Die BP-Aktie (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker: BP) schloss in London um 16:43 Uhr GMT bei 545,20 Pence und gewann 0,80 Pence oder 0,15%. In seiner BP-Aktienanalyse vom 24. November halte Joshua Stone von der Schweizer Großbank UBS am Rating "buy" fest. Vom Schlusskurs bis zum Kursziel 725 Pence blieben 179,80 Pence je Aktie – ein rechnerisches Potenzial von rund 33%.
BP Aktie: Kursziel 725 Pence vor dem Strategie-Update
UBS sieht bei BP rund 33% Kurspotenzial und erwartet im Dezember konkrete Investitionspläne.
Welche Geschäfte soll BP behalten?
Seit Jahresbeginn sei die BP-Aktie hinter den Papieren der Konkurrenz zurückgeblieben. Für Joshua Stone biete das Strategie-Update Mitte Dezember deshalb eine Gelegenheit, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Bisher habe sich die Debatte vor allem darum gedreht, welche Randgeschäfte BP verkaufen und wie stark der Konzern damit seine Schulden senken könne.
Wie genau Joshua Stone auf die Struktur des Konzerns schaue, habe sich bereits bei der Telefonkonferenz zum dritten Quartal gezeigt. Mit Blick auf die US-Einheit BPX Energy habe er BP-Chefin Meg O'Neill gefragt, ob es "andere Teile Ihres Unternehmens geben könnte, die von einer Ausgliederung profitieren könnten". Die Konzernchefin habe vor allem die Eigenverantwortung bei BPX hervorgehoben. Diese wolle sie auch in anderen Teilen von BP stärken.
Wohin das nächste Pfund fließen soll
Für Joshua Stone bleibe nach einem Verkauf die zweite, für 2027 entscheidende Frage offen: Wo sehe BP Investitionen, die sich für die Aktionäre lohnen könnten? Der Schuldenabbau erkläre, wie der Konzern seine Bilanz stärken wolle. Konkrete Investitionsvorhaben würden Anlegern darüber hinaus zeigen, womit BP künftig Geld verdienen wolle. Könne das Management solche Chancen Mitte Dezember benennen, dürfte sich nach Einschätzung von UBS auch die Stimmung mit Blick auf 2027 aufhellen.
UBS verbinde in der BP-Aktienanalyse das Kursziel 725 Pence mit dem Rating "buy". Der nächste Termin, an dem Anleger diese Einschätzung an den Plänen des Managements messen könnten, sei das Strategie-Update Mitte Dezember.
Teilen Sie den Artikel mit dem Freund, der an jeder Tankstelle den Literpreis vergleicht. Heute darf er sich zur Abwechslung über 179,80 Pence je Aktie unterhalten.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 25. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.