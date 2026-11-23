Der Fall steht nicht allein: ABO Energy hat die Zinszahlung auf die Anleihe 2024/2029 am 6. November ausgesetzt, bei BOOSTER ist die Zahlung vom 28. November verschoben, bei JES.GREEN lief eine Abstimmung bis zum 7. November (anleihen-finder.de, aktiencheck.de). Bei Branicks fällt auf, dass die Gläubiger mit 99 Prozent sehr geschlossen zustimmten und ein großer Block bereits vorher gebunden war. Das ist kein Hinweis auf die Rückzahlungsaussichten.