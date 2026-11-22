Im dritten Quartal 2026 verlor Boeing netto rund 116 Millionen Dollar oder 0,26 Dollar je Aktie, nach einem Verlust von 7,14 Dollar je Aktie im Vorjahr, der durch eine Belastung von 4,9 Milliarden Dollar wegen der Verzögerung der 777X geprägt war. Der operative Cashflow betrug 1,5 Milliarden Dollar, der Free Cashflow 464 Millionen Dollar nach 238 Millionen Dollar im Vorjahr. Es war das zweite Quartal in Folge mit positivem Free Cashflow.