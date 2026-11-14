Es war der schwärzeste Börsentag für Boeing seit mehr als anderthalb Jahren: Am 27. Oktober brach die Boeing-Aktie um fast 10 Prozent ein, kurz darauf markierte sie ein 18-Monats-Tief. Zuletzt schloss sie bei 171,50 Dollar und damit rund ein Drittel unter ihrem Hoch der vergangenen zwölf Monate. Dabei steht der Flugzeugbauer operativ besser da als vor einem Jahr. Diese Boeing Aktienanalyse zeigt, warum die Anleger trotzdem enttäuscht sind und was das für die Boeing Aktienprognose bedeutet.
Boeing Aktienanalyse: 745 Milliarden Dollar Auftragsbestand, Aktie auf 18-Monats-Tief – wann kommt die Wende beim 737?
Rekord-Auftragsbuch, Zulassung für zwei neue 737-Versionen, Großauftrag für einen Marine-Kampfjet – und trotzdem stürzte die Boeing-Aktie nach den Quartalszahlen um fast 10 Prozent ab. Unsere Boeing Aktienanalyse zeigt, warum der langsamere Hochlauf beim 737 so schwer wiegt, was die neuen Cashflow-Ziele bedeuten und was die Boeing Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Boeing Company
- Sitz
- Arlington, Virginia
- Ticker
- BA (NYSE)
- Kurs
- 171,50 Dollar
- Börsenwert
- rund 130 Milliarden Dollar
- Schulden
- 45,9 Milliarden Dollar
- Liquide Mittel
- 20,7 Milliarden Dollar
- Vorstandschef
- Kelly Ortberg
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Gute Fortschritte, zu wenig Tempo: warum die Boeing-Aktie abstürzte
Die Boeing Aktie hängt an einer Zahl: wie viele Maschinen des Bestsellers 737 pro Monat das Werk verlassen.
Noch im Mai hatte Boeing angekündigt, die Produktion der 737 bis zum Sommer auf 47 Maschinen pro Monat zu steigern. Jetzt räumte Vorstandschef Kelly Ortberg ein: Dieses Tempo wird erst Anfang 2027 erreicht. Als Engpass nannte er die Fertigung der Tragflächen. Damit verfehlt Boeing auch das Ziel, in diesem Jahr 500 Maschinen der 737-Familie auszuliefern. Die nächste Stufe von 52 Maschinen pro Monat ist für die zweite Hälfte 2027 geplant. Weil Flugzeugbauer den Großteil des Kaufpreises erst bei der Auslieferung erhalten, verschiebt sich damit auch der Geldzufluss.
Die Quartalszahlen
Kleinerer Verlust, positiver Cashflow: Boeing erholt sich – langsam
Für jede Boeing Aktienanalyse zählt weniger der Gewinn als der freie Cashflow, also das Geld, das nach allen Investitionen übrig bleibt.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 4 Prozent auf 24,2 Milliarden Dollar. Der Nettoverlust schrumpfte auf 116 Millionen Dollar, nach 5,3 Milliarden Dollar im Vorjahr, als eine Milliardenbelastung für das verspätete Großraumflugzeug 777X die Bilanz verhagelte. Im Kerngeschäft fiel der Verlust mit 34 Cent je Aktie allerdings höher aus als von Analysten erwartet. Positiv: Boeing erwirtschaftete das zweite Quartal in Folge einen freien Cashflow, diesmal 464 Millionen Dollar – obwohl rund 700 Millionen Dollar an Vergleichszahlungen an das US-Justizministerium abflossen. Über neun Monate liegt der Cashflow mit minus 359 Millionen Dollar aber noch im roten Bereich.
Boeing: Gewinn nach Sparten im dritten Quartal 2026
Mio. Dollar
Operatives Ergebnis. Verkehrsflugzeuge mit Verlust, Rüstung inklusive Verkaufserlös für die Tochter HRL Laboratories.
Quelle: Boeing, Mitteilung vom 27. Oktober 2026; AirDataNews; Airways Magazine
Daten als Tabelle
|Sparte
|Ergebnis
|Verkehrsflugzeuge
|−697
|Rüstung und Raumfahrt
|492
|Dienstleistungen
|1019
Die Geschäftsbereiche
Rüstung und Service liefern: die Verkehrsflugzeuge bleiben das Sorgenkind
Die Boeing Aktienprognose hängt am zivilen Flugzeuggeschäft – doch dort verdient Boeing noch kein Geld.
Die Sparte Verkehrsflugzeuge setzte mit 161 ausgelieferten Maschinen 10,7 Milliarden Dollar um, schrieb aber einen operativen Verlust von fast 700 Millionen Dollar. Gründe sind ein ungünstiger Mix der ausgelieferten Modelle und höhere Kosten bei Zulieferern. Einen Lichtblick gab es: Die US-Luftfahrtbehörde ließ die kleinere 737-7 und die größere 737-10 zu. Die Rüstungssparte steigerte den Umsatz um 15 Prozent und gewann den prestigeträchtigen Auftrag für den künftigen Marine-Kampfjet F/A-XX. Am verlässlichsten verdient Boeing mit Dienstleistungen wie Wartung und Ersatzteilen: 5,6 Milliarden Dollar Umsatz bei einer Marge von gut 18 Prozent.
Aber wir sind noch nicht fertig.
Der Ausblick
Neue Cashflow-Ziele: die Erholung dauert ein Jahr länger
Am meisten enttäuschte der neue Fahrplan für den freien Cashflow: Für 2026 peilt Boeing rund 2 Milliarden Dollar an, für 2027 rund 3 Milliarden und für 2028 rund 6 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 5,5 beziehungsweise 9,6 Milliarden Dollar gerechnet. Das langfristige Ziel von 10 Milliarden Dollar pro Jahr soll erst 2029 erreicht werden, rund ein Jahr später als am Markt erwartet. Die zivile Flugzeugsparte soll erst Anfang 2028 die Gewinnschwelle erreichen. Für die 777-9 erwartet Boeing die Zulassung bis Mitte 2027 und im selben Jahr 10 bis 15 Auslieferungen.
Boeing: Cashflow-Ziele gegenüber Analystenerwartungen
Mrd. Dollar
- Boeing-Ziel
- Analystenkonsens
Freier Cashflow. Unternehmensziele sind Einschätzungen von Boeing, Konsens sind Erwartungen von Analysten vor den Zahlen.
Quelle: Boeing, Ausblick vom 27. Oktober 2026; LSEG-Konsens laut Reuters
Daten als Tabelle
|Jahr
|Boeing-Ziel
|Analystenkonsens
|2027
|3,0
|5,5
|2028
|6,0
|9,6
Die Bewertung
Bewertet nach dem Cashflow von morgen: die Wette auf 2029
Da Boeing unter dem Strich noch Verlust schreibt, hilft das KGV bei der Bewertung nicht weiter. Anleger blicken stattdessen auf den künftigen Cashflow. Mit einem Börsenwert von rund 130 Milliarden Dollar wird die Boeing-Aktie gut zum 13-Fachen des Cashflow-Ziels für 2029 gehandelt. Das wirkt moderat, setzt aber voraus, dass Boeing seine Ziele diesmal einhält – und dazu kommen rund 25 Milliarden Dollar Nettoschulden. Für die Boeing Aktienprognose heißt das: Das Vertrauen in die Umsetzung ist die wichtigste Währung.
Die Analysten
Welle von Zielsenkungen: die Experten bleiben trotzdem optimistisch
Nach den Zahlen senkten zahlreiche Banken ihre Kursziele deutlich, die meisten halten aber an ihrer Kaufempfehlung fest. JPMorgan und UBS sehen die Boeing-Aktie nun bei 240 Dollar, Barclays und Susquehanna bei 250 Dollar, die Bank of America bei 235 Dollar. Am vorsichtigsten ist Morgan Stanley mit 195 Dollar. Die Deutsche Bank stufte die Aktie von Kaufen auf Halten ab. Im Durchschnitt liegt das Kursziel von 28 Analysten laut StockAnalysis bei rund 233 Dollar und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Boeing-Aktie: Kursziele nach den Q3-Zahlen
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 171,50 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: The Fly via Stocktwits; StockAnalysis; Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|Barclays
|250
|Susquehanna
|250
|JPMorgan
|240
|UBS
|240
|Bank of America
|235
|Durchschnitt (28 Analysten)
|233
|Jefferies
|230
|Wells Fargo
|210
|Morgan Stanley
|195
|Schlusskurs 13. November
|171,50
Die Szenarien
Boeing Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Hochlauf gelingt
Boeing erreicht Anfang 2027 die Rate von 47 Maschinen, die 777X wird zugelassen, der Cashflow übertrifft die vorsichtigen Ziele. Dann könnte die Boeing-Aktie Richtung Analystendurchschnitt um 230 bis 250 Dollar zurückkehren.
Szenario 2: Zäher Fortschritt
Boeing liefert in kleinen Schritten, die Ziele werden knapp gehalten. Die Aktie bewegt sich zwischen 160 und 200 Dollar.
Szenario 3: Neue Rückschläge
Weitere Verzögerungen bei 737 oder 777X oder neue Qualitätsprobleme belasten das Vertrauen. Dann droht ein Rückfall unter das jüngste Tief von rund 165 Dollar.
Häufige Fragen zur Boeing Aktienanalyse
Warum ist die Boeing-Aktie gefallen?
Boeing verschob den Hochlauf der 737-Produktion auf Anfang 2027 und senkte die Erwartungen an den Cashflow der kommenden Jahre deutlich unter die Analystenschätzungen.
Wie waren die Quartalszahlen von Boeing?
Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 24,2 Milliarden Dollar, der Nettoverlust schrumpfte auf 116 Millionen Dollar. Der freie Cashflow lag bei 464 Millionen Dollar.
Wie viel Cashflow erwartet Boeing?
Rund 2 Milliarden Dollar 2026, 3 Milliarden 2027, 6 Milliarden 2028 und 10 Milliarden Dollar 2029.
Wann kommt die 777X?
Boeing erwartet die Zulassung der 777-9 bis Mitte 2027 und im selben Jahr die ersten 10 bis 15 Auslieferungen.
Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 233 Dollar laut StockAnalysis. Nach den Zahlen senkten viele Banken ihre Ziele, etwa JPMorgan und UBS auf 240 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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