Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen (Gilts) liegt laut Trading Economics bei 5,19 Prozent und ist damit praktisch unverändert zum Vortag – aber 16 Basispunkte niedriger als vor einem Monat und 70 Basispunkte höher als vor einem Jahr. Die Zweijährige rentiert bei 4,87 Prozent, die Dreißigjährige bei 5,66 Prozent. Der Leitzins der Bank of England steht bei 4,00 Prozent, nachdem sie ihn im November erstmals seit 2023 angehoben hat.
Britische Staatsanleihen: Zehnjährige Gilt bei 5,19 Prozent, Bank of England bei 4,00 – wie viele Zinsschritte folgen noch?
Die Rendite zehnjähriger britischer Gilts liegt bei 5,19 Prozent, die der Zweijährigen bei 4,87 Prozent. Nach der ersten Zinserhöhung seit 2023 fragt der Markt, wie weit die Bank of England noch geht – und was das für Anleger heißt.
Damit zahlt London weiter mehr als Washington (4,87 Prozent) und deutlich mehr als Berlin (3,23 Prozent): Der Abstand zur zehnjährigen Bundesanleihe beträgt rund 196 Basispunkte (eigene Berechnung mit leicht abweichenden Stichtagen).
Zahlen im Überblick
Wie hoch ist die Rendite britischer Gilts heute?
|Laufzeit
|Rendite
|Tag
|Monat
|Jahr
|2 Jahre
|4,87 %
|−2 Bp
|−8 Bp
|+110 Bp
|10 Jahre
|5,19 %
|0 Bp
|−16 Bp
|+70 Bp
|30 Jahre
|5,66 %
|0 Bp
|−9 Bp
|+33 Bp
Basispunkt (Bp) = 0,01 Prozentpunkte. Stand 10 und 2 Jahre: 24.11.2026; 30 Jahre: 25.11.2026.
Quelle: Trading Economics, keine Uhrzeit ausgewiesen
Zuletzt gaben die Renditen nach: Laut Trading Economics war es der fünfte wöchentliche Rückgang in sechs Wochen, nachdem die Zehnjährige im Herbst deutlich höher gelegen hatte. Eine Gilt ist eine Anleihe der britischen Regierung; das Wort stammt von „gilt-edged“, also „mit Goldrand“, und steht für höchste Bonität.
Das große Bild
Wie viele Zinserhöhungen preist der Markt für Großbritannien ein?
Der Markt rechnet nach Trading Economics (23. November, Bezug auf LSEG) mit rund zwei weiteren Zinserhöhungen in den kommenden Monaten; Mitte November lag die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung im Dezember bei etwa 80 Prozent. Chefökonom Huw Pill sagte laut dieser Quelle, weitere Schritte könnten 2027 nötig sein und die Bank sei zu langsam gewesen. Am 20. November war von mindestens drei weiteren Anhebungen bis Ende 2027 die Rede; UBS erwartet eine Anhebung im Februar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Gleichzeitig sendet die Konjunktur gemischte Signale: Der Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex fiel auf ein Fünf-Monats-Tief, während die Industrie das höchste Niveau seit August 2024 erreichte. Die Neuverschuldung des Staates lag im Oktober bei 17 Milliarden Pfund, 1 Milliarde unter den Erwartungen, die Einzelhandelsumsätze stiegen um 0,7 Prozent.
Hohes Niveau
Mit 5,19 Prozent liegt die Zehnjährige rund 196 Basispunkte über dem Bund und 32 Basispunkte über der US-Treasury.
Kurzfristige Zinsen im Fokus
Die Zweijährige bei 4,87 Prozent liegt 87 Basispunkte über dem Leitzins von 4,00 Prozent – der Markt rechnet mit weiteren Schritten.
Staatsfinanzen belasten
Hohe Neuverschuldung hält das Angebot an Gilts hoch.
Was bedeutet das für Sparer, Anleger und Unternehmen?
Für britische Hausbesitzer und Unternehmen bleiben die Finanzierungskosten hoch, was die Konjunktur bremsen kann. Für Euro-Anleger sind Gilts ein Währungsthema: Der Zinsvorsprung gegenüber dem Euro steht unter dem Vorbehalt der Pfund-Entwicklung. Anleiheinvestoren achten auf die Duration, also die Zinsempfindlichkeit des Kurses: Je länger die Laufzeit, desto stärker schwankt der Preis bei Zinsänderungen.
Was beobachten Anleger jetzt?
Im Mittelpunkt stehen die nächste BoE-Sitzung im Dezember, neue Inflationsdaten und die internationale Zinsentwicklung rund um EZB und Fed. Der genaue Termin der BoE-Sitzung wird in der Quelle nicht genannt und sollte gegen den offiziellen Kalender geprüft werden.
Häufige Fragen zu Gilts
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen Gilt? 5,19 Prozent laut Trading Economics, Stand 24. November 2026 (ohne Uhrzeit).
Wie hoch ist der Leitzins der Bank of England? 4,00 Prozent.
Was ist eine Gilt? Eine Staatsanleihe der britischen Regierung.
Welche Risiken haben Gilts für Euro-Anleger? Zins- und Währungsrisiko.
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