Der BVB lebt von vier Säulen: Fernseh- und Wettbewerbserlöse (Bundesliga, Champions League), Werbung und Sponsoring, Spieltagseinnahmen sowie Transfers und Merchandising. Im Geschäftsjahr 2025/26 brachten TV-Rechte 168,5 Millionen Euro, Werbung 157,9 Millionen Euro, der Spielbetrieb 50,3 Millionen Euro und Merchandising 38,7 Millionen Euro. Dazu kommt das Transferergebnis, das stark schwankt.

Die Aktie ist damit ein Wertpapier mit zwei Gesichtern: planbare Erlöse aus Sponsoring und Hospitality, aber ein Ergebnis, das von Spieltransfers und sportlichem Erfolg abhängt.