Broadcom-Aktie: Die beste Woche gegen Nvidia aller Zeiten – und dann die Abstufung, die alles infrage stellt

Warum ist die Broadcom-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang setzen Anleger darauf, dass Cloudkonzerne verstärkt eigene Chips entwickeln lassen – vor allem bei Broadcom. Die Aktie stieg in der Woche um 18,16 Prozent.

Warum fiel die Aktie am Freitag?

Rothschild & Co Redburn stufte auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 595 auf 398 Dollar, weil das Wachstum stark an wenigen KI-Laboren hänge.

Was macht Broadcom im KI-Geschäft?

Broadcom entwickelt maßgeschneiderte KI-Chips für Cloudkonzerne, unter anderem gemeinsam mit Google die Tensor Processing Units.