Rückblick: Die Abwärtsbewegung setzte sich bei Brent auch am Montag fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Abwärtsbewegung nochmals verschärft - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Die Notierungen seien auf neue Bewegungstiefs gerutscht und hätten dabei die untere Begrenzung des kurzfristigen Abwärtstrendkanals unterschritten. Damit habe sich die Abwärtsbewegung zuletzt nochmals verschärft.
Ausblick
Nach dem Bruch der unteren Trendbegrenzung könnten sich die Abgaben kurzfristig bis 86,28 USD fortsetzen. Dort wäre eine Gegenbewegung möglich, eine nachhaltige Bodenbildung bleibe jedoch abzuwarten. Falle Brent auch unter diese Unterstützung zurück, könnte sich der Weg bis in den Bereich von 80,00 USD öffnen. Auf der Oberseite stelle der kurzfristige Abwärtstrend bei derzeit rund 93,00 USD eine wichtige Hürde dar. Erst oberhalb dieser Trendlinie würden sich wieder deutlichere Kaufsignale ergeben.
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