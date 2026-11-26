Konsumklima: Zum Start des Weihnachtsgeschäfts liefert das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen seine Prognose für Dezember. Im November lag der Indikator bei minus 30,8 Punkten und damit deutlich unter dem Vorjahreswert von minus 22,5. Die Schätzungen der Volkswirte gehen ungewöhnlich weit auseinander. Für Handels- und Konsumwerte ist das der wichtigste Termin des Vormittags.

EZB: Um 10:00 Uhr kommen Geldmenge und Kreditvergabe, um 13:30 Uhr das Protokoll der Oktobersitzung. Damals ließ die Notenbank den Einlagesatz bei 2,50 Prozent. Seither hat Präsidentin Christine Lagarde eine Zinserhöhung im Dezember angedeutet, die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent. Das Protokoll zeigt, wie groß der Druck im Rat schon im Oktober war. Besonders Bank- und Immobilienaktien reagieren auf solche Signale.