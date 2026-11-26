Heute fehlt der Taktgeber. Die Wall Street bleibt wegen Thanksgiving geschlossen, und der DAX muss ohne Vorgaben aus New York auskommen. Nach den vergangenen Tagen ist das vielleicht keine schlechte Nachricht: Am Mittwoch schloss der deutsche Leitindex 1,26 Prozent tiefer bei 24.702,13 Punkten, dem tiefsten Stand seit Juli und unter seiner viel beachteten 200-Tage-Linie. Erst nach Xetra-Schluss drehte New York ins Plus. Diese Wende wollen Anleger heute nachholen.
Börsentermine heute: Wall Street geschlossen, EZB-Protokoll, GfK-Konsumklima, Rheinmetall – schafft der DAX die Rückkehr über 25.000 Punkte?
Donnerstag, 26. November 2026: Die US-Börsen bleiben wegen Thanksgiving zu, Europa handelt allein. Nach dem tiefsten DAX-Schluss seit Juli deuten die Vorbörsen-Indikationen auf eine kräftige Erholung. Auf der Agenda stehen das GfK-Konsumklima, die EZB-Geldmenge, das Protokoll der EZB-Sitzung und der Kapitalmarkttag von Rheinmetall. Alle Termine mit Uhrzeit – und was sie für Anleger bedeuten.
Die Ausgangslage
Die späte Wende von New York als Steilvorlage
Der Dow Jones hatte am Mittwoch einen Absturz von 1.100 Punkten vollständig aufgeholt und 0,33 Prozent höher bei 50.182,95 Punkten geschlossen. Der Nasdaq Composite lag zeitweise mehr als 4 Prozent im Minus und beendete den Tag mit minus 0,62 Prozent. Der DAX hat davon nichts mehr mitbekommen. Zwei Stunden vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Index deshalb rund 2 Prozent höher bei 25.200 Punkten. Damit würde er die runde Marke von 25.000 Punkten zurückerobern, bei der auch die 200-Tage-Linie verläuft. Am Markt ist von einem ersten Signal die Rede, dass Investoren nach einem schmerzhaften November wieder zum Einstieg bereit sein könnten.
Rückenwind kam aus Asien, wo die technologielastigen Börsen in Tokio und Seoul die Erholung aufgriffen. Die Bank of Korea hob am Morgen ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent an – ein weiterer Beleg, dass die Zinswende nach oben ein weltweites Thema ist.
Der Fahrplan
Alle wichtigen Termine des Tages
Die Termine im Detail
Verbraucher, Geldpolitik, Rüstung: drei Themen für den DAX
Konsumklima: Zum Start des Weihnachtsgeschäfts liefert das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen seine Prognose für Dezember. Im November lag der Indikator bei minus 30,8 Punkten und damit deutlich unter dem Vorjahreswert von minus 22,5. Die Schätzungen der Volkswirte gehen ungewöhnlich weit auseinander. Für Handels- und Konsumwerte ist das der wichtigste Termin des Vormittags.
EZB: Um 10:00 Uhr kommen Geldmenge und Kreditvergabe, um 13:30 Uhr das Protokoll der Oktobersitzung. Damals ließ die Notenbank den Einlagesatz bei 2,50 Prozent. Seither hat Präsidentin Christine Lagarde eine Zinserhöhung im Dezember angedeutet, die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent. Das Protokoll zeigt, wie groß der Druck im Rat schon im Oktober war. Besonders Bank- und Immobilienaktien reagieren auf solche Signale.
Rheinmetall: Der Rüstungskonzern Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM, US-Symbol: RNMBY) lädt für zwei Tage zum Kapitalmarkttag nach Hamburg. Nach zwei Prognosesenkungen in diesem Jahr und einem Kurs von zuletzt rund 740 Euro warten Investoren auf neue Mittelfristziele. Bisher peilt der Konzern für 2030 einen Umsatz von 50 Milliarden Euro und eine operative Marge von mehr als 20 Prozent an. Am Markt wird mit einer Rücknahme des Umsatzziels gerechnet. Die entscheidenden Aussagen des Managements werden für Freitag erwartet.
Häufige Fragen zu den Börsenterminen heute
Haben die US-Börsen heute geöffnet?
Nein. Am Donnerstag, 26. November 2026, bleiben die US-Märkte wegen Thanksgiving geschlossen. Am Freitag endet der Handel bereits um 19:00 Uhr deutscher Zeit.
Welche Termine sind heute für den DAX wichtig?
Das Konsumklima um 8:00 Uhr, die EZB-Daten zu Geldmenge und Krediten um 10:00 Uhr, das EZB-Protokoll um 13:30 Uhr und der Kapitalmarkttag von Rheinmetall.
Wo steht der DAX?
Er schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten, dem tiefsten Stand seit Juli. Vorbörslich wurde er rund 2 Prozent höher taxiert.
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