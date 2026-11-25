Der Markt rechnet nach Trading Economics (23. November, Bezug auf LSEG) mit rund zwei weiteren Zinserhöhungen in den kommenden Monaten; Mitte November lag die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung im Dezember bei etwa 80 Prozent. Chefökonom Huw Pill sagte laut dieser Quelle, weitere Schritte könnten 2027 nötig sein und die Bank sei zu langsam gewesen. Am 20. November war von mindestens drei weiteren Anhebungen bis Ende 2027 die Rede; UBS erwartet eine Anhebung im Februar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.

Gleichzeitig sendet die Konjunktur gemischte Signale: Der Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex fiel auf ein Fünf-Monats-Tief, während die Industrie das höchste Niveau seit August 2024 erreichte. Die Neuverschuldung des Staates lag im Oktober bei 17 Milliarden Pfund, 1 Milliarde unter den Erwartungen, die Einzelhandelsumsätze stiegen um 0,7 Prozent.