Wie lautet das Kürzel der Boeing-Aktie? Die Boeing-Aktie wird an der NYSE unter BA gehandelt, ISIN US0970231058.

Was kostet das neue Tankerlos? Berichten zufolge rund 2,82 Milliarden Dollar für 15 KC-46A.

Wie viele Dreamliner will Malaysia kaufen? Zehn Boeing 787-10, dazu Optionen auf sechs weitere.

Wann werden die Jets geliefert? Die 787-10 sollen 2032 bis 2035 kommen, die Xiamen-737-8 von 2031 bis 2034.