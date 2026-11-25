Rückblick: Am Dienstag bewegte sich Brent zunächst weiter nach unten, konnte sich im Handelsverlauf jedoch stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Abwärtstrend bleibt intakt - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Die anschließende Gegenbewegung habe die Notierungen bis in den Bereich der Hürde bei 91,77 USD geführt, wo der Anstieg wieder zum Erliegen gekommen sei. Damit sei der kurzfristige Abwärtstrend weiterhin intakt geblieben.
Ausblick
Unterhalb der Widerstandszone bei 91,77 bis 92,92 USD könnten jederzeit weitere Abgaben folgen. Spielraum wäre zunächst bis zur Unterstützung bei 86,28 USD gegeben. Rutsche Brent auch unter dieses Niveau, könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 80,00 USD ausweiten, wo der längerfristige Aufwärtstrend verlaufe. Auf der Oberseite müsste hingegen die Widerstandszone bei 91,77 bis 92,92 USD überwunden werden, um das Chartbild wieder aufzuhellen und eine größere Gegenbewegung zu ermöglichen.
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