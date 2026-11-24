Der wichtigste Treiber ist die Geldpolitik. Die Bank of England hat den Leitzins auf 4,00 Prozent angehoben; nach den Angaben von Trading Economics preist der Markt laut LSEG etwa zwei weitere Erhöhungen in den kommenden Monaten ein. In einer Meldung vom 20. November 2026 ist sogar von mindestens drei Erhöhungen bis Ende des nächsten Jahres die Rede, UBS erwartet demnach eine Anhebung im Februar. Das sind Marktpreise und Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.

Hinzu kommt der Blick auf die Staatsfinanzen. Großbritannien finanziert sich in großem Umfang am Kapitalmarkt; für lange Laufzeiten ist die Nachfrage von Versicherern und Pensionsfonds traditionell wichtig. Aktuelle Zahlen zum Emissionsplan des Debt Management Office für 2026/27 konnte die Redaktion in diesem Lauf nicht belegen und nennt deshalb keine.