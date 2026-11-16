Brenntag-Aktie: Verkaufsvotum nach dem Neustart – reicht „One Platform“ für die Wende?

Vergangene Woche hat Jens Birgersson der Börse seine große Erzählung präsentiert: ein neues Betriebsmodell, Hunderte Millionen Euro Ergebnisverbesserung, ehrgeizige Mittelfristziele. Am Montag kam die kalte Dusche. Die DZ Bank stufte die Brenntag-Aktie (Kürzel BNR, ISIN DE000A1DAHH0) von „Halten“ auf „Verkaufen“ ab und senkte den fairen Wert von 61 auf 55 Euro. Gegen 12:20 Uhr notierte das Papier auf Xetra 1,3 Prozent tiefer bei 57,90 Euro – und gehörte damit zu den schwächsten Werten im DAX.

Für den weltgrößten Chemikalienhändler aus Essen ist das mehr als ein Analystenkommentar. Es ist die Frage, ob Anleger dem Neustart trauen – oder ob sie erst Zahlen sehen wollen.