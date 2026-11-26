Die Boeing-Aktienanalyse von Jefferies vom 24.11.2026 liefert ein bemerkenswertes Signal für die Aktionäre des amerikanischen Luftfahrtgiganten. Analystin Sheila Kahyaoglu bestätigt das Kursziel von 230 USD und das Rating "buy". Beim aktuellen Referenzkurs von 164,53 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 39,79 Prozent. Für Boeing sprechen die langfristig attraktive Nachfrage nach modernen Verkehrsflugzeugen, die außergewöhnliche Marktposition, der umfangreiche Auftragsbestand und die Möglichkeit einer erheblichen operativen Ergebnisverbesserung. Gegen die Aktie sprechen die weiterhin bestehenden Produktionsrisiken, finanzielle Belastungen, regulatorische Herausforderungen und der intensive Wettbewerb mit Airbus. Sollte Boeing die Produktion nachhaltig stabilisieren, seine Profitabilität verbessern und wieder zuverlässig freien Cashflow erwirtschaften, könnte sich die Aktie zu einer der interessantesten Turnaround-Geschichten der amerikanischen Industrie entwickeln. Doch bis dahin bleibt Boeing ein Börseninvestment mit beträchtlichem Chancen-Risiko-Profil. Die Startbahn für ein Comeback ist vorhanden – jetzt muss Boeing beweisen, dass der Konzern auch tatsächlich abheben kann.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 26. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.