Broadcom-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Bester Tag seit einem Jahr – plus 18,2 Prozent

Montag – das Comeback. Die Broadcom-Aktie stieg um 25,79 Dollar oder 8,78 Prozent auf 319,48 Dollar. Das war der größte Tagesgewinn seit fast einem Jahr, der Börsenwert kletterte zurück über 1,5 Billionen Dollar. Das Handelsvolumen lag beim rund 1,5-Fachen des Durchschnitts. Auslöser war die breite Rückkehr der Anleger in KI-Infrastrukturwerte nach dem Ausverkauf der Vorwoche.

Dienstag und Mittwoch – Rückenwind von CoreWeave. Am Dienstag schloss die Aktie bei 331,98 Dollar. Am Mittwoch legte sie nach den starken Zahlen des KI-Cloudanbieters CoreWeave um rund 4 Prozent zu, trotz Unruhe um Nvidia.

Donnerstag und Freitag – Profiteur der Nvidia-Krise. Mit dem Rücktritt von Jensen Huang rückten Alternativen zu Nvidias Grafikprozessoren in den Fokus. Broadcom entwickelt maßgeschneiderte KI-Beschleuniger für Großkunden wie Google und gehörte damit zu den Gewinnern der Umschichtung. Am Freitag gaben Chipwerte zwar nach, der Wochengewinner hielt aber den Großteil seiner Gewinne.