Oberhalb von 91,77 USD könnte sich eine kurzfristige Bodenbildung entwickeln. Gelinge Brent ein klarer Anstieg über 94,50 USD, wäre eine größere Gegenbewegung bis 96,97 USD und später 99,21 USD möglich. Solange stärkere Anschlusskäufe ausbleiben würden, müsste jedoch auch ein erneuter Test der Unterstützung bei 91,77 USD einkalkuliert werden. Darunter könnte sich die Abwärtsbewegung bis 86,28 USD fortsetzen.