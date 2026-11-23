Sieben Tagesordnungspunkte, keine Dividende, keine Kapitalmaßnahmen, keine Aufsichtsratswahlen.
Borussia Dortmund Aktienanalyse: Hauptversammlung heute, Kurs bei rund 3 Euro – wie viel Gewinn steckt im BVB-Jahr 2026/27?
Die Borussia Dortmund Aktie notiert nahe 3 Euro, heute um 11 Uhr tagt die Hauptversammlung. Die Borussia Dortmund Aktienanalyse zeigt Zahlen, Prognose und Bewertung und was die Aktienprognose der Analysten trägt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
- Ticker
- BVB (Xetra)
- ISIN
- DE0005493092
- Geschäftsjahr
- 1. Juli bis 30. Juni
- 52-Wochen-Spanne
- 2,97 bis 3,40 EUR
- Hauptversammlung
- Mo. 23.11.2026, 11:00 Uhr, Dortmund
Stand: 20.11.2026, Kurs: Stuttgart-Näherung, offizieller Xetra-Schlusskurs lag der Redaktion nicht vor
Anlass: Hauptversammlung heute um 11 Uhr
Zahlen: Umsatz minus 12 Prozent, Verlust im Geschäftsjahr
Konzernumsatz 460,5 Mio. EUR, Konzernjahresfehlbetrag 21,7 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025/26.
Prognose: Rückkehr in die Gewinnzone
Für 2026/27 erwartet der Verein ein Konzernjahresergebnis von 0 bis 10 Mio. EUR, abhängig von Transfers und sportlichem Erfolg.
Kurs: Seit Wochen eingeklemmt
Die Aktie pendelt seit Wochen zwischen rund 3,0 und 3,2 Euro.
Die Borussia Dortmund Aktie (Ticker BVB, ISIN DE0005493092) steht heute im Blick, weil der Verein um 11 Uhr zur Hauptversammlung lädt. Zum Kursstand: Zuletzt lag der Preis bei rund 3,04 Euro (Näherungswert aus dem Handel in Stuttgart vom Freitag, 20. November; ein offizieller Xetra-Schlusskurs lag der Redaktion nicht vor). Die Borussia Dortmund Aktienanalyse fragt: Was erwartet den Anleger bei einer Aktie, die kaum noch schwankt und mit rund 335 Millionen Euro Börsenwert für einen Fußballkonzern günstig wirkt?
Borussia Dortmund Aktienanalyse
Was passiert bei der Borussia Dortmund Aktie heute?
Laut Einberufung stehen sieben Punkte auf der Tagesordnung: die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2026 (Bilanzgewinn null, deshalb keine Gewinnverwendung), der Vergütungsbericht, die Entlastung der Komplementärin und des Aufsichtsrats, die Wahl von Deloitte zum Abschlussprüfer, redaktionelle Satzungsänderungen wegen neuer Verbandsnamen sowie die Verlängerung der Möglichkeit einer virtuellen Hauptversammlung. Es gibt keine Dividende, keine Kapitalmaßnahme und keine Aufsichtsratswahl. Kursbewegende Beschlüsse sind damit nicht zu erwarten; relevant sind eher Aussagen des Managements zu Transfers, Finanzierung und Ausblick.
Geschäftsmodell
Wie verdient Borussia Dortmund Geld?
Der BVB lebt von vier Säulen: Fernseh- und Wettbewerbserlöse (Bundesliga, Champions League), Werbung und Sponsoring, Spieltagseinnahmen sowie Transfers und Merchandising. Im Geschäftsjahr 2025/26 brachten TV-Rechte 168,5 Millionen Euro, Werbung 157,9 Millionen Euro, der Spielbetrieb 50,3 Millionen Euro und Merchandising 38,7 Millionen Euro. Dazu kommt das Transferergebnis, das stark schwankt.
Die Aktie ist damit ein Wertpapier mit zwei Gesichtern: planbare Erlöse aus Sponsoring und Hospitality, aber ein Ergebnis, das von Spieltransfers und sportlichem Erfolg abhängt.
Zahlen und Bewertung
Wie sieht die Borussia Dortmund Aktienprognose in den Zahlen aus?
|Kennzahl
|2025/26
|2024/25
|Konzernumsatz
|460,5
|526,0
|EBITDA
|92,2
|115,9
|Transferergebnis (netto)
|59,3
|37,8
|Konzernergebnis
|-21,7
|6,5
|Ergebnis je Aktie
|-0,20 EUR
|0,06 EUR
|Operativer Cashflow
|63,9
|57,7
Geschäftsjahr 1. Juli bis 30. Juni. Vorjahresvergleich 2024/25.
Quelle: Unternehmensmitteilung und Bilanzpressekonferenz von Borussia Dortmund, 21.08.2026
Der Umsatz fiel um 12,4 Prozent, vor allem weil die TV-Erlöse wegen des früheren Aus in der Champions League und eines Sondereffekts im Vorjahr von 227,2 auf 168,5 Millionen Euro sanken. Das Transferergebnis stieg dagegen deutlich. Das Eigenkapital liegt nach Unternehmensangaben bei rund 300 Millionen Euro (Quote über 50 Prozent), neue Finanzschulden gab es nicht. Zur Liquidität zum Stichtag liegen der Redaktion keine belastbaren Zahlen vor.
|Kennzahl
|Q1 2026/27
|Q1 2025/26
|Umsatz
|107,4
|–
|EBITDA
|40,4
|54,3
|Konzernergebnis
|12,0
|22,9
|Transferergebnis
|19,9
|52,9
Angaben aus Berichten über die Quartalsmitteilung vom 12.11.2026; nicht aus der Primärmitteilung geprüft.
Quelle: Quartalsmitteilung Borussia Dortmund (Auswertung der Redaktion)
Die Prognose für 2026/27: Konzernjahresergebnis zwischen null und zehn Millionen Euro, laut Berichten nach dem ersten Quartal bestätigt. Auf Basis dieses Rahmens wäre das Kurs-Gewinn-Verhältnis rechnerisch mindestens 33 bei 10 Millionen Euro Gewinn; das KGV ist bei Fußballvereinen wegen der Transferabhängigkeit aber wenig aussagekräftig. Aussagekräftiger ist das Verhältnis Börsenwert zu Eigenkapital: rund 335 Millionen Euro zu rund 300 Millionen Euro (Redaktionsrechnung). Wer auf Dividenden hofft, braucht Geduld: Zuletzt gab es 0,06 Euro für 2023/24, für 2024/25 und 2025/26 null.
Analysten
Was sagt die Borussia Dortmund Aktienprognose der Analysten?
Die Abdeckung durch Analysten ist dünn, ein belastbarer Konsens liegt nicht vor. Nach Auswertungen liegen die Kursziele der wenigen Häuser deutlich über dem aktuellen Kurs, ein Kursziel von 5 Euro wurde zuletzt genannt, ein Haus hatte bereits im Februar 2026 ein positives Urteil abgegeben. Die Redaktion gibt diese Einzelurteile nicht als Empfehlung weiter und prüft sie nicht einzeln; sie sind als Hinweis auf die Spanne der Markterwartung zu lesen. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Aktionäre
Wer besitzt die Borussia Dortmund Aktie?
Nach dem jüngsten verfügbaren Geschäftsbericht (Stand 30.06.2025) hielten Bernd Geske rund 8,3 Prozent, Evonik rund 8,2 Prozent, Signal Iduna rund 6,0 Prozent und Puma rund 5,3 Prozent. Aktuelle Werte konnte die Redaktion nicht prüfen. Das Grundkapital besteht aus 110.396.220 Aktien.
Charttechnik
Wie steht die Borussia Dortmund Aktie charttechnisch da?
Beschreibend: Die Spanne der letzten 52 Wochen reicht von 2,97 Euro (26. Juni 2026) bis 3,40 Euro (16. Januar 2026). Der Kurs liegt im unteren Drittel dieser Spanne, in Stuttgart zuletzt zwischen 3,02 und 3,18 Euro. Das Tief von Juni bei 2,97 Euro ist die naheliegende Unterstützung, 3,18 Euro vom 12. November der erste Widerstand. Verlässliche gleitende Durchschnitte lagen der Redaktion nicht vor.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Borussia Dortmund Aktie jetzt?
Montag, 23.11., 11:00 Uhr: Hauptversammlung in Dortmund; Aussagen zu Transfers und Prognose.
Weitere Berichtstermine: Halbjahreszahlen 2026/27 und Q3, genaue Termine lagen der Redaktion nicht vor.
Laufend: Bundesliga- und Champions-League-Spiele als Ergebnisfaktor.
Transferfenster: Winter-Transfers als Ergebnisfaktor.
FAQ
Häufige Fragen zur Borussia Dortmund Aktie
Wie hoch ist die Borussia Dortmund Aktie aktuell? Zuletzt rund 3,04 Euro (Stand Freitag, 20.11.2026, Näherungswert).
Zahlt Borussia Dortmund eine Dividende? Für 2025/26 nicht; die Hauptversammlung am 23.11.2026 hat auch keinen Dividendenbeschluss auf der Tagesordnung.
Wie sieht die Borussia Dortmund Aktienanalyse zur Prognose aus? Konzernjahresergebnis 2026/27 zwischen 0 und 10 Millionen Euro, abhängig von Transfers und Sport.
Was sagt die Borussia Dortmund Aktienprognose der Analysten? Wenige Häuser, Kursziele deutlich über dem Kurs; ein belastbarer Konsens liegt nicht vor.
Wann ist die Hauptversammlung? Heute, 23.11.2026, um 11 Uhr.
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