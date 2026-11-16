Für die Brenntag Aktie setzt sich die Durststrecke fort. Gegen 9:45 Uhr notiert der Chemikaliendistributor auf Xetra bei 58,24 Euro, ein Minus von 0,72 Prozent – damit zählt Brenntag zu den DAX Verlierern des Vormittags. Auslöser ist eine Abstufung: Die DZ Bank rät nun zum Verkauf der Brenntag-Aktie und hat den fairen Wert von 61 auf 55 Euro gesenkt. Die Aktie nähert sich damit der Zone um 58 Euro, die Charttechniker als entscheidende Unterstützung sehen. Schon in der Vorwoche hatte Brenntag 4,88 Prozent verloren.
Brenntag Aktie: DAX Verlierer – DZ Bank rät zum Verkauf, fällt jetzt die 58-Euro-Marke?
Die Brenntag Aktie gehört am Montagvormittag zu den DAX Verlierern: Minus 0,72 Prozent auf 58,24 Euro. Die DZ Bank hat den Chemiehändler von „Halten“ auf „Verkaufen“ abgestuft und den fairen Wert von 61 auf 55 Euro gesenkt. Nach knapp verfehlten Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag, der nicht überzeugte, steht die Brenntag Aktie an einer entscheidenden Marke.
Der Auslöser
Von Halten auf Verkaufen: die DZ Bank verliert die Geduld
Die DZ Bank hat ihre Nachbetrachtung zum Quartalsbericht vorgelegt – und zieht eine klare Konsequenz. Das Ergebnis wächst, doch die Risiken überwiegen aus Sicht der Analysten.
DZ-Bank-Analyst Peter Spengler hat die Brenntag Aktie am Montag von „Halten“ auf „Verkaufen“ abgestuft und den fairen Wert von 61 auf 55 Euro gesenkt. Trotz des Ergebniswachstums sieht er erhebliche Belastungen bei der Nachfragevisibilität, den Beschaffungskosten und der Kapitalbindung. Die Risiken für Margen und Mittelzuflüsse überwiegen aus seiner Sicht die operativen Fortschritte. Der neue faire Wert liegt rund 6 Prozent unter dem aktuellen Kurs.
Trotz Ergebniswachstums bleiben Nachfragevisibilität, Beschaffungskosten und Kapitalbindung belastend.
Die Vorgeschichte
Zwei Termine, zwei Enttäuschungen
Die Abstufung trifft eine Aktie, die ohnehin angeschlagen ist. Am 11. November legte Brenntag Zahlen zum dritten Quartal vor, die die Erwartungen knapp verfehlten: Der Umsatz stieg um rund 14 Prozent auf etwa 4,3 Milliarden Euro, das operative EBITDA um rund 16 Prozent auf 385 Millionen Euro – Analysten hatten 389 Millionen Euro erwartet. Der Nettogewinn lag mit 129 Millionen Euro unter der Schätzung von 136 Millionen Euro. Die Aktie verlor an diesem Tag 3,77 Prozent. Einen Tag später stellte Vorstandschef Jens Birgersson auf dem Kapitalmarkttag die neuen Mittelfristziele vor – überzeugen konnte er die Börse nicht. Auf Wochensicht stand ein Minus von 4,88 Prozent.
Essentials wächst
Das Geschäft mit Standardchemikalien steigerte das EBITDA um 12 Prozent.
Specialties schwächelt
Die margenstärkere Spezialchemie legte beim EBITDA nur um 3 Prozent zu, Lateinamerika verlor 5 Prozent.
Prognose bestätigt
Für 2026 erwartet Brenntag ein operatives EBITDA von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro und peilt das obere Ende an.
Neue Mittelfristziele
Brenntag strebt eine EBITDA-Marge von rund 10 Prozent und eine Kapitalrendite über 12 Prozent an. Der Umbau soll bis 2027 200 bis 250 Millionen Euro Kosten sparen, für Zukäufe sind in fünf Jahren rund 1,5 Milliarden Euro eingeplant.
Die Analysten
Überwiegend neutral: Kursziele zwischen 55 und 65 Euro
Mit der DZ Bank rät nun ein Haus ausdrücklich zum Verkauf, die übrigen Analysten sind überwiegend neutral. Die Deutsche Bank führt die Brenntag Aktie mit „Hold“ und einem Kursziel von 57 Euro, MPCM mit „hold“ und 59 Euro, Jefferies ebenfalls mit „Halten“. Ein Haus hob sein Kursziel nach dem Kapitalmarkttag von 56 auf 65 Euro an, blieb aber bei „Halten“. Vielen fehlen offenbar noch die Belege, dass die Margen tatsächlich steigen. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Brenntag Aktie: 58 Euro als Schicksalsmarke
Charttechnisch steht die Brenntag Aktie an einer entscheidenden Stelle. Die Zone um 58 Euro gilt als wichtige Unterstützung. Ein nachhaltiger Bruch würde die Marke von 55 Euro in den Blick rücken – exakt den neuen fairen Wert der DZ Bank. Nach oben liegen Widerstände bei 61,50 bis 62 Euro und bei 65 Euro. Bereits am 11. November hatte die Aktie die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt. Seit Jahresbeginn liegt sie trotz der jüngsten Verluste noch im Plus.
Häufige Fragen zur Brenntag Aktie
Warum ist die Brenntag Aktie heute DAX Verlierer?
Die DZ Bank hat Brenntag von „Halten“ auf „Verkaufen“ abgestuft und den fairen Wert von 61 auf 55 Euro gesenkt. Sie verweist auf Risiken bei Nachfrage, Beschaffungskosten und Kapitalbindung.
Wie lief das dritte Quartal bei Brenntag?
Der Umsatz stieg um rund 14 Prozent auf etwa 4,3 Milliarden Euro, das operative EBITDA um 16 Prozent auf 385 Millionen Euro. Beide Werte lagen knapp unter den Erwartungen.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 55 Euro (DZ Bank) über 57 Euro (Deutsche Bank) und 59 Euro (MPCM) bis 65 Euro.
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