Kurs, sinken meist Handelsvolumen und Gebühren. Bei Bullish ging das Handelsvolumen im dritten Quartal um 23 Prozent zurück.
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