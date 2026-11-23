Die Branicks Anleihe 2021/2026 (ISIN XS2388910270) bleibt eine der größten Gläubigerfragen am deutschen Mittelstands- und Immobilienmarkt. Am 20. Oktober 2026 stimmten die Gläubiger der 400-Millionen-Euro-Anleihe der Restrukturierung mit 99 Prozent der abgegebenen Stimmen zu (anleihen-finder.de, goldesel.de). Die Aktie der Branicks Group AG (BRNK) sprang an dem Tag um 61,7 Prozent auf 0,532 Euro. Zusammen mit Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen geht es um 595 Millionen Euro.
Branicks Anleihe 2021/2026: 99 Prozent Zustimmung für die Restrukturierung, 7,5 und 15 Prozent für die neuen Papiere - Was bleibt Gläubigern von der 400-Millionen-Anleihe?
Die Gläubiger der 400-Millionen-Euro-Anleihe 2021/2026 der Branicks Group AG haben der Restrukturierung am 20. Oktober mit 99 Prozent der abgegebenen Stimmen zugestimmt. Seitdem ist die Vorstandschefin gegangen, und die Hauptversammlung lehnte einen Punkt ab. Was feststeht, was offen ist.
Steckbrief
- Emittent
- Branicks Group AG, Frankfurt am Main
- Anleihe
- 2021/2026, Volumen 400 Mio. Euro
- ISIN
- XS2388910270
- Status
- Restrukturierung beschlossen, Umsetzung offen
Stand: 23.11.2026, Angaben laut Berichten; Anleihebedingungen und Kupon nicht geprüft
Ein Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite hängt zusätzlich vom Kurs ab. Zum aktuellen Kurs der Anleihe liegen keine belastbaren Daten vor.
Was haben die Gläubiger der Branicks Anleihe beschlossen?
Die Abstimmung ohne Versammlung lief ab dem 17. Oktober, Grundlage waren Lock-up-Vereinbarungen vom 30. Juli, denen eine Gläubigergruppe mit rund 60,4 Prozent des Nennbetrags angehört (Börse Express, 01.08.2026).
Von den 595 Millionen Euro sollen 375 Millionen Euro bis zum 30. September 2030 verlängert werden, 220 Millionen Euro bis zum 30. September 2038. Die neuen Instrumente sollen nach Börse-Express-Angaben mit 7,5 Prozent (vorrangig besichert, bis 2030) und 15 Prozent (nachrangig, bis 2038) verzinst werden. Außerdem sieht das Konzept frisches Kapital von 35 Millionen Euro für Branicks und 60 Millionen Euro für die Tochter VIB vor. Eine berichtigte Meldung ersetzte eine frühere Angabe „2028“ durch „2030“.
Warum bleibt die Sanierung der Branicks Anleihe trotz 99 Prozent unsicher?
Seit der Abstimmung hat sich die Lage verändert. Vorstandschefin Sonja Wärntges schied Ende Oktober einvernehmlich aus (Mitteilung vom 29. Oktober 2026). Auf der außerordentlichen Hauptversammlung wurde Tagesordnungspunkt 4 abgelehnt; Branicks einigte sich dennoch mit den Großgläubigern auf die Umsetzung des Konzepts (ad-hoc-news.de, 04.11.2026). Die Umsetzung ist für Ende 2026 geplant, spätestens für den 31. März 2027.
Ob alle Voraussetzungen termingerecht erfüllt werden, ist nicht belegt. Einzelne Portale berichteten zeitweise von Ablehnungen bei Aufsichtsratskandidaten; die Meldungen wurden nicht geprüft.
Wie unterscheidet sich Branicks von anderen Anleihen in der Sanierung?
Der Fall steht nicht allein: ABO Energy hat die Zinszahlung auf die Anleihe 2024/2029 am 6. November ausgesetzt, bei BOOSTER ist die Zahlung vom 28. November verschoben, bei JES.GREEN lief eine Abstimmung bis zum 7. November (anleihen-finder.de, aktiencheck.de). Bei Branicks fällt auf, dass die Gläubiger mit 99 Prozent sehr geschlossen zustimmten und ein großer Block bereits vorher gebunden war. Das ist kein Hinweis auf die Rückzahlungsaussichten.
|Emittent
|Anleihe
|Stand
|Branicks Group AG
|2021/2026, 400 Mio. €
|Gläubiger stimmten am 20.10. zu (99 %), Umsetzung bis spätestens 31.03.2027
|ABO Energy
|nachrangig 2024/2029, 80 Mio. €
|Zinszahlung ausgesetzt (6.11.), Restrukturierung nach StaRUG
|BOOSTER Precision
|2022/2026, 41,5 Mio. €
|Zahlung vom 28.11. verschoben, Stillhaltefrist bis 28.12.
|JES.GREEN Invest
|2021/2026, 7,159 Mio. €
|Abstimmung bis 7.11., Ergebnis nicht belegt
Kupons und Kurse nicht belegt; Angaben laut Berichten.
Quelle: anleihen-finder.de, goldesel.de, Ad-hoc-Meldungen, aktiencheck.de
Häufige Fragen zur Branicks Anleihe
Was ist mit der Branicks Anleihe 2021/2026 passiert? Die Gläubiger stimmten am 20. Oktober 2026 einer Restrukturierung mit Laufzeitverlängerung zu; die Umsetzung soll bis spätestens 31. März 2027 abgeschlossen sein.
Wie lange laufen die neuen Instrumente? 375 Millionen Euro bis zum 30. September 2030, 220 Millionen Euro bis zum 30. September 2038.
Welchen Zins zahlen die neuen Instrumente? Laut Börse Express 7,5 Prozent für die vorrangig besicherten Papiere und 15 Prozent für die nachrangigen.
Was ist ein Nachrang? Nachrangige Gläubiger werden im Insolvenzfall erst nach den vorrangigen bedient; das Risiko ist höher.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.