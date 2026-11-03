Rückblick: Zum Wochenstart geriet Brent deutlich unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Aufwärtstrend dynamisch gebrochen - Chartanalyse
Größere Zwischenkorrektur möglich
Nach dem Scheitern an der Widerstandszone bei 119,58 USD hätten sich die Notierungen nicht mehr oberhalb des seit Juli bestehenden Aufwärtstrends behaupten können. Der Trendbruch sei mit hoher Dynamik erfolgt und habe zu einem deutlichen Kursrückgang geführt.
Ausblick
Nach dem dynamischen Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends könnte sich eine größere Zwischenkorrektur anschließen. Zunächst wäre weiterer Spielraum bis in den Bereich von 105,00 USD gegeben. Darunter könnten auch 101,08 USD und später 97,80 USD wieder erreichbar werden. Eine kurzfristige Gegenbewegung wäre nach dem starken Rückgang jederzeit möglich. Der gebrochene Aufwärtstrend bei derzeit rund 113,50 USD dürfte jedoch eine wichtige Hürde darstellen. Erst oberhalb dieser Trendlinie könnte sich das Chartbild wieder deutlicher aufhellen.
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