Der konkrete Auslöser war ein Bericht des Analysten Ming-Chi Kuo (TF International). Er schrieb nach Medienberichten, Google kürze seine Planung für den KI-Chip TPU der 8i-Generation im Jahr 2027 um rund eine Million Stück, also etwa 20 %, und setze stärker auf eine andere Variante mit MediaTek als Partner. Weder Google noch Broadcom haben das bestätigt, Kuo selbst sprach von nicht finalen Details. Broadcom entwickelt die Google-TPUs mit, deshalb traf die Meldung die Aktie besonders hart.

Der Kurssturz fiel allerdings in einen breiten Ausverkauf: Am Freitag verlor der S&P 500 rund 3,7 % und der Nasdaq 100 rund 5,6 %. Nvidia gab um 14,0 % nach, AMD um 13,2 %. Nach Marktberichten fielen 28 von 32 anderen Halbleiterwerten um mindestens 5 %. Hinzu kamen Zweifel an den Investitionen der großen Cloud-Anbieter und ein hoher Zins. Heute zeigen die US-Futures eine Gegenbewegung: Der Nasdaq 100 steht vor Handelsbeginn rund 3 bis 3,8 % im Plus, Taiwan hat Leerverkäufe vorübergehend beschränkt. Strategen warnen, dass ein Rebound nicht automatisch eine Trendwende ist.

Auch die Anthropic-Verbindung spielt eine Rolle. Der KI-Konzern ist kürzlich an die Börse gegangen, Broadcom hat sich laut Berichten für rund 1 Milliarde Dollar nicht stimmberechtigte Anthropic-Aktien in einer Privatplatzierung gesichert. Die oft zitierten 161 Milliarden Dollar sind dabei kein Broadcom-Umsatz: Es handelt sich laut Börsenprospekt von Anthropic um Mietzahlungen aus fünfjährigen Leasingverträgen für Rechenkapazität, deren Lieferungen ab 2027 beginnen.