Booking Holdings: Bereinigter Umsatz plus 9 Prozent, Gesamtumsatz minus 1 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 22:21 4 Min. Booking Holdings Inc.

Booking Holdings hat im dritten Quartal 2026 ohne den Effekt eines FTC-Verfahrens 9 Prozent mehr umgesetzt. Einschließlich der damit verbundenen Umsatzminderung sank der Gesamtumsatz um 1 Prozent.

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Gesamtumsatz (nach Umsatzminderung durch FTC-Verfahren), -1 % 8,89 Mrd. USD Bereinigter Umsatz (ohne FTC-Verfahren), +9 % 9,79 Mrd. USD Nettoergebnis, -1 % 2,72 Mrd. USD Bereinigtes Nettoergebnis, +8 % 3,51 Mrd. USD Booking Holdings Inc. hat am 3. November 2026 die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Der Gesamtumsatz lag bei 8,89 Mrd. USD nach 9,01 Mrd. USD im dritten Quartal 2025 und ging damit um 1 Prozent zurück. Darin enthalten ist eine Umsatzminderung von 900 Mio. USD, die das Unternehmen im Zusammenhang mit einem FTC-Verfahren verbuchte. Der bereinigte Umsatz ohne den FTC-Effekt stieg auf 9,79 Mrd. USD und lag damit um 9 Prozent über dem Vorjahreswert. Das Nettoergebnis sank um 1 Prozent auf 2,72 Mrd. USD nach 2,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Neben der Umsatzminderung verbuchte das Unternehmen im Zusammenhang mit dem FTC-Verfahren einen zurückgestellten Verlust von 100 Mio. USD. Beide Posten sind in den bereinigten Kennzahlen nicht enthalten. Das Vorjahresquartal war durch eine Wertminderung von 457 Mio. USD belastet, im aktuellen Quartal gab es keine. Ebenfalls im Vorjahresquartal belasteten bestimmte indirekte Steuerangelegenheiten das Ergebnis mit 45 Mio. USD, zudem fiel ein Verlust aus vorzeitiger Schuldentilgung von 25 Mio. USD an. Die Kosten des Transformationsprogramms betrugen 23 Mio. USD nach 105 Mio. USD ein Jahr zuvor. Auf Beteiligungspapiere fielen Nettoverluste von 18 Mio. USD an, nach Nettogewinnen von 92 Mio. USD im Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis ging um 1,9 Prozent auf 3,42 Mrd. USD zurück, nach 3,48 Mrd. USD. Das Ergebnis vor Steuern sank um 1,3 Prozent auf ebenfalls 3,42 Mrd. USD, nach 3,47 Mrd. USD. Das bereinigte Nettoergebnis stieg um 8 Prozent auf 3,51 Mrd. USD nach 3,24 Mrd. USD. Das verwässerte, den Stammaktionären zurechenbare Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 7 Prozent auf 3,61 USD nach 3,38 USD. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie wuchs um 17 Prozent auf 4,66 USD nach 3,98 USD. Das Bruttobuchungsvolumen (Gross Bookings) stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 10 Prozent auf 54,5 Mrd. USD nach 49,7 Mrd. USD. Die Zahl der gebuchten Übernachtungen (Room Nights) erhöhte sich um 7 Prozent auf 345 Mio. nach 323 Mio. Die Merchant-Umsätze wuchsen um 14,1 Prozent auf 7,00 Mrd. USD nach 6,13 Mrd. USD, während die Agentur-Umsätze um 4,1 Prozent auf 2,46 Mrd. USD zurückgingen, nach 2,57 Mrd. USD im dritten Quartal 2025. Laut dem Vorstandschef trieben eine robuste Reisenachfrage und diszipliniertes Vorgehen im dritten Quartal das zweistellige Wachstum der Gross Bookings, die Margenausweitung und das Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie. Nach Angaben des Unternehmens schwächte sich die globale Reisenachfrage gegen Ende des dritten Quartals wegen schwächerer internationaler Reisetrends etwas ab, während Inlandsreisen robust blieben. Das bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal um 9 Prozent auf 4,61 Mrd. USD nach 4,23 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Der operative Cashflow ging um 21 Prozent auf 1,14 Mrd. USD zurück, nach 1,44 Mrd. USD ein Jahr zuvor. Für das vierte Quartal 2026 erwartet das Unternehmen ein Wachstum der Room Nights von 1 bis 3 Prozent und der Gross Bookings von 2 bis 4 Prozent. Der bereinigte Umsatz soll im vierten Quartal um 0 bis 2 Prozent zulegen, das bereinigte EBITDA soll etwa stabil bleiben. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Booking Holdings bei den Gross Bookings, beim bereinigten Umsatz und beim bereinigten EBITDA jeweils mit einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll im Gesamtjahr 2026 nach Angaben des Unternehmens im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich wachsen. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 2026 Q3 2025 Veränderung Gesamtumsatz (nach Umsatzminderung durch FTC-Verfahren) 8,89 Mrd. USD 9,01 Mrd. USD -1 % Bereinigter Umsatz (ohne FTC-Verfahren) 9,79 Mrd. USD 9,01 Mrd. USD +9 % Nettoergebnis 2,72 Mrd. USD 2,75 Mrd. USD -1 % Bereinigtes Nettoergebnis 3,51 Mrd. USD 3,24 Mrd. USD +8 % Verwässertes Ergebnis je Aktie, Stammaktionären zurechenbar 3,61 USD 3,38 USD +7 % Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie 4,66 USD 3,98 USD +17 % Operatives Ergebnis 3,42 Mrd. USD 3,48 Mrd. USD -1,9 % Ergebnis vor Steuern 3,42 Mrd. USD 3,47 Mrd. USD -1,3 % Merchant-Umsätze 7,00 Mrd. USD 6,13 Mrd. USD +14,1 % Agentur-Umsätze 2,46 Mrd. USD 2,57 Mrd. USD -4,1 % Bereinigtes EBITDA 4,61 Mrd. USD 4,23 Mrd. USD +9 % Bruttobuchungsvolumen (Gross Bookings) 54,5 Mrd. USD 49,7 Mrd. USD +10 % Gebuchte Übernachtungen (Room Nights) 345 Mio. 323 Mio. +7 % Operativer Cashflow 1,14 Mrd. USD 1,44 Mrd. USD -21 % Quelle : Booking Holdings Inc., Mitteilung vom 3. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von Booking Holdings Inc. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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