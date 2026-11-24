Die Broadcom Aktie (Ticker AVGO, ISIN US11135F1012) steht nach einem Schock-Freitag unter Beobachtung: Am 20. November 2026 brach das Papier an der Nasdaq um 12,19 Prozent auf 304,41 US-Dollar ein und verlor rund 191 Milliarden Dollar Börsenwert, am Dienstag lag die Aktie laut vorbörslichen Meldungen (06:16 Uhr Pazifikzeit, 15:16 Uhr MEZ) weitere 3,8 Prozent im Minus. Auslöser war ein Bericht, der bislang weder von Google noch von Broadcom bestätigt wurde. Diese Broadcom Aktienanalyse ordnet ein, was dahintersteckt, was die Zahlen hergeben und welche Szenarien in der Broadcom Aktienprognose der Analysten diskutiert werden.
Broadcom Aktienanalyse: Minus 12 Prozent an einem Tag, KI-Umsatz plus 221 Prozent – wie viel Luft hat die Aktie nach dem Google-Schock?
Die Broadcom Aktie (AVGO) fiel am Freitag um 12,19 Prozent auf 304,41 US-Dollar, ausgelöst durch einen unbestätigten Bericht über gekürzte Google-Chipbestellungen. Die Broadcom Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung, Chartlage, Analystenkonsens und der Frage, was die Broadcom Aktienprognose der Märkte jetzt trägt.
Der Auslöser
Was ist bei der Broadcom Aktie passiert? Ein Bericht, kein Beleg
Der Absturz vom 20. November war der schwerste Tagesverlust der Broadcom Aktie seit Anfang Juni. Er geht auf einen Beitrag von Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities zurück.
Kuo schrieb, Google wolle seine geplanten Lieferungen des KI-Chips TPU 8i für 2027 um rund eine Million Stück kürzen, vor allem bei der teuren Max-Variante, und stattdessen stärker auf die Variante TPU 8t setzen, bei der auch der Konkurrent MediaTek beteiligt ist. Weder Google noch Broadcom haben das bestätigt; Kuo selbst betont, die Details seien noch nicht final. Für Broadcom ist das Thema sensibel, weil Google zu den wichtigsten Abnehmern der selbst entworfenen KI-Beschleuniger zählt.
Am Montag, 23. November, erholte sich die Aktie im Sog der Chipwerte zunächst: Nach Medienberichten stieg Nvidia um rund 31 Prozent, nachdem Jensen Huang als Chef zurückgekehrt war, und die Halbleiterbranche zog breit an. Broadcom notierte um 14:46 Uhr New Yorker Zeit bei 309,89 Dollar (plus 1,8 Prozent). Am Dienstag drehte der Sektor wieder ins Minus. Für Broadcom nennt keine Quelle eine eigene Nachricht; die Bewegung wirkt wie eine Gegenreaktion im gesamten KI-Segment. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Wie sieht das Geschäftsmodell von Broadcom aus?
Broadcom verkauft Halbleiter und Infrastruktursoftware. Im Chipgeschäft ist der Konzern zum Spezialisten für maßgeschneiderte KI-Beschleuniger und Netzwerkchips geworden: Große Cloud-Konzerne lassen eigene Rechenchips entwerfen, Broadcom liefert Design, Fertigungsabwicklung und die schnelle Netzwerktechnik, die tausende Chips verbindet. Dazu kommt das Softwaregeschäft mit wiederkehrenden Erlösen, das für stabile Cashflows sorgt. Entscheidend für die Broadcom Aktie ist heute fast nur noch der KI-Halbleiterumsatz.
Zahlen
Wie stark sind die Zahlen hinter der Broadcom Aktienanalyse? Wachstum fast ohne Bremse
Im dritten Geschäftsquartal 2026, das am 2. August endete und am 2. September gemeldet wurde, stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden Dollar. Der KI-Halbleiterumsatz legte um 221 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar zu und macht damit gut die Hälfte der Erlöse aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 3,32 Dollar, nach US-GAAP bei 2,68 Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis von 20,1 Milliarden Dollar entspricht einer Marge von rund 68 Prozent (eigene Rechnung). Der freie Cashflow betrug 13,7 Milliarden Dollar, also 46 Prozent vom Umsatz.
|Kennzahl
|Q3 FY2026 (Ist)
|Q4 FY2026 (Prognose)
|Umsatz
|29,6 Mrd. USD (+86 %)
|rund 34,8 Mrd. USD (+93 %)
|KI-Halbleiterumsatz
|16,7 Mrd. USD (+221 %)
|rund 21,7 Mrd. USD (+236 %)
|Bereinigtes Betriebsergebnis
|20,1 Mrd. USD
|rund 66 % vom Umsatz
|Freier Cashflow
|13,7 Mrd. USD
|–
Geschäftsjahr endet Anfang November. Die Zahlen für das vierte Quartal sind die Prognose des Unternehmens; berichtet wird am 9. Dezember 2026.
Quelle: Broadcom-Mitteilung vom 02.09.2026 (SEC-Formular 8-K)
Für die Bilanz gilt: Den Barmitteln von 24,0 Milliarden Dollar stehen Finanzschulden von rund 59,4 Milliarden gegenüber, die Nettoverschuldung liegt damit bei etwa 35 Milliarden Dollar (eigene Rechnung aus der Bilanz). Die Dividende beträgt 0,65 Dollar je Quartal, das entspricht einer Rendite von etwa 0,85 Prozent. Nach Medienberichten sieht das Management für das Geschäftsjahr 2027 Lieferkapazitäten für rund 115 Milliarden Dollar KI-Umsatz gesichert. Eine Prognose für das erste Quartal 2027 gibt es erst mit den Zahlen im Dezember.
Ist die Broadcom Aktie jetzt günstig oder teuer?
Die Antwort hängt vom Blickwinkel ab. Auf Basis der Gewinne der vergangenen zwölf Monate liegt das KGV je nach Quelle bei knapp 39 bis 44, auf Basis der Konsensschätzungen für die kommenden zwölf Monate bei rund 17,5. Dieser Abstand zeigt, wie stark der Markt weitere Gewinnsprünge erwartet. Ein erwartetes KGV von 17,5 ist für ein Unternehmen mit Umsatzwachstum von fast 90 Prozent niedrig, hängt aber vollständig davon ab, dass die Schätzungen halten.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|Umsatzwachstum (12 Monate)
|Broadcom
|rund 17,5
|+86 % (Q3 zu Vorjahr)
|Nvidia
|rund 8,7
|+93 %
|AMD
|rund 28,2
|+42 %
|Marvell
|rund 21,7
|+31 %
Erwartetes KGV laut Konsensschätzungen. Einzelwerte der Wettbewerber wirken teils ungewöhnlich und wurden nicht unabhängig geprüft.
Quelle: Börsendaten, Stand 20.11.2026
Analysten
Was sagen Analysten zur Broadcom Aktienprognose? Fast einhellig positiv
Der Konsens ist bemerkenswert eindeutig. Nach den Daten vom 18. November stufen 51 Analysten die Aktie ein: 40 mit „Strong Buy“, 8 mit „Buy“, 3 mit „Halten“ und keiner mit „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 526 Dollar, der Median bei 525 Dollar. Die Spanne reicht von 398 bis 660 Dollar. Eine zweite Zählung kommt auf weniger Analysten und ein Durchschnittsziel von rund 518 Dollar. Wichtig für die Broadcom Aktienprognose: Mehrere Häuser haben ihre Ziele seit Mitte November gesenkt, ein Haus stufte die Aktie auf „Neutral“ ab. Die Konsensziele liegen dennoch deutlich über dem aktuellen Kurs.
|Merkmal
|Wert
|Strong Buy / Buy
|40 / 8
|Halten
|3
|Verkaufen
|0
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 526 USD
|Niedrigstes / höchstes Ziel
|398 USD / 660 USD
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
Chart
Wie steht die Broadcom Aktie technisch da? Unter allen Durchschnittslinien
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen. Das Rekordhoch liegt bei 495 Dollar (3. Juni 2026), der Kurs notiert gut ein Drittel darunter. Die 50-Tage-Linie verläuft bei rund 335 Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 375 Dollar; der Kurs liegt unter beiden. Der Relative-Stärke-Index (RSI) stand zuletzt bei rund 44 und damit im neutralen Bereich. Als Unterstützungen nennen Marktbeobachter rund 302 und rund 293 Dollar, knapp darüber liegt das 52-Wochen-Tief von 289,77 Dollar. Nach oben fungieren rund 324 und rund 336 Dollar als Widerstände. Das ist eine beschreibende Einordnung, keine Handlungsempfehlung.
Ausblick
Wie geht es mit der Broadcom Aktienprognose weiter? Szenarien der Märkte
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Diskutiert werden am Markt im Wesentlichen drei Denkmodelle. Im ersten bestätigt sich der Kuo-Bericht nicht, die Sorge um Google erweist sich als Überreaktion, und die Aktie orientiert sich wieder stärker an den Konsensschätzungen. Im zweiten bestätigt sich eine Kürzung, bleibt aber durch andere Kunden und das Netzwerkgeschäft ausgleichbar, sodass es bei einer niedrigeren Bewertung des Kundenrisikos bleibt. Im dritten bremst eine breitere Abkühlung der KI-Investitionen das Wachstum, was die hohen Erwartungen für 2027 treffen würde. Welche Variante eintritt, ist offen.
Was sollten Anleger bei der Broadcom Aktie jetzt beobachten?
9. Dezember 2026: Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr, nach US-Handelsschluss; die Telefonkonferenz beginnt um 17:00 Uhr New Yorker Zeit (23:00 Uhr MEZ). Erstmals gibt es dann einen Ausblick auf das erste Quartal 2027.
Offizielle Stellungnahmen: Ob Google oder Broadcom zum TPU-Bericht Stellung nehmen.
Sektorstimmung: Die Kursausschläge bei Nvidia, AMD und Micron beeinflussen Broadcom derzeit stark.
Marken im Chart: Das 52-Wochen-Tief von 289,77 Dollar.
Häufige Fragen zur Broadcom Aktie
Warum ist die Broadcom Aktie so stark gefallen?
Ein unbestätigter Bericht über gekürzte Google-Bestellungen für den Chip TPU 8i löste am 20. November einen Kursrutsch von 12,19 Prozent aus. Dazu kommt die allgemeine Schwäche der KI-Werte.
Wie lautet die aktuelle Broadcom Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens aus 51 Analysten lautet überwiegend auf Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 526 US-Dollar (Stand 18. November 2026). Kursziele sind Einschätzungen Dritter und können sich ändern.
Wann legt Broadcom die nächsten Zahlen vor?
Am 9. Dezember 2026 nach US-Handelsschluss. Das Unternehmen peilt für das vierte Quartal rund 34,8 Milliarden Dollar Umsatz an.
Zahlt die Broadcom Aktie eine Dividende?
Ja, 0,65 US-Dollar je Quartal, das entspricht einer Rendite von rund 0,85 Prozent.
Wie hoch ist die Bewertung der Broadcom Aktie?
Das erwartete KGV liegt bei rund 17,5, das KGV auf Basis der vergangenen zwölf Monate je nach Quelle bei knapp 39 bis 44.
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