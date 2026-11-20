Rückblick: Am Donnerstag konnte sich Brent erneut oberhalb der Unterstützung bei 91,77 USD stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Seitwärtsbewegung auf niedrigem Niveau - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Die Notierungen seien von diesem Niveau leicht nach oben abgeprallt und hätten dabei auch den kurzfristigen Intraday-Abwärtstrend überwunden. Stärkere Anschlusskäufe seien jedoch ausgeblieben, sodass sich die Seitwärtsbewegung auf niedrigem Niveau fortgesetzt habe.
Ausblick
Oberhalb von 91,77 USD könnte sich eine kurzfristige Bodenbildung entwickeln. Gelinge Brent ein klarer Anstieg über 94,50 USD, wäre eine größere Gegenbewegung bis 96,97 USD und später 99,21 USD möglich. Solange stärkere Anschlusskäufe ausbleiben würden, müsste jedoch auch ein erneuter Test der Unterstützung bei 91,77 USD einkalkuliert werden. Darunter könnte sich die Abwärtsbewegung bis 86,28 USD fortsetzen.
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