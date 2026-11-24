Brown-Forman Aktie: Der Jack-Daniel's-Konzern klopft ans Jahreshoch – doch ein Kurs passt nicht ins Bild

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:21 2 Min.

Die Brown-Forman Aktie notiert vorbörslich bei 30,76 Dollar, laut Kursliste ein Plus von 6,69 Prozent und einer der größten Gewinne im S&P 500. Die Angabe passt nicht zu den Schlusskursen der Vortage. Was gesichert ist: Der Whiskeyhersteller steht nahe am 52-Wochen-Hoch.

Bild: KI-generiert (Aktiencheck-CMS, Medium 6502), auf 1200 x 675 skaliert

Die Kursliste des S&P 500 zeigt am Dienstagmorgen einen überraschenden Namen weit oben: Brown-Forman, den Hersteller von Jack Daniel's. Die Brown-Forman Aktie notiert vorbörslich bei 30,76 Dollar, ausgewiesen wird ein Plus von 1,93 Dollar oder 6,69 Prozent. Diese Zahl verdient einen zweiten Blick. vorbörslicher Kurs der Brown-Forman Aktie (Klasse B) 30,76 USD ausgewiesener Aufschlag laut Kursliste +6,69 % 52-Wochen-Hoch 31,92 USD Dividendenerhöhungen in Folge 42 Jahre Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; Brown-Forman Investor Relations Der Datencheck Warum das Plus kleiner sein dürfte Aus Kurs und Veränderung ergibt sich rechnerisch ein Montagsschluss von 28,83 Dollar. Das passt nicht zu den übrigen Daten: Am Freitag schloss die Aktie laut Unternehmen bei 29,92 Dollar, am Montag eröffnete sie bei 30,61 Dollar. In den vergangenen drei Wochen bewegte sich der Kurs durchgehend um 30 Dollar. Wahrscheinlicher als ein echter Sprung von fast sieben Prozent ist deshalb ein Bezugskurs, der nicht stimmt. Eine Nachricht aus dem Unternehmen haben wir nicht gefunden. Das Unternehmen Sinkender Gewinn, steigende Dividende Fundamental ist das Bild gemischt. Im Geschäftsjahr 2026 sank der Umsatz um ein Prozent, das operative Ergebnis um zehn Prozent. Trotzdem floss Geld an die Aktionäre: 427 Millionen Dollar an Dividenden und 400 Millionen Dollar über Aktienrückkäufe. Brown-Forman zahlt seit 82 Jahren ohne Unterbrechung Dividende und hat sie 42 Jahre in Folge erhöht. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 22,61 bis 31,92 Dollar. Vom Hoch ist der vorbörsliche Kurs nur rund 3,6 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Was für die Brown-Forman Aktie spricht Kurs nahe am 52-Wochen-Hoch

42 Dividendenerhöhungen in Folge

Aktienrückkauf über 400 Millionen Dollar

Defensive Werte am Dienstag gefragt Was Anleger bedenken sollten Ausgewiesenes Plus vermutlich überzeichnet

Umsatz und operatives Ergebnis rückläufig

Kein Auslöser für einen Kurssprung bekannt

Früher Einzelkurs bei dünnem Handel Einordnung der Redaktion: Bei der Brown-Forman Aktie ist die ehrliche Schlagzeile nicht der Kurssprung, sondern die Nähe zum Jahreshoch. Der Konzern verdient weniger und schüttet trotzdem verlässlich aus, was ihn in unruhigen Märkten attraktiv macht. Ob am Dienstag wirklich etwas passiert ist, zeigt erst der reguläre Handel ab 15:30 Uhr. FAQ Häufige Fragen zur Brown-Forman Aktie Warum steigt die Brown-Forman Aktie heute vorbörslich?

Eine Nachricht liegt nicht vor. Das ausgewiesene Plus von 6,69 Prozent passt nicht zu den Kursen der Vortage und ist vermutlich überzeichnet. Welche Marken gehören zu Brown-Forman?

Die bekannteste Marke des Konzerns ist der Whiskey Jack Daniel's. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Brown-Forman Aktie?

US-Handelssymbol: BF.B (NYSE, Klasse B). Handelssymbol an deutschen Börsen: BF5B. ISIN und WKN werden nachgetragen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.