Innerhalb des Abwärtstrendkanals könnten sich die Abgaben zunächst bis in den Bereich von 90,00 USD fortsetzen. Unterhalb dieser Marke würde sich das Chartbild weiter eintrüben und zusätzlicher Spielraum bis 86,28 USD eröffnen. Eine Gegenbewegung wäre jederzeit möglich, für eine deutlichere Erholung müsste Brent jedoch den Abwärtstrend bei rund 94,00 USD überwinden. In diesem Fall könnte sich der Weg bis 96,97 USD öffnen.