Unterhalb der Widerstandszone bei 91,77 bis 92,92 USD könnten jederzeit weitere Abgaben folgen. Spielraum wäre zunächst bis zur Unterstützung bei 86,28 USD gegeben. Rutsche Brent auch unter dieses Niveau, könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 80,00 USD ausweiten, wo der längerfristige Aufwärtstrend verlaufe. Auf der Oberseite müsste hingegen die Widerstandszone bei 91,77 bis 92,92 USD überwunden werden, um das Chartbild wieder aufzuhellen und eine größere Gegenbewegung zu ermöglichen.