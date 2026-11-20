Die BOOSTER Anleihe 2022/2026 (ISIN NO0012713520) wird nicht wie geplant am 28. November 2026 bedient. Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH verschiebt laut anleihen-finder.de (Meldung vom 18. November, aktualisiert am 19. November) Zinszahlung und Rückzahlung der vorrangig besicherten Unternehmensanleihe. Grund ist das laufende Restrukturierungsverfahren nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen (StaRUG): Die Ad-hoc-Gruppe der Anleihegläubiger hat die Stillhaltevereinbarung bis zum 28. Dezember 2026 verlängert. Bis dahin sollen keine Durchsetzungsmaßnahmen erfolgen, insbesondere keine Kündigung; die Anleihebedingungen sollen angepasst werden.

Zur Einordnung: Der Kupon ist der feste Zins einer Anleihe, die Rendite die Verzinsung bezogen auf den aktuellen Kurs. Bei einer Stillhaltevereinbarung verzichten Gläubiger zeitweise darauf, ihre Rechte durchzusetzen, damit der Schuldner verhandeln kann. Dies ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.