Die Broadcom Aktie steuert auf einen entscheidenden Termin zu: Am 9. Dezember legt der Chipkonzern nach US-Börsenschluss die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor. Die Messlatte ist hoch: Das Management stellte einen Umsatz von 34,8 Milliarden Dollar in Aussicht – 93 Prozent mehr als vor einem Jahr. Allein mit KI-Chips sollen 21,7 Milliarden Dollar hereinkommen. An der Börse überwiegt trotzdem die Skepsis: In den sechs Monaten bis Mitte November verlor die Broadcom Aktie 18,1 Prozent.
Broadcom Aktie: KI-Umsatz soll sich auf 115 Milliarden verdoppeln, doch der Kurs fällt – wird der 9. Dezember zum Befreiungsschlag?
Broadcom erwartet ein Umsatzplus von 93 Prozent und hat Anthropic als künftigen Großkunden. Trotzdem verlor die Broadcom Aktie binnen sechs Monaten fast ein Fünftel. Was vor den Zahlen am 9. Dezember zählt.
Die Verdopplung
Von 58 auf 115 Milliarden
Die Wachstumspläne sind gewaltig. Nach Angaben des Managements hat Broadcom sich bereits die Lieferkapazitäten gesichert, um den KI-Umsatz im kommenden Geschäftsjahr von rund 58 auf etwa 115 Milliarden Dollar zu verdoppeln. Getragen wird das von maßgeschneiderten KI-Beschleunigern: Broadcom fertigt Chips für Google, OpenAI und Meta. Als größten Abnehmer für 2027 nennt das Unternehmen Anthropic.
Der Haken
Mehr Umsatz, weniger Marge
Die Kehrseite: Die eigenen KI-Chips enthalten immer mehr teuren Speicher, die Bruttomarge dürfte deshalb auf rund 73 Prozent sinken, nach 78 Prozent im Vorjahr. Dabei war schon das dritte Quartal beeindruckend – der Umsatz stieg um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden Dollar, das KI-Geschäft um 221 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar.
Die Broadcom Aktie hat kein Nachfrageproblem, sondern ein Vertrauensproblem. Der 9. Dezember muss zeigen, dass die Verdopplung des KI-Umsatzes trotz sinkender Marge zu deutlich mehr Gewinn führt.
Häufige Fragen zur Broadcom Aktie
Wann legt Broadcom Zahlen vor?
Am 9. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.
Wie stark soll der KI-Umsatz wachsen?
Im Geschäftsjahr 2027 auf etwa 115 Milliarden Dollar, rund doppelt so viel wie 2026.
Warum sinkt die Marge?
Weil maßgeschneiderte KI-Chips mehr teuren Speicher enthalten.
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