Wie groß sind die Aufträge von Anthropic für Broadcom?

Die TPU-Leasingverträge summieren sich laut Börsenprospekt über fünf Jahre auf rund 161 Milliarden Dollar. Die Lieferungen beginnen 2027.

Wie lauten ISIN und WKN der Broadcom Aktie?

Die ISIN lautet US11135F1012, die WKN A2JG9Z. Das US-Symbol ist AVGO.