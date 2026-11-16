Brenntag Aktie: DAX Verlierer – DZ Bank rät zum Verkauf, fällt jetzt die 58-Euro-Marke?

Die Abstufung trifft eine Aktie, die ohnehin angeschlagen ist. Am 11. November legte Brenntag Zahlen zum dritten Quartal vor, die die Erwartungen knapp verfehlten: Der Umsatz stieg um rund 14 Prozent auf etwa 4,3 Milliarden Euro, das operative EBITDA um rund 16 Prozent auf 385 Millionen Euro – Analysten hatten 389 Millionen Euro erwartet. Der Nettogewinn lag mit 129 Millionen Euro unter der Schätzung von 136 Millionen Euro. Die Aktie verlor an diesem Tag 3,77 Prozent. Einen Tag später stellte Vorstandschef Jens Birgersson auf dem Kapitalmarkttag die neuen Mittelfristziele vor – überzeugen konnte er die Börse nicht. Auf Wochensicht stand ein Minus von 4,88 Prozent.