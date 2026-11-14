Für die Broadcom-Aktie war es eine Woche der Extreme. Am Montag sprang sie um 8,8 Prozent, am Donnerstag nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang um weitere 5,54 Prozent. Laut Benzinga erlebte Broadcom die stärkste Woche im Vergleich zu Nvidia überhaupt. Dann kam der Freitag: Mike Harrison von Rothschild & Co Redburn stufte die Aktie von „Kaufen“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 595 auf 398 Dollar. Die Aktie verlor 4,76 Prozent und schloss bei 347,01 Dollar – mit einem Wochenplus von immer noch 18,16 Prozent.
Broadcom-Aktie: Die beste Woche gegen Nvidia aller Zeiten – und dann die Abstufung, die alles infrage stellt
Die Broadcom-Aktie springt in der Woche des Huang-Rücktritts um 18,16 Prozent – laut Benzinga die stärkste Woche im Vergleich zu Nvidia überhaupt. Dann stuft Rothschild & Co Redburn ab und senkt das Kursziel von 595 auf 398 Dollar. Die große Broadcom Aktienanalyse: Chips nach Maß für Google und Co., die Abhängigkeit von wenigen KI-Laboren, die Bewertung und alle Chancen und Risiken für die Broadcom-Aktie.
Das große Bild
Chips nach Maß: der stille Gegenspieler von Nvidia
Broadcom verkauft keine Standardchips wie Nvidia. Der Konzern entwirft maßgeschneiderte KI-Prozessoren für die größten Cloudkonzerne der Welt – und genau das macht ihn in der Nvidia-Krise so interessant.
Wer unabhängiger von Nvidia werden will, lässt eigene Chips entwickeln. Der wichtigste Partner dafür ist Broadcom. Gemeinsam mit Google entwickelt der Konzern die Tensor Processing Units, die Alphabet als Alternative zu Nvidia-Chips anbietet. Der Anteil der KI-Halbleiter am Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal auf 56 Prozent, nach 49 Prozent im Vorquartal. Je größer die Unsicherheit bei Nvidia, desto attraktiver wird für Kunden der Weg zum eigenen Chip – und desto mehr Aufträge landen bei Broadcom.
Je mehr Kunden sich von Nvidia lösen wollen, desto mehr Arbeit hat Broadcom.
Broadcom Aktienanalyse
Die Abstufung: was hinter der Warnung steckt
Die Abstufung von Rothschild & Co Redburn richtet den Blick auf die Schwachstelle des Geschäftsmodells. Broadcoms Wachstum hängt nach Einschätzung von Analyst Mike Harrison stark an wenigen KI-Laboren und Cloudkonzernen. Kürzt einer von ihnen sein Budget oder verlagert Aufträge, schlägt das unmittelbar auf Broadcom durch. Das neue Kursziel von 398 Dollar liegt rund ein Drittel unter dem alten.
Die Achterbahnfahrt der Aktie zeigt, wie nervös der Markt ist. Am 5. November, dem Tag des großen KI-Ausverkaufs nach den US-Zwischenwahlen, schloss Broadcom bei 291,53 Dollar – dem tiefsten Stand seit einem Jahr. Vom Rekordschluss bei 481,57 Dollar im Juni ist die Aktie nach eigener Rechnung noch rund 28 Prozent entfernt. Am 5. November wurde Broadcom laut Trefis mit dem 15,6-Fachen des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate bewertet – deutlich mehr als der Durchschnitt des S&P 500.
Häufige Fragen zur Broadcom-Aktie
Warum ist die Broadcom-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang setzen Anleger darauf, dass Cloudkonzerne verstärkt eigene Chips entwickeln lassen – vor allem bei Broadcom. Die Aktie stieg in der Woche um 18,16 Prozent.
Warum fiel die Aktie am Freitag?
Rothschild & Co Redburn stufte auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 595 auf 398 Dollar, weil das Wachstum stark an wenigen KI-Laboren hänge.
Was macht Broadcom im KI-Geschäft?
Broadcom entwickelt maßgeschneiderte KI-Chips für Cloudkonzerne, unter anderem gemeinsam mit Google die Tensor Processing Units.
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