4,69 Milliarden Dollar in drei Monaten: So viel setzte Bristol Myers Squibb im dritten Quartal 2026 mit einem einzigen Medikament um, dem Blutverdünner Eliquis. Das ist mehr als ein Drittel des Konzernumsatzes und ein Plus von 25 Prozent. Für die Bristol Myers Squibb Aktie ist diese Zahl Segen und Hypothek zugleich. Denn das Management hat bereits angekündigt, was nach dem Verlust des Patentschutzes kommt: 2027 sollen die Eliquis-Erlöse um 1,5 bis 2 Milliarden Dollar sinken.
Bristol Myers Squibb Aktie: Umsatzziel rauf, Gewinnziel runter – und 2027 fehlen bis zu zwei Milliarden beim wichtigsten Medikament
Bristol Myers Squibb übertrifft die Erwartungen und hebt die Umsatzprognose an. Gleichzeitig senkt der Pharmakonzern sein Gewinnziel und warnt vor dem Patentablauf beim Blutverdünner Eliquis. Was das für die Bristol Myers Squibb Aktie bedeutet.
Die Zahlen
Mehr Umsatz, weniger Gewinn je Aktie
Der Quartalsumsatz stieg um 7 Prozent auf 13,07 Milliarden Dollar und lag damit rund eine halbe Milliarde über der Analystenschätzung. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 1,35 Dollar die Erwartung von 1,21 Dollar, lag aber gut 17 Prozent unter dem Vorjahreswert.
Die Jahresprognose zeigt dasselbe Muster. Beim Umsatz peilt der Konzern nun 49,75 bis 50,25 Milliarden Dollar an, etwas mehr als zuvor. Beim bereinigten Gewinn je Aktie sank das Ziel dagegen von 6,75 bis 7,00 auf 6,35 bis 6,55 Dollar. Grund sind Aufwendungen für zugekaufte Forschungsprojekte, die das Ergebnis um 60 Cent je Aktie belasten. Ohne diese Sondereffekte hätte die Mitte der Prognose nach Angaben des Finanzchefs um etwa 15 Cent höher gelegen.
Der Wettlauf
Neue Mittel müssen die Lücke schließen
Die entscheidende Frage ist, ob die jüngeren Präparate schnell genug wachsen. Das sogenannte Wachstumsportfolio legte um 12 Prozent auf 7,66 Milliarden Dollar zu. Die unter die Haut gespritzte Variante des Krebsmittels Opdivo erlöste 334 Millionen Dollar, nach 67 Millionen im Vorjahr. Das Schizophrenie-Medikament Cobenfy, auf das der Konzern große Hoffnungen setzt, kam dagegen erst auf 57 Millionen Dollar. Ältere Mittel verlieren derweil an Nachahmer: Der Umsatz des Leukämiepräparats Sprycel sank im Quartal um 38 Prozent.
Als nächste wichtige Termine nannte das Management Studiendaten zum Gerinnungshemmer Milvexian in der Schlaganfallvorbeugung und zu Sotyktu bei Lupus. Für die Bristol Myers Squibb Aktie hängt viel daran, ob daraus Nachfolger für die heutigen Umsatzbringer werden.
Bristol Myers Squibb verdient heute glänzend an einem Medikament, dessen Ablaufdatum feststeht. Die Bristol Myers Squibb Aktie ist eine Wette darauf, dass die Pipeline rechtzeitig liefert.
Häufige Fragen zur Bristol Myers Squibb Aktie
Wie hat Bristol Myers Squibb im dritten Quartal 2026 abgeschnitten?
Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 13,07 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,35 Dollar.
Warum wurde die Gewinnprognose gesenkt?
Wegen Aufwendungen für zugekaufte Forschungsprojekte, die den Gewinn je Aktie um 60 Cent belasten.
Was passiert mit Eliquis?
Der Konzern rechnet für 2027 mit einem Umsatzrückgang von 1,5 bis 2 Milliarden Dollar nach dem Verlust des Patentschutzes.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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