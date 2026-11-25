Die Stimmung ist angespannt. Der DAX verlor am Dienstag 1,26 Prozent auf 25.017,81 Punkte und rutschte im Tagesverlauf zeitweise unter die Marke von 25.000 Zählern. Vom Rekordhoch von Mitte November bei knapp über 27.000 Punkten ist der Leitindex damit mehr als 8 Prozent entfernt. An der Wall Street schloss der Dow Jones mit 50.018,70 Punkten über der Marke von 50.000 Punkten, während der S&P 500 um 0,50 Prozent auf 7.201,09 Punkte und der Nasdaq Composite um 1,48 Prozent auf 23.733,54 Punkte nachgaben. Die Rally der KI-Werte vom Montag fand keine Anschlusskäufe.

Über allem steht die Zinsfrage. Die US-Notenbank hat ihren Leitzins im September erstmals seit 2023 angehoben, er liegt in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Für die Sitzung am 9. Dezember preisen die Terminmärkte eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte zu rund 95 Prozent ein. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Dienstag bei rund 4,9 Prozent.