Es ist der letzte volle Handelstag der Wall Street vor Thanksgiving – und der Kalender ist so voll wie selten. Weil die US-Börsen am Donnerstag geschlossen bleiben und am Freitag nur verkürzt handeln, haben die Statistikbehörden ihre Veröffentlichungen vorgezogen. Das Ergebnis: Um 14:30 Uhr deutscher Zeit treffen die PCE-Inflation, die zweite Schätzung zum US-Wachstum, die Auftragseingänge für langlebige Güter und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in derselben Minute ein. Für Anleger ist es die letzte große Datenladung vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am 9. Dezember.
Börsentermine heute: PCE-Inflation, US-BIP, Beige Book und Ölbestände – der Daten-Marathon vor Thanksgiving
Am Mittwoch, 25. November 2026, drängt sich fast alles Wichtige der Woche auf wenige Stunden: Um 14:30 Uhr kommen PCE-Inflation, US-Wachstum, Auftragseingänge und Arbeitsmarktdaten gleichzeitig, danach Neubauverkäufe, Ölbestände und am Abend das Beige Book der Fed. Der Überblick über alle Börsentermine des Tages – und was sie für DAX, Wall Street, Zinsen und Öl bedeuten können.
Die Ausgangslage
Nervöse Märkte, gespaltene Wall Street
Die Stimmung ist angespannt. Der DAX verlor am Dienstag 1,26 Prozent auf 25.017,81 Punkte und rutschte im Tagesverlauf zeitweise unter die Marke von 25.000 Zählern. Vom Rekordhoch von Mitte November bei knapp über 27.000 Punkten ist der Leitindex damit mehr als 8 Prozent entfernt. An der Wall Street schloss der Dow Jones mit 50.018,70 Punkten über der Marke von 50.000 Punkten, während der S&P 500 um 0,50 Prozent auf 7.201,09 Punkte und der Nasdaq Composite um 1,48 Prozent auf 23.733,54 Punkte nachgaben. Die Rally der KI-Werte vom Montag fand keine Anschlusskäufe.
Über allem steht die Zinsfrage. Die US-Notenbank hat ihren Leitzins im September erstmals seit 2023 angehoben, er liegt in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Für die Sitzung am 9. Dezember preisen die Terminmärkte eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte zu rund 95 Prozent ein. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Dienstag bei rund 4,9 Prozent.
Der Fahrplan
Alle wichtigen Termine in deutscher Zeit
14:30 Uhr
Vier Datensätze in einer Minute
Im Zentrum steht der PCE-Preisindex, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed. Volkswirte erwarten für Oktober einen Anstieg um 0,3 Prozent zum Vormonat und eine Jahresrate von 3,8 Prozent nach 3,6 Prozent. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel soll von 3,1 auf 3,2 Prozent steigen. Zeitgleich kommt die zweite Schätzung zum US-Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal: Die erste Schätzung hatte ein annualisiertes Wachstum von 3,4 Prozent ergeben, die Prognosen liegen je nach Umfrage zwischen 3,4 und 3,6 Prozent. Dazu kommen die Auftragseingänge für langlebige Güter (erwartet rund plus 0,5 Prozent) und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (erwartet 200.000 nach 203.000).
Was das für die Börse heißen kann: Fällt die Inflation höher aus als erwartet und bleibt das Wachstum stark, dürften die Renditen steigen. Das belastet erfahrungsgemäß vor allem hoch bewertete Technologie- und Immobilienwerte, während Banken und Versicherer von höheren Zinsen eher profitieren. Bleiben die Preisdaten dagegen unter den Prognosen, wäre das ein Entlastungssignal – auch für den angeschlagenen DAX.
Der Nachmittag
Häuser, Öl und Anleihen: die zweite Welle
Um 16:00 Uhr folgen die Neubauverkäufe. Bei Hypothekenzinsen von zuletzt 7,35 Prozent für 30-jährige Darlehen rechnen Volkswirte mit einem Rückgang auf rund 650.000 Einheiten. Um 16:30 Uhr meldet die Energiebehörde EIA die Rohöllagerbestände. Nach dem kräftigen Aufbau der Vorwoche und einem turbulenten Dienstag am Ölmarkt – Brent fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit September und schloss dann bei 91,40 Dollar – ist das ein Termin mit Sprengkraft für Öl- und Luftfahrtaktien. Um 17:30 Uhr versteigert das US-Finanzministerium siebenjährige Staatsanleihen. Schwache Nachfrage würde die Renditen zusätzlich treiben.
Den Schlusspunkt setzt um 20:00 Uhr das Beige Book der Fed. Der Konjunkturbericht aus den zwölf Notenbankbezirken liefert Hinweise auf Preisdruck, Löhne und Nachfrage – und damit Argumente für die Sitzung am 9. Dezember.
Unternehmen
Hannover Rück und Deere im Fokus
In Deutschland richtet sich der Blick auf Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Symbol: HNR1, US-Symbol: HVRRY). Der Rückversicherer stellt auf seinem Investorentag in London das Gewinnziel für 2027 und die Mittelfristziele bis 2029 vor. In den USA legt der Landmaschinenhersteller Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Symbol: DCO, NYSE: DE) vor Handelsbeginn Quartalszahlen vor – ein Gradmesser für die Investitionsbereitschaft der Landwirtschaft.
Häufige Fragen zu den Börsenterminen heute
Welcher Börsentermin ist heute der wichtigste?
Der PCE-Preisindex für Oktober um 14:30 Uhr deutscher Zeit. Er ist das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank und die letzte große Inflationszahl vor dem Zinsentscheid am 9. Dezember.
Wann kommen die US-Konjunkturdaten?
PCE-Inflation, BIP, Auftragseingänge und Arbeitsmarktdaten um 14:30 Uhr, Neubauverkäufe um 16:00 Uhr, Ölbestände um 16:30 Uhr und das Beige Book um 20:00 Uhr.
Haben die US-Börsen an Thanksgiving geöffnet?
Nein. Am Donnerstag, 26. November, bleibt die Wall Street geschlossen, am Freitag endet der Handel bereits um 19:00 Uhr deutscher Zeit.
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