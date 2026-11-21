Am Ende der Vorwoche kostete die Boeing Aktie noch 171,50 Dollar. Bis Freitag ging es nach eigener Rechnung um gut 9 Prozent abwärts. Vom 52-Wochen-Hoch bei 254,35 Dollar ist das Papier nun knapp 39 Prozent entfernt, seit Jahresbeginn summiert sich das Minus laut 24/7 Wall St. auf rund ein Viertel. Technisch gilt die Aktie als überverkauft – der Relative-Stärke-Index lag schon am Donnerstag bei 28.