Wie genau Joshua Stone auf die Struktur des Konzerns schaue, habe sich bereits bei der Telefonkonferenz zum dritten Quartal gezeigt. Mit Blick auf die US-Einheit BPX Energy habe er BP-Chefin Meg O'Neill gefragt, ob es "andere Teile Ihres Unternehmens geben könnte, die von einer Ausgliederung profitieren könnten". Die Konzernchefin habe vor allem die Eigenverantwortung bei BPX hervorgehoben. Diese wolle sie auch in anderen Teilen von BP stärken.