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Brenntag-Aktie: Verkaufsvotum nach dem Neustart – reicht „One Platform“ für die Wende?

aktiencheck.de Redaktion6 Min.

DZ Bank stuft die Brenntag-Aktie auf „Verkaufen“ ab, fairer Wert 55 Euro. Vier Tage nach dem Kapitalmarkttag zeigt sich: Der Weltmarktführer im Chemiehandel muss erst noch liefern.

Reihen großer gelber Lagertanks unter bewölktem Himmel, geschwungenes weißes Aktiencheck.de-Logo, Badge „Titelgeschichte · 16.11.2026“ und die Überschrift „Brenntag-Aktie: Verkaufsvotum nach dem Neustart – reicht „One Platform“ für die Wende?“
Bild: Foto: Pexels (https://www.pexels.com/photo/2835296/, Medium 3377), Pexels-Lizenz; Gestaltung und Überschrift: aktiencheck.de
fairer Wert der DZ Bank (zuvor 61 €), Urteil „Verkaufen“
55 €
Brenntag-Aktie am Montagmittag auf Xetra
−1,3 %
operatives EBITDA im dritten Quartal (+14,5 % währungsbereinigt)
385 Mio. €
Dividende je Aktie für 2025
1,90 €
Quelle: dpa-AFX; Brenntag SE, Q3 2026

Steckbrief

Unternehmen
Brenntag SE
ISIN
DE000A1DAHH0
Kürzel
BNR
Kurs
57,90 €
Börsenwert
rund 8,4 Mrd. €
Prognose 2026
op. EBITDA 1,35–1,45 Mrd. €

Stand: 16.11.2026, Kurs Xetra, 12:21 Uhr

Vergangene Woche hat Jens Birgersson der Börse seine große Erzählung präsentiert: ein neues Betriebsmodell, Hunderte Millionen Euro Ergebnisverbesserung, ehrgeizige Mittelfristziele. Am Montag kam die kalte Dusche. Die DZ Bank stufte die Brenntag-Aktie (Kürzel BNR, ISIN DE000A1DAHH0) von „Halten“ auf „Verkaufen“ ab und senkte den fairen Wert von 61 auf 55 Euro. Gegen 12:20 Uhr notierte das Papier auf Xetra 1,3 Prozent tiefer bei 57,90 Euro – und gehörte damit zu den schwächsten Werten im DAX.

Für den weltgrößten Chemikalienhändler aus Essen ist das mehr als ein Analystenkommentar. Es ist die Frage, ob Anleger dem Neustart trauen – oder ob sie erst Zahlen sehen wollen.

Der Auslöser

Warum rät die DZ Bank zum Verkauf der Brenntag-Aktie?

DZ-Bank-Analyst Peter Spengler erkennt die operativen Fortschritte an, hält die Risiken für Margen und Mittelzuflüsse aber für gewichtiger.

In seiner Studie nennt Spengler drei Belastungsfaktoren: die geringe Sichtbarkeit der Nachfrage, gestiegene Beschaffungskosten und die hohe Kapitalbindung. Gerade der letzte Punkt trifft einen wunden Nerv. Im dritten Quartal sank der Free Cashflow auf 183 Millionen Euro nach 315 Millionen Euro ein Jahr zuvor; ins Umlaufvermögen flossen 88 Millionen Euro ab. Wenn Chemikalien teurer werden, muss ein Händler mehr Geld in Lagerbestände stecken – das bindet Kapital, auch wenn der Umsatz steigt.

Ganz allein steht die DZ Bank nicht. JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi führt Brenntag mit „Underweight“ und hob sein Ziel zuletzt lediglich von 47 auf 50 Euro an. Die Deutsche Bank (Tristan Lamotte) und UBS (Nicole Manion) sind neutraler gestimmt:

Analystenstimmen zur Brenntag-Aktie
BankAnalystUrteilKursziel/fairer WertDatum
DZ BankPeter SpenglerVerkaufen55 € (zuvor 61 €)16.11.2026
Deutsche BankTristan LamotteHold57 €16.11.2026
UBSNicole ManionNeutral61 €16.11.2026
JPMorganChetan UdeshiUnderweight50 € (zuvor 47 €)13.11.2026
Oddo BHFOutperform68 € (zuvor 70 €)um 13.11.2026

Urteile und Kursziele bzw. faire Werte Dritter; keine Empfehlung von aktiencheck.de. Oddo-BHF-Datum nicht exakt belegt.

Quelle: dpa-AFX Analyser via finanznachrichten.de, wallstreet-online.de, finanzen.at, goldesel.de

Lamotte nannte den neuen Plan eher eine vernünftige Evolution als eine Revolution; entscheidend sei die Umsetzung. Manion sieht in den Mittelfristzielen zwar eine klare Verbesserung, aber allenfalls moderat über den Markterwartungen.

Der Neustart

Was steckt hinter „One Platform“ – und wie realistisch sind die Brenntag-Ziele?

Am Kapitalmarkttag am 12. November hat Birgersson eine Kehrtwende vollzogen, die vor einem Jahr kaum jemand erwartet hätte. Statt die beiden Sparten Essentials (Standardchemikalien) und Specialties (Spezialchemikalien) zu trennen, wie es aktivistische Investoren jahrelang gefordert hatten, werden sie zu einer einzigen, kundenzentrierten Plattform verschmolzen. Darüber liegen Branchenschwerpunkte wie Pharma, Kosmetik, Ernährung, Werkstoffe, Wasseraufbereitung sowie Öl und Gas.

Der Grund ist ernüchternd ehrlich: Brenntag hat nach eigenen Angaben mehr als 10 Prozent seiner kleineren Kunden verloren, und 14 Prozent der Kunden, die bei beiden Sparten einkauften, beziehen nur noch bei einer. Die Aufteilung hatte die Kunden offenbar mehr verwirrt als bedient.

  1. Rund 450 Mio. € Ergebnisverbesserung

    Strukturelle EBITDA-Hebel aus Einkauf, Logistiknetz und schlankerer Verwaltung.

  2. Rund 1,7 Mrd. € zusätzlicher Umsatz

    Wachstumshebel über die neuen Branchenschwerpunkte.

  3. Rund 10 % EBITDA-Marge

    Mittelfristziel, dazu eine Kapitalrendite (ROIC) über 12 Prozent.

  4. Rund 1,5 Mrd. € für Zukäufe

    Kumuliert geplant; jährlich 300 bis 400 Mio. € Investitionen.

Wir zerschlagen nicht, was wir aufgebaut haben.

Jens Birgersson, Vorstandschef Brenntag, Kapitalmarkttag 12.11.2026 (laut finanzen.net)

Ein fixes Zieljahr nennt Brenntag nicht – die Nachrichtenagentur dpa spricht von einem Horizont von fünf Jahren. Genau das ist das Problem für ungeduldige Anleger: Die Versprechen reichen weit, die Belege kommen Quartal für Quartal.

Die Zahlen

Wie lief das dritte Quartal bei Brenntag?

Operativ war das Quartal besser als die Stimmung. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 12,7 Prozent auf 4,26 Milliarden Euro, das operative EBITDA um 14,5 Prozent auf 385 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 0,89 Euro nach 0,78 Euro. Die Bruttomarge gab allerdings um 0,6 Prozentpunkte auf 24,9 Prozent nach – höhere Einkaufspreise ließen sich nicht vollständig weitergeben. Für 2026 bestätigte Brenntag die Prognose von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro operativem EBITDA und sieht sich nun am oberen Ende.

Das Problem: Die Erwartungen waren höher. Beim operativen EBITDA lag der Konsens bei 389 Millionen Euro. Am Zahlentag, dem 11. November, fiel die Aktie um gut 3,5 Prozent, am Folgetag nach dem Kapitalmarkttag noch einmal um über 3 Prozent.

Bewertung

Ist die Brenntag-Aktie günstig – oder eine Value-Falle?

Ende 2025 schloss die Aktie bei 49,56 Euro, seither steht trotz der jüngsten Verluste ein Plus von rund 17 Prozent. Mitte Oktober notierte sie allerdings noch bei rund 65 Euro. Der Börsenwert liegt bei etwa 8,4 Milliarden Euro. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 ergibt sich laut Der Aktionär ein KGV von rund 15. Die Dividende für 2025 betrug 1,90 Euro nach 2,10 Euro im Vorjahr; beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von rund 3,3 Prozent.

Interessant ist die Aktionärsstruktur: Die Kühne Holding des Logistikmilliardärs Klaus-Michael Kühne hält mehr als 20 Prozent, Artisan Partners über 15 Prozent. Großaktionäre dieser Art geben einem Restrukturierungsfall Rückhalt – erhöhen aber auch den Druck, dass der Plan zündet.

FAQ zur Brenntag-Aktie

Warum fällt die Brenntag-Aktie heute? Die DZ Bank hat am 16. November auf „Verkaufen“ abgestuft und den fairen Wert von 61 auf 55 Euro gesenkt – wegen Risiken für Margen und Cashflow.

Wie hoch ist die Brenntag-Dividende? Für 2025 zahlte Brenntag 1,90 Euro je Aktie; die Ausschüttungsquote soll weiter bei 35 bis 50 Prozent des Nettogewinns liegen.

Wird Brenntag aufgespalten? Nein. Vorstandschef Jens Birgersson hat eine Trennung verworfen und legt die Sparten stattdessen zu einer gemeinsamen Plattform zusammen.

Wann kommen die nächsten Brenntag-Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 werden laut finanzen.net für den 10. März 2027 erwartet; ein offizieller Termin war nicht abrufbar.

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