Gleich zwei Aufträge binnen weniger Stunden: Für die Boeing-Aktie (NYSE: BA, ISIN US0970231058) kamen am 24. und 25. November 2026 ein Rüstungsvertrag über rund 2,8 Milliarden US-Dollar und eine Absichtserklärung der Malaysia Aviation Group über zehn Langstreckenjets zusammen. Beides stützt das Bild eines gut gefüllten Auftragsbuchs, ändert aber nichts an den offenen Baustellen des Konzerns.
Boeing-Aktie: Tanker-Milliarden und Dreamliner-Zusage aus Malaysia – doppelter Rückenwind für den Flugzeugbauer
Die US Air Force bestellt 15 weitere KC-46A-Tanker für rund 2,8 Milliarden Dollar, und Malaysia Aviation Group will zehn Boeing 787-10 kaufen. Was die Aufträge für die Boeing-Aktie bedeuten.
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Was bestellt die US Air Force bei der Boeing-Aktie?
Die US-Luftwaffe erweitert ihre Tankerflotte um 15 zusätzliche KC-46A Pegasus. Der Vertragswert liegt laut Berichten bei rund 2,82 Milliarden Dollar; es handelt sich um das 13. Produktionslos. Die Arbeiten sollen bis Juni 2030 abgeschlossen sein. Für Boeing ist das ein weiterer Baustein im langjährigen Tankerprogramm, das den Konzern in der Vergangenheit mit Verlusten belastet hat.
Was plant Malaysia Aviation Group mit Boeing?
Die Muttergesellschaft von Malaysia Airlines will zehn Boeing 787-10 Dreamliner kaufen und hat sich Optionen auf sechs weitere Maschinen gesichert, insgesamt wären es bis zu 16 Flugzeuge. Die Auslieferungen sind für 2032 bis 2035 vorgesehen. Die 787-10 sollen laut Medienbericht unter anderem sieben Airbus A350-900 ersetzen. Einen Preis nennen die Berichte nicht; der Bericht spricht zudem davon, dass die Vereinbarung noch nicht abschließend finalisiert sei.
Wie passt das zum China-Auftrag?
Bereits am Dienstag hatte die Fluggesellschaft Xiamen Airlines, an der China Southern Airlines 55 Prozent hält, eine Bestellung von 50 Boeing 737-8 angekündigt. Der Listenpreis soll bei rund 7,4 Milliarden Dollar liegen, die Auslieferung ist in Tranchen von 2031 bis 2034 geplant. Laut dem Bericht stehen die Zustimmungen der Aktionäre und der chinesischen Regierung noch aus. Zusammen kommen damit 60 Flugzeuge und der Tankervertrag binnen rund 24 Stunden zusammen.
Was bedeutet das für Anleger der Boeing-Aktie?
Die Aufträge zeigen, dass die Nachfrage nach Boeing-Flugzeugen in Asien und im Verteidigungsgeschäft anhält. Die Boeing-Aktie schloss am Dienstag laut Bericht bei 163,59 Dollar und liegt seit Jahresbeginn deutlich im Minus. Anleger sollten beachten, dass Bestellungen erst über Jahre zu Umsatz werden, die Auslieferungen weit in die 2030er-Jahre reichen und Listenpreise nicht den tatsächlichen Erlösen entsprechen.
Häufige Fragen zur Boeing-Aktie
Wie lautet das Kürzel der Boeing-Aktie? Die Boeing-Aktie wird an der NYSE unter BA gehandelt, ISIN US0970231058.
Was kostet das neue Tankerlos? Berichten zufolge rund 2,82 Milliarden Dollar für 15 KC-46A.
Wie viele Dreamliner will Malaysia kaufen? Zehn Boeing 787-10, dazu Optionen auf sechs weitere.
Wann werden die Jets geliefert? Die 787-10 sollen 2032 bis 2035 kommen, die Xiamen-737-8 von 2031 bis 2034.
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