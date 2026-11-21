Ein einziger Satz eines Analysten, und 191 Milliarden Dollar Börsenwert lösten sich in Luft auf. Die Broadcom-Aktie stürzte am Freitag um mehr als 12 Prozent auf 304,65 Dollar, der schlechteste Tag seit Juni. Sie liegt damit rund 36 Prozent unter ihrem Rekord. Der Auslöser: Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo soll Google seine Bestellungen für von Broadcom entwickelte KI-Chips 2027 um etwa eine Million Stück gekürzt haben. Diese Broadcom Aktienanalyse zeigt, was an dem Bericht dran sein könnte – und was nicht.
Broadcom Aktienanalyse: 191 Milliarden Dollar Börsenwert an einem Tag verbrannt – hat Google wirklich eine Million KI-Chips gestrichen?
Die Broadcom-Aktie stürzte am Crash-Freitag um 12 Prozent auf 304,65 Dollar und ist damit 36 Prozent vom Rekord entfernt. Auslöser ist ein Bericht, Google habe seine Bestellungen für TPU-Chips 2027 um rund eine Million Stück gekürzt. Bestätigt ist das nicht. Unsere große Broadcom Aktienanalyse zeigt, wie abhängig das KI-Geschäft von wenigen Kunden ist, was Anleger bis zu den Zahlen am 9. Dezember beachten sollten und wie hoch das KGV liegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Broadcom Inc.
- Sitz
- Palo Alto, Kalifornien (Betrieb in San Jose)
- ISIN
- US11135F1012
- WKN
- A2JG9Z
- Handelssymbol
- AVGO
- US-Handelssymbol
- AVGO (Nasdaq)
- Kurs
- 304,65 Dollar
- Börsenwert
- rund 1,3 Billionen Euro
- Dividendenrendite
- 0,86 Prozent
- Nächste Zahlen
- 9. Dezember 2026
Stand: 20.11.2026, Nasdaq-Schluss 20.11.2026; Börsenwert und KGV laut aktiencheck.de
Die Stammdaten für Anleger: Die Broadcom-Aktie trägt die ISIN US11135F1012 und die WKN A2JG9Z. Das Handelssymbol lautet AVGO, an der Nasdaq wird sie unter dem US-Handelssymbol AVGO gehandelt.
Der Auslöser
Eine Million Chips: was hinter dem Kuo-Bericht steckt
Die Broadcom Aktienanalyse beginnt mit einer Zahl, die Anleger schockte – und einer Einschränkung, die oft überlesen wird.
Nach den Berichten hat Google seine Bestellungen für die TPU-8i-Chips um rund eine Million Stück oder etwa 20 Prozent gekürzt und stattdessen mehr TPU-8t-Chips von MediaTek geordert – wegen Strombeschränkungen in Rechenzentren. Die Zahlen stammen aus einer Lieferkettenumfrage von Kuo, weder Google noch Broadcom haben sie bestätigt. Broadcom meldet seine eigenen Zahlen am 9. Dezember. Die Reaktion zeigt, wie sehr das KI-Wachstum der Broadcom-Aktie an wenigen Großkunden hängt: Eine Änderung in Googles Plänen bewegte laut Bericht eine Million Chips.
Broadcom-Aktie: Kursverlauf im November
Dollar
Schlusskurse an der Nasdaq; Rekord laut 24/7 Wall St. 36 Prozent über dem Freitagskurs (rechnerisch).
Quelle: Nasdaq, Seeking Alpha, 24/7 Wall St., aktiencheck.de-Kursdaten
Daten als Tabelle
|Datum
|Dollar
|19. November
|346,65
|20. November
|304,65
|52-Wochen-Tief (Schluss)
|291,53
Die Vorgeschichte
Schon vor dem Freitag angeschlagen: Wahl, Redburn, Anthropic
Die Aktie war schon vorher unter Druck. Nach den US-Zwischenwahlen am 3. November fielen Chipwerte, am 5. November verlor Broadcom ohne eigene Nachrichten 10,4 Prozent, in der Woche zum 5. November gut 15 Prozent. Hinzu kamen eine Abstufung durch Redburn, neue Exportregeln und Fragen zur Finanzierung der Anthropic-Geschäfte: Laut Bericht steht Broadcom bei Anthropic mit rund 42 Milliarden Dollar im Feuer. Der Markt prüft also nicht nur die Technik, sondern auch die Kreditseite des KI-Booms. Der Vorstand wird am 9. Dezember darauf antworten müssen.
Die Zahlen
Rückblick: wachsender KI-Anteil, steigender Margendruck
Belastbare Quartalszahlen für das laufende Geschäftsjahr lagen zum Redaktionsschluss nicht vor. Fest steht laut Kursseite: Broadcom zahlte in den letzten zwölf Monaten 2,60 Dollar Dividende je Aktie, das entspricht einer Rendite von 0,86 Prozent. Analysten erwarten laut Bericht, dass sich der bereinigte Gewinn je Aktie vom Geschäftsjahr 2025 bis 2027 nahezu verdreifacht. Wichtig für die Broadcom Aktienprognose ist der Termin am 9. Dezember: Dann zeigt der Konzern, ob das KI-Geschäft wächst, der Margendruck bleibt und welche Kunden tragen.
Die Analysten
Durchschnittsziel 518 Dollar: fast 70 Prozent über dem Kurs
Laut einem Bericht liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei rund 518 Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs von Freitag wären das rechnerisch rund 70 Prozent Potenzial. Ob diese Ziele nach dem Kursrutsch noch gelten, ist offen: Die Zahlen am 9. Dezember dürften viele Analysten neu justieren. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Bewertung
KGV 39: wie viel Wachstum ist eingepreist?
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 39 und einem Börsenwert von etwa 1,3 Billionen Euro ist Broadcom nach dem Absturz zwar deutlich günstiger als im Oktober, aber noch immer kein Schnäppchen. Auf Sicht von zwölf Monaten steht ein Minus von 12,2 Prozent. Die Broadcom-Aktie handelt damit auf dem Niveau des Jahrestiefs: Das 52-Wochen-Tief liegt laut Berichten bei rund 290 Dollar, der Schlusskurs-Tiefstand bei 291,53 Dollar.
Die Szenarien
Broadcom Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Zwei Marken sind entscheidend: das Jahrestief bei rund 290 Dollar und der Termin am 9. Dezember.
Szenario 1: Entwarnung
Google oder Broadcom relativieren den Bericht, der Ausverkauf endet. Dann könnte die Broadcom-Aktie die Zone um 340 Dollar zurückerobern.
Szenario 2: Warten auf den 9. Dezember
Die Aktie pendelt zwischen 290 und 330 Dollar, bis die Zahlen Klarheit bringen.
Szenario 3: Das Jahrestief fällt
Bestätigen sich Kürzungen oder verlangsamt sich das KI-Geschäft, rückt das Jahrestief um 290 Dollar und darunter in den Blick.
Häufige Fragen zur Broadcom Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die Broadcom-Aktie?
Die ISIN lautet US11135F1012, die WKN A2JG9Z, das Handelssymbol und US-Handelssymbol AVGO (Nasdaq).
Warum ist die Broadcom-Aktie am Freitag so stark gefallen?
Wegen eines Berichts, Google habe 2027 rund eine Million Broadcom-Chips weniger bestellt. Bestätigt ist das nicht.
Wie hoch ist das KGV der Broadcom-Aktie?
Laut aktiencheck.de rund 39.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Im Schnitt rund 518 Dollar laut Bericht. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wann folgen die nächsten Zahlen?
Am 9. Dezember 2026.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.