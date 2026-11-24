Kuo schrieb, Google wolle seine geplanten Lieferungen des KI-Chips TPU 8i für 2027 um rund eine Million Stück kürzen, vor allem bei der teuren Max-Variante, und stattdessen stärker auf die Variante TPU 8t setzen, bei der auch der Konkurrent MediaTek beteiligt ist. Weder Google noch Broadcom haben das bestätigt; Kuo selbst betont, die Details seien noch nicht final. Für Broadcom ist das Thema sensibel, weil Google zu den wichtigsten Abnehmern der selbst entworfenen KI-Beschleuniger zählt.

Am Montag, 23. November, erholte sich die Aktie im Sog der Chipwerte zunächst: Nach Medienberichten stieg Nvidia um rund 31 Prozent, nachdem Jensen Huang als Chef zurückgekehrt war, und die Halbleiterbranche zog breit an. Broadcom notierte um 14:46 Uhr New Yorker Zeit bei 309,89 Dollar (plus 1,8 Prozent). Am Dienstag drehte der Sektor wieder ins Minus. Für Broadcom nennt keine Quelle eine eigene Nachricht; die Bewegung wirkt wie eine Gegenreaktion im gesamten KI-Segment. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.