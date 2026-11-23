Die Broadcom Aktie (ISIN: US11135F1012, FSE: 1YD, NASDAQ: AVGO) hat am Freitag, 20.11.2026, rund 12,2 % auf 304,41 US-Dollar verloren und damit nach Berechnungen von Marktbeobachtern etwa 191 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet. Heute Morgen geht es vorbörslich deutlich nach oben: Gegen 10:30 Uhr MEZ (04:30 Uhr in New York) lag der Kurs bei rund 323,60 Dollar, ein Plus von etwa 6,3 % zum Freitagsschluss, allerdings im dünnen Handel. Diese Broadcom Aktienanalyse klärt, was hinter dem Absturz steckt, was die Zahlen sagen und was Analysten mit der Broadcom Aktie verbinden.
Broadcom Aktienanalyse: 191 Milliarden Dollar Börsenwert an einem Tag verloren, KI-Umsatz +221% - Wie ernst ist der Google-Bericht?
Die Broadcom Aktie brach am Freitag um gut 12 % ein und erholt sich vorbörslich kräftig. Die Broadcom Aktienanalyse ordnet Auslöser, Zahlen, Bewertung, Analysten-Konsens und Charttechnik ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Broadcom Inc., Palo Alto (USA)
- ISIN
- US11135F1012
- Ticker
- AVGO (Nasdaq)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- Branche
- Halbleiter und Infrastruktursoftware
- Dividende
- 0,65 $ je Quartal
- 52-Wochen-Hoch
- 495,00 $ (intraday); Rekordschluss 481,57 $ am 02.06.2026
- Nächste Zahlen
- 09.12.2026 (nach US-Börsenschluss)
Stand: 23.11.2026, Kurs: Nasdaq, Schluss 20.11.2026 und vorbörslich 23.11.2026
Der Auslöser
Was ist bei der Broadcom Aktie passiert?
Der konkrete Auslöser war ein Bericht des Analysten Ming-Chi Kuo (TF International). Er schrieb nach Medienberichten, Google kürze seine Planung für den KI-Chip TPU der 8i-Generation im Jahr 2027 um rund eine Million Stück, also etwa 20 %, und setze stärker auf eine andere Variante mit MediaTek als Partner. Weder Google noch Broadcom haben das bestätigt, Kuo selbst sprach von nicht finalen Details. Broadcom entwickelt die Google-TPUs mit, deshalb traf die Meldung die Aktie besonders hart.
Der Kurssturz fiel allerdings in einen breiten Ausverkauf: Am Freitag verlor der S&P 500 rund 3,7 % und der Nasdaq 100 rund 5,6 %. Nvidia gab um 14,0 % nach, AMD um 13,2 %. Nach Marktberichten fielen 28 von 32 anderen Halbleiterwerten um mindestens 5 %. Hinzu kamen Zweifel an den Investitionen der großen Cloud-Anbieter und ein hoher Zins. Heute zeigen die US-Futures eine Gegenbewegung: Der Nasdaq 100 steht vor Handelsbeginn rund 3 bis 3,8 % im Plus, Taiwan hat Leerverkäufe vorübergehend beschränkt. Strategen warnen, dass ein Rebound nicht automatisch eine Trendwende ist.
Auch die Anthropic-Verbindung spielt eine Rolle. Der KI-Konzern ist kürzlich an die Börse gegangen, Broadcom hat sich laut Berichten für rund 1 Milliarde Dollar nicht stimmberechtigte Anthropic-Aktien in einer Privatplatzierung gesichert. Die oft zitierten 161 Milliarden Dollar sind dabei kein Broadcom-Umsatz: Es handelt sich laut Börsenprospekt von Anthropic um Mietzahlungen aus fünfjährigen Leasingverträgen für Rechenkapazität, deren Lieferungen ab 2027 beginnen.
Das Geschäft
Womit verdient Broadcom sein Geld?
Broadcom ist ein Halbleiter- und Softwarekonzern mit zwei Standbeinen. In der Chip-Sparte liefert das Unternehmen Netzwerkchips, Verbindungstechnik und individuell entworfene KI-Beschleuniger für große Rechenzentrumsbetreiber, darunter Google. Die Infrastruktursoftware, vor allem nach der Übernahme von VMware, steuert wiederkehrende Erlöse und hohe Margen bei. Der KI-Anteil wächst rasant: Im dritten Geschäftsquartal 2026 machten KI-Halbleiter bereits rund 56 % des Konzernumsatzes aus.
Der Anleger-Streit dreht sich darum, wie dauerhaft dieser Boom ist. Kunden entwickeln eigene Chips, mehrere Wettbewerber greifen an, und die Nachfrage hängt an den Investitionsbudgets weniger Großkunden. Genau das macht Meldungen wie die über Googles Planung so kursrelevant.
Die Zahlen
Wie stark sind die Zahlen hinter der Broadcom Aktie?
Die letzte Bilanz fällt beeindruckend aus: Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal 2026 um 86 %, der KI-Umsatz um 221 %.
|Kennzahl
|Q3 FY2026
|Veränderung
|Umsatz
|29,59 Mrd. $
|+86 %
|KI-Halbleiterumsatz
|16,7 Mrd. $
|+221 %
|Nettogewinn (GAAP)
|13,09 Mrd. $
|–
|Nettogewinn (Non-GAAP)
|16,37 Mrd. $
|–
|Free Cashflow
|13,67 Mrd. $
|46 % vom Umsatz
Zahlen gemäß 8-K-Mitteilung vom 02.09.2026; Gewinn nach US-GAAP bzw. bereinigt (Non-GAAP). Die Guidance für das vierte Quartal ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Quartalsbericht Broadcom (8-K), 02.09.2026
Für das laufende vierte Quartal stellt Broadcom rund 34,8 Milliarden Dollar Umsatz (+93 %) in Aussicht, davon etwa 21,7 Milliarden Dollar aus KI-Chips (+236 %), bei einer bereinigten operativen Marge von etwa 66 %. Die Bilanz zeigt rund 24,0 Milliarden Dollar Barmittel und gut 59 Milliarden Dollar Schulden, nach eigener Rechnung also eine Nettoverschuldung von rund 35 Milliarden Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 hat das Management laut Berichten einen KI-Umsatz von rund 115 Milliarden Dollar im Blick, nach rund 58 Milliarden Dollar im laufenden Jahr.
Die Bewertung
Wie hoch ist die Broadcom Aktie bewertet?
Zuletzt lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis (Stand 13.11.2026, Kurs 356,54 Dollar) bei rund 44 auf Basis der vergangenen zwölf Monate und bei etwa 18 bis 21 auf Basis der Gewinnerwartungen. Beim Freitagsschluss von 304,41 Dollar sind beide Werte rechnerisch deutlich niedriger. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrug am 20.11.2026 rund 16,3, im S&P 500 liegt der Durchschnitt bei etwa 3. Die Dividende von 0,65 Dollar je Quartal ergibt rechnerisch eine Rendite von rund 0,85 %.
Zum Rekordschluss von 481,57 Dollar vom 02.06.2026 fehlen rund 37 %; das Jahrestief beim Schlusskurs lag am 05.11.2026 bei 291,53 Dollar. Euro-Anleger sehen die Aktie an der Xetra bei 285,45 Euro (Schluss 20.11.2026), vorbörslich notierte sie bei Lang & Schwarz um 07:49 Uhr bei 288,50 Euro. Wegen der Dollar-Notierung spielen Währungsschwankungen für Anleger im Euroraum eine Rolle.
Der Konsens
Was sagen Analysten zur Broadcom Aktienprognose?
Der Analysten-Konsens bleibt trotz des Absturzes klar positiv. Nach dem Stand vom 23.11.2026 beobachten 27 Analysten die Broadcom Aktie: 17 mit der Einstufung Strong Buy, 7 mit Buy, 3 mit Hold, keiner mit Sell. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 516 Dollar, die Spanne reicht von 398 bis 600 Dollar. Eine andere Zählung vom 13.11.2026 kommt bei 51 Analysten ebenfalls ohne Verkaufsempfehlung auf ein Durchschnittsziel von rund 533 Dollar. Zuletzt haben einzelne Häuser ihre Ziele gesenkt, eines davon stufte die Aktie herunter, vor allem wegen der Abhängigkeit von wenigen KI-Großkunden und der Konkurrenz durch Eigenentwicklungen.
|Stichtag
|Analysten
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|Ø-Kursziel
|Spanne
|23.11.2026
|27
|24 / 3 / 0
|rund 516 $
|398–600 $
|13.11.2026
|51
|keine Verkaufsempfehlung
|rund 533 $
|–
Die Kursziele wurden teilweise vor dem Freitags-Absturz gesetzt und sind eine Momentaufnahme. Es handelt sich nicht um Prognosen von aktiencheck.de.
Quelle: Analysten-Konsens, Stichtage laut Tabelle
Rechnerisch liegt das Durchschnittsziel gut 60 % über dem Freitagsschluss. Das zeigt vor allem, wie schnell der Kurs gefallen ist; es ist keine Erwartung von aktiencheck.de.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik der Broadcom Aktie?
Charttechnisch ist die Broadcom Aktie angeschlagen, aber noch nicht im extrem überverkauften Bereich: Der Relative-Strength-Index liegt laut Marktanalysen bei rund 37. Als Unterstützung gilt das Novembertief um 290 Dollar, darunter werden Marken bei rund 264 und 239 Dollar genannt. Auf der Oberseite sind Widerstände bei rund 328 Dollar und in der Zone von 336 bis 344 Dollar sowie bei rund 369 Dollar im Gespräch. Der vorbörsliche Kurs von rund 324 Dollar liegt damit knapp unter der ersten Hürde. Die Marken sind eine beschreibende Orientierung und kein Signal.
Der Vergleich
Wie schlägt sich die Broadcom Aktie gegen Nvidia und AMD?
|Aktie
|Freitag, 20.11.2026
|Vorbörslich, 23.11.2026
|Broadcom
|–12,2 %
|+6,3 %
|Nvidia
|–14,0 %
|+9,4 %
|AMD
|–13,2 %
|+6,7 %
|Marvell
|–
|+7,5 %
Vorbörslich: Stand 04:30 Uhr New Yorker Zeit, dünner Handel. Prozentwerte gerundet.
Quelle: Nasdaq, 20.11. und 23.11.2026
Pro und Contra
Was spricht für die Broadcom Aktie – und was dagegen?
Die Szenarien
Wie sieht die Broadcom Aktienprognose aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene Broadcom Aktienprognose und kein eigenes Kursziel ab. Am Markt werden im Wesentlichen drei Lesarten diskutiert, die auf Daten Dritter beruhen:
Konsens-Pfad: Wer dem Analysten-Konsens folgt, sieht die Ziele bei rund 516 Dollar (Spanne 398 bis 600 Dollar) und erwartet, dass sich die KI-Nachfrage durch die Zahlen im Dezember bestätigt.
Skeptischer Pfad: Kritiker verweisen auf Kundenkonzentration, Eigenentwicklungen der Cloud-Anbieter und den Streit um die Rentabilität der KI-Investitionen. Bestätigt sich der Google-Bericht, könnte das Wachstum 2027 gedämpft werden.
Charttechnischer Test: Hält die Zone um 290 Dollar, sehen Chartanalysten eine Basis für eine Erholung; ein Bruch öffnet den Blick auf 264 Dollar.
Welche Lesart sich durchsetzt, entscheidet sich vermutlich an der Bestätigung oder Widerlegung der Google-Meldung und an den Zahlen am 9. Dezember.
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der Broadcom Aktie jetzt?
Der wichtigste Termin ist der 09.12.2026: Nach US-Börsenschluss legt Broadcom Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vor, die Telefonkonferenz beginnt um 17:00 Uhr New Yorker Zeit. Bis dahin zählen mögliche Stellungnahmen von Google oder Broadcom zum TPU-Bericht, die Zahlen der Wettbewerber und die Stimmung im KI-Sektor. Der US-Handel pausiert am Donnerstag wegen Thanksgiving, am Freitag endet er früh.
FAQ
Häufige Fragen zur Broadcom Aktie
Warum ist die Broadcom Aktie am Freitag eingebrochen?
Ein unbestätigter Bericht über gekürzte Google-TPU-Stückzahlen für 2027 traf auf einen breiten Ausverkauf im KI- und Halbleitersektor. Die Aktie verlor 12,19 % auf 304,41 Dollar.
Wie hoch ist die Broadcom Aktie bewertet?
Das erwartete KGV lag am 13.11.2026 bei rund 18 bis 21, das KUV am 20.11.2026 bei rund 16,3. Nach dem Absturz sind die Werte rechnerisch niedriger.
Was sagen Analysten zur Broadcom Aktienprognose?
Im Konsens vom 23.11.2026 sind 24 von 27 Analysten positiv, 3 neutral, keiner negativ. Das Durchschnittsziel liegt bei rund 516 Dollar.
Zahlt die Broadcom Aktie Dividende?
Ja, zuletzt 0,65 US-Dollar je Quartal, rechnerisch rund 0,85 % Rendite beim Freitagsschluss.
Wann legt Broadcom die nächsten Zahlen vor?
Am 09.12.2026 nach US-Börsenschluss, für das vierte Geschäftsquartal 2026.
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