Mizuho habe die Coverage der Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: BCO, US-Handelssymbol: BA, NYSE) mit dem Rating "outperform" und einem Kursziel von 225 USD aufgenommen. Das Analysehaus habe die Beobachtung der Luftfahrt- und Rüstungsbranche mit insgesamt 15 "outperform"-, fünf "neutral"- und zwei "underperform"-Ratings aufgenommen. Dabei bevorzuge Mizuho den Rüstungssektor gegenüber der zivilen Luftfahrt. Die Rüstungsbranche werde angesichts eines "tiefgreifenden Wandels" in den Bereichen Munition, autonome Technologien, unbemannte Systeme und Marinetechnik weiterhin unterschätzt. Dieser strukturelle Wandel dürfte trotz der Diskussionen um die Verteidigungshaushalte langfristig Bestand haben.