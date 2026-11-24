Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe, der Gilt, liegt laut Trading Economics bei 5,21 Prozent (Stichtag 23. November 2026, Stand 24. November, keine Uhrzeit angegeben). Das sind rund 0,03 Prozentpunkte weniger als am Vortag, im Monatsvergleich minus 0,14 Punkte – aber auf zwölf Monate gerechnet immer noch plus 0,67 Punkte. Der Leitzins der Bank of England beträgt 4,00 Prozent, nach 3,75 Prozent im Vormonat. Entscheidend für die Gilts: Der Markt rechnet nach Angaben von Trading Economics (Meldungen vom 20. und 23. November 2026, Bezug LSEG) mit weiteren Zinserhöhungen der BoE.
Britische Staatsanleihen: 10-jährige Gilt bei 5,21 Prozent, BoE-Leitzins bei 4,00 – wie viel Zinserhöhung steckt im Gilt-Markt?
Die zehnjährige Gilt rentiert bei rund 5,21 Prozent, der Leitzins der Bank of England liegt bei 4,00 Prozent – und der Markt setzt laut Trading Economics auf weitere Erhöhungen. Was die britischen Staatsanleihen für Bundesanleihen und US-Treasuries bedeuten.
Gilts im Überblick
Wie hoch rentieren britische Staatsanleihen jetzt?
Eine Gilt ist eine auf Pfund lautende Staatsanleihe des Vereinigten Königreichs. Die Rendite misst, was Anleger bis zur Fälligkeit insgesamt erhalten, wenn sie die Anleihe zum aktuellen Kurs kaufen und halten – sie unterscheidet sich vom Kupon, dem festen Zins auf den Nennwert. Steigen die Renditen, fallen die Kurse bestehender Anleihen, und umgekehrt.
|Laufzeit
|Rendite
|2 Jahre
|4,89 %
|5 Jahre
|4,90 %
|10 Jahre
|5,21 %
|20 Jahre
|5,62 %
|30 Jahre
|5,67 %
Stichtag 23.11.2026; Trading Economics nennt keine Uhrzeit. Gilts lauten auf Pfund.
Quelle: Trading Economics (Stand 24.11.2026)
Auffällig ist die Form der Kurve: Zwischen der zwei- und der fünfjährigen Gilt liegt nur ein Hundertstel Prozentpunkt, ab der Zehnjährigen steigt die Kurve dann deutlich. Zwischen zwei und 30 Jahren beträgt der Abstand 0,78 Prozentpunkte. Anleger verlangen also für lange Laufzeiten spürbar mehr – eine sogenannte Laufzeitprämie als Ausgleich für das Risiko, dass Inflation oder Staatsschulden die Renditen weiter treiben.
Warum stehen die Gilt-Renditen so hoch?
Der wichtigste Treiber ist die Geldpolitik. Die Bank of England hat den Leitzins auf 4,00 Prozent angehoben; nach den Angaben von Trading Economics preist der Markt laut LSEG etwa zwei weitere Erhöhungen in den kommenden Monaten ein. In einer Meldung vom 20. November 2026 ist sogar von mindestens drei Erhöhungen bis Ende des nächsten Jahres die Rede, UBS erwartet demnach eine Anhebung im Februar. Das sind Marktpreise und Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Hinzu kommt der Blick auf die Staatsfinanzen. Großbritannien finanziert sich in großem Umfang am Kapitalmarkt; für lange Laufzeiten ist die Nachfrage von Versicherern und Pensionsfonds traditionell wichtig. Aktuelle Zahlen zum Emissionsplan des Debt Management Office für 2026/27 konnte die Redaktion in diesem Lauf nicht belegen und nennt deshalb keine.
Wie stehen Gilts im Vergleich zu Bundesanleihen und Treasuries?
|Land
|Rendite 10 Jahre
|Abstand zur Gilt
|Großbritannien
|5,21 %
|–
|USA
|4,94 %
|27 Bp darunter
|Deutschland
|3,28 %
|193 Bp darunter
Gilt: Stichtag 23.11.2026; Bund und US-Treasury: 24.11.2026; Abstände eigene Berechnung. Währungen unterschiedlich.
Quelle: Trading Economics
Die britische Zehnjährige rentiert damit rund 193 Basispunkte über der Bundesanleihe und rund 27 Basispunkte über der 10-jährigen US-Treasury. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Für Anleger aus dem Euroraum gilt: Der Renditevorsprung ist kein reiner Gewinn, denn Gilts lauten auf Pfund, und Wechselkursschwankungen können ihn aufzehren oder ins Gegenteil kehren.
Was bedeutet der Gilt-Markt für Sparer und Anleger?
Hohe Gilt-Renditen sind ein globales Signal: Wenn Großbritannien für zehn Jahre über fünf Prozent zahlt und die USA fast fünf Prozent, ziehen sie Kapital an, das sonst in andere Staatsanleihen flösse. Das erhöht indirekt den Druck auf die Renditen anderer Märkte, auch wenn die Bundesanleihe mit 3,28 Prozent deutlich niedriger rentiert. Für Sparer bedeutet ein höheres Zinsniveau zwar bessere Festgeld- und Anleihekonditionen, für Schuldner – Staaten, Unternehmen und Immobilienkäufer – aber höhere Finanzierungskosten.
Auch Aktien spüren das: Höhere sichere Zinsen machen Dividendenpapiere im Vergleich weniger attraktiv und belasten Branchen mit hohen Schulden. Wie stark sich das im Einzelfall auswirkt, hängt von Unternehmen und Zeitpunkt ab.
Was beobachten Anleger bei Gilts als Nächstes?
Die nächsten Inflations- und Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien sowie Aussagen von BoE-Vertretern: Sie entscheiden, ob die eingepreisten Zinserhöhungen kommen. Einen belegten Termin der nächsten BoE-Sitzung nennt die Redaktion in diesem Lauf nicht.
Die US-PCE-Inflationsdaten am Mittwoch und die Fed-Wette, denn US-Renditen strahlen auf Gilts aus.
Die Entwicklung der Bundrenditen und der EZB-Politik, die den Abstand zu Gilts mitbestimmt.
Häufige Fragen zu britischen Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen Gilt? Laut Trading Economics lag sie am 23. November 2026 bei 5,21 Prozent.
Wie hoch ist der BoE-Leitzins? 4,00 Prozent im November 2026, nach 3,75 Prozent im Vormonat.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
Sind Gilts für Anleger aus dem Euroraum sicher? Staatsanleihen gelten als ausfallarm, tragen aber Zinsänderungs- und Währungsrisiken; Kursverluste sind möglich.
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