Eine Nachricht aus dem Unternehmen gab es nicht. Der Rückgang passt zum Marktbild: In den USA lag die Inflation gemessen am PCE-Index bei 3,8 Prozent, was die Hoffnung auf sinkende Zinsen dämpft. Infrastrukturwerte mit hoher Verschuldung und stabilen Ausschüttungen reagieren darauf empfindlich. Hinzu kam eine Umschichtung: Geld floss am Mittwoch in Gold- und Rohstoffaktien, defensive Titel wurden verkauft.