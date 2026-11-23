aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:43 3 Min.

Die Broadcom-Aktie verlor am Freitag 12,19 Prozent auf 304,41 Dollar und steigt vorbörslich rund 5,7 Prozent. Hintergründe zum Rebound der KI-Chipwerte und Termine der Woche.

Wenn der KI-Handel kippt, trifft es die Zulieferer besonders hart: Die Broadcom-Aktie (ISIN: US11135F1012, FSE: 1YD, NASDAQ: AVGO) verlor am Freitag 12,19 Prozent und schloss bei 304,41 Dollar. Am Montag steigt sie vorbörslich um rund 5,7 Prozent, rechnerisch auf etwa 322 Dollar. Die Erholung erfasst die ganze Branche – doch ein halber Rebound macht noch keinen neuen Trend.

Broadcom-Aktie am Freitag -12,19% Schlusskurs am Freitag 304,41 $ Vorbörsliches Plus am Montag +5,7% Quelle : Freitagsschluss 20.11.2026 laut worldmoneyroadmap (WMR); Vorbörse laut Investing.com/Yahoo Finance, Stand 5:23 Uhr New York

Der Rebound Warum steigt die Broadcom-Aktie am Montag – nach der schlechtesten Chipwoche seit 2001?

Yahoo Finance beschreibt die Vorwoche für Chipwerte als die schlechteste seit 2001. Am Montag drehte die Stimmung: Nvidia, AMD, Micron und Marvell legten vorbörslich ebenfalls zu, die Nasdaq-100-Futures lagen rund 3,5 Prozent im Plus. Als Auslöser nennen Marktberichte die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze. Zur Eröffnung sprangen der S&P 500 um fast 4 und der Nasdaq um fast 6 Prozent. Die Broadcom-Aktie profitiert davon, weil sie als Lieferant von KI-Chips und Netzwerktechnik am gleichen Investitionszyklus hängt.

Was macht Broadcom – und warum schwankt die Aktie so stark?

Broadcom entwickelt unter anderem Chips und Netzwerktechnik für Rechenzentren, darunter maßgeschneiderte KI-Beschleuniger für große Cloud-Anbieter, und betreibt zudem ein Software-Geschäft. Gerade die KI-Chips machen die Broadcom-Aktie zum Spiegel der Stimmung: Zweifel an den Investitionen der Cloud-Konzerne drücken den Kurs, Entwarnung hebt ihn.

Was für die Broadcom-Aktie spricht Sektor-Rückenwind: Die Chipbranche erholt sich breit.

Kursrutsch: Nach 12 Prozent Minus ist viel Pessimismus eingepreist. Was die Broadcom-Aktie belastet Hohe Schwankung: Minus 12 Prozent am Freitag, plus 6 Prozent vorbörslich.

Stimmungsabhängig: Die Erholung hängt an der Nvidia-Nachricht und der KI-Stimmung.

Makro: Märkte rechnen mit einer Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember.

Welche Termine zählen für die Broadcom-Aktie?

Am Dienstag berichten Analog Devices vor Börsenbeginn sowie Dell, Autodesk und Workday nach Börsenschluss – Gradmesser für die Nachfrage nach Chips und Rechenzentren. Am Mittwoch folgen PCE-Inflation und BIP-Daten, am Donnerstag ist die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel früher. Den nächsten Quartalstermin nennt Broadcom im Investor-Kalender.

Häufige Fragen zur Broadcom-Aktie

Warum fiel die Broadcom-Aktie am Freitag?

Sie verlor 12,19 Prozent auf 304,41 Dollar, in einem breiten Ausverkauf der Chipwerte. Wie steht die Broadcom-Aktie am Montag?

Vorbörslich liegt sie rund 5,7 Prozent im Plus. Wie lauten ISIN und Symbol der Broadcom-Aktie?

Die ISIN lautet US11135F1012, das Symbol an der Nasdaq ist AVGO.