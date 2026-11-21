Die Boeing Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: BCO, US-Handelssymbol: BA, NYSE) ist auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen. Am Freitag, 20. November 2026, schloss der Flugzeugbauer bei 155,89 Dollar, ein Minus von 2,88 Prozent. Im Handelsverlauf ging es bis auf 155,56 Dollar abwärts – ein neues 52-Wochen-Tief.
Boeing Aktie: Neues Jahrestief, Entlassungen nicht ausgeschlossen – warum kaufen ausgerechnet jetzt die Direktoren?
Die Boeing Aktie fällt am Freitag auf ein neues 52-Wochen-Tief bei 155,89 Dollar und verliert in der Woche gut 9 Prozent. Die Produktion stockt, weitere Entlassungen sind möglich. Gleichzeitig kaufen drei Direktoren eigene Aktien. Wer hat recht?
Der Kurs
Fast 40 Prozent unter dem Hoch
Am Ende der Vorwoche kostete die Boeing Aktie noch 171,50 Dollar. Bis Freitag ging es nach eigener Rechnung um gut 9 Prozent abwärts. Vom 52-Wochen-Hoch bei 254,35 Dollar ist das Papier nun knapp 39 Prozent entfernt, seit Jahresbeginn summiert sich das Minus laut 24/7 Wall St. auf rund ein Viertel. Technisch gilt die Aktie als überverkauft – der Relative-Stärke-Index lag schon am Donnerstag bei 28.
Die Probleme
Produktion stockt, Stellen wackeln
Das Kernproblem bleibt die Fertigung. Boeing will die Produktion des Mittelstreckenjets 737 von 42 auf 47 Maschinen pro Monat steigern. Eigentlich war das für den Sommer geplant, Vorstandschef Kelly Ortberg rechnet inzwischen erst mit Anfang 2027. Am Donnerstag wollte das Management laut Reuters gegenüber einer der größten Gewerkschaften nicht ausschließen, dass nach einer Entlassungsrunde im Dezember weitere folgen.
Auch die Zahlen enttäuschten zuletzt: Im dritten Quartal lag der bereinigte Verlust je Aktie bei 0,34 Dollar, erwartet waren rund 0,20 Dollar. Die Verkehrsflugzeug-Sparte schrieb eine operative Marge von minus 6,5 Prozent.
Die Gegenseite
Volle Auftragsbücher und kaufende Insider
Dabei ist die Nachfrage ungebrochen. Der Auftragsbestand liegt bei rund 745 Milliarden Dollar. Erst in dieser Woche bestellte Philippine Airlines 15 Langstreckenjets vom Typ 787 mit Optionen auf fünf weitere. Zudem verzichtet der Konkurrent Northrop Grumman auf einen Einspruch gegen Boeings Auftrag für einen neuen Kampfjet der US-Marine, der über 20 Milliarden Dollar wert sein soll.
Bemerkenswert: Drei Mitglieder des Verwaltungsrats haben zuletzt Boeing-Aktien gekauft, darunter der frühere Finanzchef Akhil Johri für rund 500.000 Dollar. Einordnung der Redaktion: Insiderkäufe sind kein Garant für steigende Kurse, gelten aber als Zeichen, dass die Führung den Kurs für zu niedrig hält.
Ausblick
Die Boeing Aktie braucht Produktionserfolge
Für eine Wende braucht die Boeing Aktie vor allem eines: Belege, dass die Fabriken liefern. Die monatlichen Auslieferungszahlen und Fortschritte beim 737-Hochlauf werden in den kommenden Wochen genau verfolgt. Gelingt die Wende, ist der hohe Auftragsbestand ein starkes Fundament – bis dahin bleibt die Aktie anfällig.
FAQ
Häufige Fragen zur Boeing Aktie
Warum fällt die Boeing Aktie?
Verzögerungen beim Produktionshochlauf, schwache Quartalszahlen und mögliche weitere Entlassungen belasten. Dazu kam der breite Ausverkauf an den US-Börsen.
Wann will Boeing 47 Jets vom Typ 737 pro Monat bauen?
Laut Vorstandschef Kelly Ortberg wird das Ziel inzwischen für Anfang 2027 erwartet.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Boeing Aktie?
ISIN US0970231058, WKN 850471, Handelssymbol in Deutschland BCO, US-Handelssymbol BA (NYSE).
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