Wenn Anthropic Geld einsammelt, profitiert einer besonders: Die Broadcom Aktie (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Symbol: 1YD, US-Symbol: AVGO) legte rund um den Börsengang des Claude-Entwicklers um etwa 3,6 Prozent zu. Der Börsenprospekt von Anthropic macht Broadcom zum größten Infrastrukturpartner. Die Vereinbarungen über das Leasing von Rechensystemen mit Googles TPU-Chips summieren sich über fünf Jahre auf rund 161 Milliarden Dollar.
Broadcom Aktie: 161 Milliarden Dollar von Anthropic – warum der stille Chip-Riese der große Gewinner des KI-Börsengangs ist
Kaum ein Konzern hängt so eng an Anthropic wie Broadcom. Die Leasingverträge für TPU-Systeme summieren sich auf rund 161 Milliarden Dollar. Die Broadcom Aktie legt zu. Die große Analyse: wie groß die Chance ist und wo das Klumpenrisiko liegt.
Broadcom Aktie: KI-Chip-Kapazitäten für Anthropic
Gigawatt
Angaben zu 2027 und 2028 sind Planungen, keine gebuchten Umsätze
Quelle: Trefis laut Projekt-Doc vom 18.11.
Daten als Tabelle
|2026
|1
|2027
|5
|2028
|10
Die Verbindung
Anthropic wird Broadcoms größter Kunde
Zur Finanzierung kann Anthropic Anleihen über bis zu 42 Milliarden Dollar ausgeben, die erste Tranche über 35 Milliarden Dollar wurde bereits im Juni platziert. Zusätzlich kauft Broadcom stimmrechtslose Anthropic-Aktien für rund 1 Milliarde Dollar. Der Konzern erwartet, dass Anthropic 2027 und 2028 der größte Kunde für maßgeschneiderte KI-Chips wird. Für die Broadcom Aktie ist der Börsengang deshalb mehr als ein Stimmungstest: Er finanziert den wichtigsten Kunden.
Rasantes Wachstum
Im Quartal bis Anfang August stieg der Umsatz um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden Dollar, davon 16,7 Milliarden mit KI-Chips.
Konkurrenz für Nvidia
Broadcom und AMD könnten nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang aufholen, sagt ein Futurum-Analyst.
Turbulenter Kurs
Nach einem Minus von 10 Prozent am 5. November legte die Aktie in vier Tagen um 18 Prozent zu.
Stammdaten der genannten Unternehmen: Broadcom Aktie – ISIN US11135F1012, WKN A2JG9Z, Symbol 1YD, US-Symbol AVGO. Anthropic – ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Symbol 1ANT, US-Symbol ANT. Alphabet – ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Symbol ABEA, US-Symbol GOOGL. Amazon – ISIN US0231351067, WKN 906866, Symbol AMZ, US-Symbol AMZN. Nvidia – ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA. AMD – ISIN US0079031078, WKN 863186, Symbol AMD, US-Symbol AMD.
Häufige Fragen zur Broadcom Aktie
Wie groß sind die Aufträge von Anthropic für Broadcom?
Die TPU-Leasingverträge summieren sich laut Börsenprospekt über fünf Jahre auf rund 161 Milliarden Dollar. Die Lieferungen beginnen 2027.
Wie lauten ISIN und WKN der Broadcom Aktie?
Die ISIN lautet US11135F1012, die WKN A2JG9Z. Das US-Symbol ist AVGO.
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