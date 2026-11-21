Broadcom Aktienanalyse: 191 Milliarden Dollar Börsenwert an einem Tag verbrannt – hat Google wirklich eine Million KI-Chips gestrichen?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 23:28 6 Min.

Die Broadcom-Aktie stürzte am Crash-Freitag um 12 Prozent auf 304,65 Dollar und ist damit 36 Prozent vom Rekord entfernt. Auslöser ist ein Bericht, Google habe seine Bestellungen für TPU-Chips 2027 um rund eine Million Stück gekürzt. Bestätigt ist das nicht. Unsere große Broadcom Aktienanalyse zeigt, wie abhängig das KI-Geschäft von wenigen Kunden ist, was Anleger bis zu den Zahlen am 9. Dezember beachten sollten und wie hoch das KGV liegt.

Ein einziger Satz eines Analysten, und 191 Milliarden Dollar Börsenwert lösten sich in Luft auf. Die Broadcom-Aktie stürzte am Freitag um mehr als 12 Prozent auf 304,65 Dollar, der schlechteste Tag seit Juni. Sie liegt damit rund 36 Prozent unter ihrem Rekord. Der Auslöser: Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo soll Google seine Bestellungen für von Broadcom entwickelte KI-Chips 2027 um etwa eine Million Stück gekürzt haben. Diese Broadcom Aktienanalyse zeigt, was an dem Bericht dran sein könnte – und was nicht. Nasdaq-Schluss am 20. November 304,65 $ Tagesverlust am Crash-Freitag -12,1 % Börsenwert an einem Tag verloren 191 Mrd. $ Abstand zum Rekord -36 % Kurs-Gewinn-Verhältnis rund 39 Quelle : aktiencheck.de-Kursdaten; Seeking Alpha; 24/7 Wall St.; Stand 20. November 2026 Steckbrief Unternehmen Broadcom Inc. Sitz Palo Alto, Kalifornien (Betrieb in San Jose) ISIN US11135F1012 WKN A2JG9Z Handelssymbol AVGO US-Handelssymbol AVGO (Nasdaq) Kurs 304,65 Dollar Börsenwert rund 1,3 Billionen Euro Dividendenrendite 0,86 Prozent Nächste Zahlen 9. Dezember 2026 Stand: 20.11.2026, Nasdaq-Schluss 20.11.2026; Börsenwert und KGV laut aktiencheck.de Die Stammdaten für Anleger: Die Broadcom-Aktie trägt die ISIN US11135F1012 und die WKN A2JG9Z. Das Handelssymbol lautet AVGO, an der Nasdaq wird sie unter dem US-Handelssymbol AVGO gehandelt. Der Auslöser Eine Million Chips: was hinter dem Kuo-Bericht steckt Die Broadcom Aktienanalyse beginnt mit einer Zahl, die Anleger schockte – und einer Einschränkung, die oft überlesen wird. Nach den Berichten hat Google seine Bestellungen für die TPU-8i-Chips um rund eine Million Stück oder etwa 20 Prozent gekürzt und stattdessen mehr TPU-8t-Chips von MediaTek geordert – wegen Strombeschränkungen in Rechenzentren. Die Zahlen stammen aus einer Lieferkettenumfrage von Kuo, weder Google noch Broadcom haben sie bestätigt. Broadcom meldet seine eigenen Zahlen am 9. Dezember. Die Reaktion zeigt, wie sehr das KI-Wachstum der Broadcom-Aktie an wenigen Großkunden hängt: Eine Änderung in Googles Plänen bewegte laut Bericht eine Million Chips. Broadcom-Aktie: Kursverlauf im November Dollar 0 100 200 300 400 346,65 304,65 291,53 19. November 20. November 52-Wochen-Tief (Schluss) Schlusskurse an der Nasdaq; Rekord laut 24/7 Wall St. 36 Prozent über dem Freitagskurs (rechnerisch). Quelle : Nasdaq, Seeking Alpha, 24/7 Wall St., aktiencheck.de-Kursdaten Daten als Tabelle Datum Dollar 19. November 346,65 20. November 304,65 52-Wochen-Tief (Schluss) 291,53 Die Vorgeschichte Schon vor dem Freitag angeschlagen: Wahl, Redburn, Anthropic Die Aktie war schon vorher unter Druck. Nach den US-Zwischenwahlen am 3. November fielen Chipwerte, am 5. November verlor Broadcom ohne eigene Nachrichten 10,4 Prozent, in der Woche zum 5. November gut 15 Prozent. Hinzu kamen eine Abstufung durch Redburn, neue Exportregeln und Fragen zur Finanzierung der Anthropic-Geschäfte: Laut Bericht steht Broadcom bei Anthropic mit rund 42 Milliarden Dollar im Feuer. Der Markt prüft also nicht nur die Technik, sondern auch die Kreditseite des KI-Booms. Der Vorstand wird am 9. Dezember darauf antworten müssen. Die Zahlen Rückblick: wachsender KI-Anteil, steigender Margendruck Belastbare Quartalszahlen für das laufende Geschäftsjahr lagen zum Redaktionsschluss nicht vor. Fest steht laut Kursseite: Broadcom zahlte in den letzten zwölf Monaten 2,60 Dollar Dividende je Aktie, das entspricht einer Rendite von 0,86 Prozent. Analysten erwarten laut Bericht, dass sich der bereinigte Gewinn je Aktie vom Geschäftsjahr 2025 bis 2027 nahezu verdreifacht. Wichtig für die Broadcom Aktienprognose ist der Termin am 9. Dezember: Dann zeigt der Konzern, ob das KI-Geschäft wächst, der Margendruck bleibt und welche Kunden tragen. Die Analysten Durchschnittsziel 518 Dollar: fast 70 Prozent über dem Kurs Laut einem Bericht liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei rund 518 Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs von Freitag wären das rechnerisch rund 70 Prozent Potenzial. Ob diese Ziele nach dem Kursrutsch noch gelten, ist offen: Die Zahlen am 9. Dezember dürften viele Analysten neu justieren. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion. Die Bewertung KGV 39: wie viel Wachstum ist eingepreist? Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 39 und einem Börsenwert von etwa 1,3 Billionen Euro ist Broadcom nach dem Absturz zwar deutlich günstiger als im Oktober, aber noch immer kein Schnäppchen. Auf Sicht von zwölf Monaten steht ein Minus von 12,2 Prozent. Die Broadcom-Aktie handelt damit auf dem Niveau des Jahrestiefs: Das 52-Wochen-Tief liegt laut Berichten bei rund 290 Dollar, der Schlusskurs-Tiefstand bei 291,53 Dollar. Die Szenarien Broadcom Aktienprognose: drei Wege für die Aktie Zwei Marken sind entscheidend: das Jahrestief bei rund 290 Dollar und der Termin am 9. Dezember. 01 Szenario 1: Entwarnung Google oder Broadcom relativieren den Bericht, der Ausverkauf endet. Dann könnte die Broadcom-Aktie die Zone um 340 Dollar zurückerobern. 02 Szenario 2: Warten auf den 9. Dezember Die Aktie pendelt zwischen 290 und 330 Dollar, bis die Zahlen Klarheit bringen. 03 Szenario 3: Das Jahrestief fällt Bestätigen sich Kürzungen oder verlangsamt sich das KI-Geschäft, rückt das Jahrestief um 290 Dollar und darunter in den Blick. Was für die Broadcom-Aktie spricht Rückgang: 36 Prozent unter dem Rekord.

Gewinnerwartung: EPS soll sich bis 2027 fast verdreifachen.

Analysten: Durchschnittsziel rund 518 Dollar.

Dividende: 0,86 Prozent Rendite.

Unbestätigt: Kuo-Bericht ohne Bestätigung. Was gegen die Broadcom-Aktie spricht Kundenabhängigkeit: Google-Bestellungen als Hebel.

Konkurrenz: MediaTek gewinnt TPU-Aufträge.

Kreditrisiko: Engagement bei Anthropic.

Politik: Sorgen um Rechenzentrums-Moratorien.

Markt: KI-Ausverkauf, Nasdaq minus 10 Prozent in der Woche. 5. November 2026 Wahl-Schock Minus 10,4 Prozent ohne eigene Nachrichten 20. November 2026 Crash-Freitag Minus 12,1 Prozent auf 304,65 Dollar nach Kuo-Bericht 9. Dezember 2026Jetzt Quartalszahlen Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 Quelle : Broadcom; Medienberichte; Stand 21. November 2026 Häufige Fragen zur Broadcom Aktienanalyse Welche ISIN und WKN hat die Broadcom-Aktie?

Die ISIN lautet US11135F1012, die WKN A2JG9Z, das Handelssymbol und US-Handelssymbol AVGO (Nasdaq). Warum ist die Broadcom-Aktie am Freitag so stark gefallen?

Wegen eines Berichts, Google habe 2027 rund eine Million Broadcom-Chips weniger bestellt. Bestätigt ist das nicht. Wie hoch ist das KGV der Broadcom-Aktie?

Laut aktiencheck.de rund 39. Welche Kursziele nennen Analysten?

Im Schnitt rund 518 Dollar laut Bericht. Das sind Einschätzungen Dritter. Wann folgen die nächsten Zahlen?

Am 9. Dezember 2026. Fazit der Broadcom Aktienanalyse: Ein Gerücht, das zeigt, wie dünn der Boden ist Die Broadcom-Aktie bezahlt für den Erfolg ihres KI-Geschäfts mit hoher Abhängigkeit von wenigen Großkunden. Ein unbestätigter Bericht genügte für 191 Milliarden Dollar Verlust an einem Tag. Die Broadcom Aktienanalyse zeigt: Bis zu den Zahlen am 9. Dezember bleibt die Aktie ein Spielball von Gerüchten und der KI-Stimmung, danach zählt, ob Auftragsbestand, Margen und Kundenbasis die Bewertung tragen.

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