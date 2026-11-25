Wann legt Broadcom Zahlen vor?

Am 9. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.

Wie stark soll der KI-Umsatz wachsen?

Im Geschäftsjahr 2027 auf etwa 115 Milliarden Dollar, rund doppelt so viel wie 2026.

Warum sinkt die Marge?

Weil maßgeschneiderte KI-Chips mehr teuren Speicher enthalten.