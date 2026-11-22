Boeing macht operativ Fortschritte, doch die Boeing Aktie fällt: Am 16. November schloss sie 3,66 Prozent im Minus bei 165,22 Dollar und erreichte zeitweise ein neues 52-Wochen-Tief. Am 20. November lag sie bei 155,89 Dollar. Diese Boeing Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was den Kurs belastet.
Boeing Aktienanalyse: Cash-Flow positiv, Auftragsbuch auf Rekord – warum fällt die Aktie auf ein neues Jahrestief?
Boeing erwirtschaftet zum zweiten Quartal in Folge positiven Free Cashflow und meldet 745 Milliarden Dollar Auftragsbestand. Die Aktie fiel auf ein 52-Wochen-Tief. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Programmen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Boeing Company
- ISIN
- US0970231058
- WKN
- 850471
- Handelssymbol
- BCO (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- BA (NYSE)
- Branche
- Luft- und Raumfahrt, Rüstung
- Sitz
- Arlington, Virginia
- Aktien im Umlauf
- rund 792,4 Mio.
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Boeing Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Im dritten Quartal 2026 verlor Boeing netto rund 116 Millionen Dollar oder 0,26 Dollar je Aktie, nach einem Verlust von 7,14 Dollar je Aktie im Vorjahr, der durch eine Belastung von 4,9 Milliarden Dollar wegen der Verzögerung der 777X geprägt war. Der operative Cashflow betrug 1,5 Milliarden Dollar, der Free Cashflow 464 Millionen Dollar nach 238 Millionen Dollar im Vorjahr. Es war das zweite Quartal in Folge mit positivem Free Cashflow.
Zivilflugzeuge
Die Sparte Commercial Airplanes verlor operativ 697 Millionen Dollar bei 10,72 Milliarden Dollar Umsatz. Ausgeliefert wurden 161 Flugzeuge nach 160 im Vorjahr.
Rüstung
Das Verteidigungsgeschäft verdiente nahezu 500 Millionen Dollar bei einer Marge von 6,2 Prozent, getragen auch von einem Tochterverkauf über 252 Millionen Dollar.
737 MAX
Die Varianten 737-7 und 737-10 erhielten die Zulassung. In den ersten neun Monaten lieferte Boeing 363 Flugzeuge der 737 MAX aus, so viele wie nie zuvor. Das Ziel bleibt eine Produktion von 47 Maschinen pro Monat.
Marine-Jäger
Boeing wurde von der US-Marine für Entwurf und Bau des Kampfflugzeugs F/A-XX ausgewählt.
Boeing: Free Cashflow im dritten Quartal und in neun Monaten
Mio. $
- 2025
- 2026
Nicht nach US-GAAP berechnete Kennzahl. 2025 und 2026.
Quelle: Boeing, Mitteilung vom 27.10.2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|2025
|2026
|Drittes Quartal
|238
|464
|Neun Monate
|-2.252
|-359
Die 777X soll laut Unternehmen erst 2027 erstmals ausgeliefert werden. Die Engine-Lieferprobleme bremsen den Hochlauf bei 737 MAX und 787. Der Auftragsbestand stieg auf einen Rekordwert von 745 Milliarden Dollar.
Der Absturz
Warum die Aktie nachgab
Laut aktiencheck.de gehörte Boeing am 16. November zu den größten Verlierern im Dow Jones. Als Grund wird der Fehlstart einer Vulcan-Rakete genannt, die das Gemeinschaftsunternehmen ULA von Boeing und Lockheed Martin betreibt und die 40 Amazon-Satelliten trug. Hinzu kam ein breiter Ausverkauf bei Industrie- und Technologiewerten.
Eine weitere Meldung auf aktiencheck.de fragt, ob der Ausverkauf zu weit gegangen ist, und nennt dazu Jefferies mit der Einstufung „Buy“ und einem Kursziel von 230 Dollar.
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