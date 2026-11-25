Der Quartalsumsatz stieg um 7 Prozent auf 13,07 Milliarden Dollar und lag damit rund eine halbe Milliarde über der Analystenschätzung. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 1,35 Dollar die Erwartung von 1,21 Dollar, lag aber gut 17 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Die Jahresprognose zeigt dasselbe Muster. Beim Umsatz peilt der Konzern nun 49,75 bis 50,25 Milliarden Dollar an, etwas mehr als zuvor. Beim bereinigten Gewinn je Aktie sank das Ziel dagegen von 6,75 bis 7,00 auf 6,35 bis 6,55 Dollar. Grund sind Aufwendungen für zugekaufte Forschungsprojekte, die das Ergebnis um 60 Cent je Aktie belasten. Ohne diese Sondereffekte hätte die Mitte der Prognose nach Angaben des Finanzchefs um etwa 15 Cent höher gelegen.