Mizuho habe die Coverage der Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: BCO, US-Handelssymbol: BA, NYSE) mit dem Rating "outperform" und einem Kursziel von 225 USD aufgenommen. Das Analysehaus habe die Beobachtung der Luftfahrt- und Rüstungsbranche mit insgesamt 15 "outperform"-, fünf "neutral"- und zwei "underperform"-Ratings aufgenommen. Dabei bevorzuge Mizuho den Rüstungssektor gegenüber der zivilen Luftfahrt. Die Rüstungsbranche werde angesichts eines "tiefgreifenden Wandels" in den Bereichen Munition, autonome Technologien, unbemannte Systeme und Marinetechnik weiterhin unterschätzt. Dieser strukturelle Wandel dürfte trotz der Diskussionen um die Verteidigungshaushalte langfristig Bestand haben.
Boeing Aktie: Rüstungsbranche vor gewaltigem Umbruch
Mizuho startet mit Kursziel 225 USD
Zu den Favoriten von Mizuho in den jeweiligen Teilsektoren würden Boeing in der zivilen Luftfahrt, Northrop Grumman und Lockheed Martin als führende, auf Rüstung spezialisierte Konzerne sowie Kratos und Karman im Bereich der Verteidigungstechnologie zählen. Im Hinblick auf die Wachstumsmöglichkeiten in der Raumfahrt und der künstlichen Intelligenz bevorzuge Mizuho die Aktien von SpaceX und Firefly Aerospace, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 23.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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