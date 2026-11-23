Rückblick: Zum Ende der vergangenen Woche setzte Brent die schwache Entwicklung fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Kurzfristiger Aufwärtstrend intakt - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Die Notierungen hätten erneut die Unterstützung bei 91,77 USD getestet, sich davon ausgehend jedoch nicht nachhaltig erholen können. Damit sei der kurzfristige Abwärtstrendkanal intakt geblieben.
Ausblick
Innerhalb des Abwärtstrendkanals könnten sich die Abgaben zunächst bis in den Bereich von 90,00 USD fortsetzen. Unterhalb dieser Marke würde sich das Chartbild weiter eintrüben und zusätzlicher Spielraum bis 86,28 USD eröffnen. Eine Gegenbewegung wäre jederzeit möglich, für eine deutlichere Erholung müsste Brent jedoch den Abwärtstrend bei rund 94,00 USD überwinden. In diesem Fall könnte sich der Weg bis 96,97 USD öffnen.
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