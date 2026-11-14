Nach dem schwärzesten Tag seit Monaten kam für die Broadcom-Aktie die Wende. Der Spezialist für maßgeschneiderte KI-Chips ist mit einem Wochenplus von 18,16 Prozent der zweitgrößte Nasdaq100 Gewinner der Woche und schlug den Nasdaq 100 (+3,53 Prozent) um Längen. Noch am 5. November hatte die Aktie bei 291,53 Dollar so tief geschlossen wie seit einem Jahr nicht mehr. Unsere Wochenanalyse zeigt, wie der Wochengewinner die Wende schaffte.
Broadcom-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Bester Tag seit einem Jahr – plus 18,2 Prozent
Die Broadcom-Aktie ist der zweitgrößte Nasdaq100 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 18,16 Prozent holte der KI-Chipkonzern einen großen Teil der Verluste aus dem Ausverkauf nach den Zwischenwahlen auf. Unsere Wochenanalyse erklärt, warum der Montag zum besten Handelstag seit fast einem Jahr wurde und welche Rolle der Huang-Rücktritt bei Nvidia spielt.
Wochenanalyse
Vom Jahrestief zurück über 1,5 Billionen Dollar
Montag – das Comeback. Die Broadcom-Aktie stieg um 25,79 Dollar oder 8,78 Prozent auf 319,48 Dollar. Das war der größte Tagesgewinn seit fast einem Jahr, der Börsenwert kletterte zurück über 1,5 Billionen Dollar. Das Handelsvolumen lag beim rund 1,5-Fachen des Durchschnitts. Auslöser war die breite Rückkehr der Anleger in KI-Infrastrukturwerte nach dem Ausverkauf der Vorwoche.
Dienstag und Mittwoch – Rückenwind von CoreWeave. Am Dienstag schloss die Aktie bei 331,98 Dollar. Am Mittwoch legte sie nach den starken Zahlen des KI-Cloudanbieters CoreWeave um rund 4 Prozent zu, trotz Unruhe um Nvidia.
Donnerstag und Freitag – Profiteur der Nvidia-Krise. Mit dem Rücktritt von Jensen Huang rückten Alternativen zu Nvidias Grafikprozessoren in den Fokus. Broadcom entwickelt maßgeschneiderte KI-Beschleuniger für Großkunden wie Google und gehörte damit zu den Gewinnern der Umschichtung. Am Freitag gaben Chipwerte zwar nach, der Wochengewinner hielt aber den Großteil seiner Gewinne.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Broadcom-Aktie so stark zurückkam
Übertriebener Ausverkauf
Am 5. November fiel die Aktie um 10,4 Prozent, ohne eigene Nachricht. Anlass waren Sorgen um einen Baustopp für Rechenzentren nach den Zwischenwahlen. Die Gegenbewegung fiel entsprechend heftig aus.
Custom-Chips als Alternative
Je unsicherer die Lage bei Nvidia, desto attraktiver erscheinen eigene KI-Chips der Hyperscaler, die Broadcom mitentwickelt.
Google als Ankerkunde
Jefferies erwartet, dass Broadcom auch 2027 einen großen Teil von Googles TPU-Stückzahlen liefert.
Niedrigere Erwartungen
Die KI-Chipumsätze haben sich zuletzt mehr als verdreifacht, die Aktie lag aber rund ein Drittel unter dem Rekord. Das machte den Einstieg für viele Anleger attraktiv.
Fundamental steht Broadcom glänzend da: Der Anteil der KI-Halbleiter am Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal auf 56 Prozent, das Management stellt rund 93 Prozent Umsatzwachstum in Aussicht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 533,42 Dollar – über dem Rekordschluss vom Juni. Am 9. Dezember legt Broadcom die Zahlen zum vierten Quartal vor. Erwartet werden ein Gewinn je Aktie von 3,76 Dollar und rund 34,9 Milliarden Dollar Umsatz.
Häufige Fragen zur Broadcom-Aktie
Warum ist die Broadcom-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Nach dem Ausverkauf der Vorwoche kehrten Anleger in KI-Infrastrukturwerte zurück. Dazu kamen starke CoreWeave-Zahlen und die Nvidia-Krise. Die Aktie stieg vom 9. bis 13. November um 18,16 Prozent.
Wann legt Broadcom die nächsten Zahlen vor?
Am 9. Dezember 2026 mit den Ergebnissen zum vierten Geschäftsquartal.
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