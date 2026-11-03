Brent-Ölpreis: Aufwärtstrend dynamisch gebrochen - Chartanalyse

Nach dem dynamischen Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends könnte sich eine größere Zwischenkorrektur anschließen. Zunächst wäre weiterer Spielraum bis in den Bereich von 105,00 USD gegeben. Darunter könnten auch 101,08 USD und später 97,80 USD wieder erreichbar werden. Eine kurzfristige Gegenbewegung wäre nach dem starken Rückgang jederzeit möglich. Der gebrochene Aufwärtstrend bei derzeit rund 113,50 USD dürfte jedoch eine wichtige Hürde darstellen. Erst oberhalb dieser Trendlinie könnte sich das Chartbild wieder deutlicher aufhellen.