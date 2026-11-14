Boeing-Aktie Dow Jones Verlierer der Woche: Trumps Iran-Absage treibt den Ölpreis – und der Flugzeugbauer bleibt am Boden

Die Zinsen als Bremse. Hinzu kamen die heißen Inflationsdaten und Renditen zehnjähriger US-Anleihen über 5 Prozent. Fluggesellschaften finanzieren neue Maschinen häufig über Kredite und Leasing. Steigende Zinsen machen Flugzeugkäufe teurer und können Bestellungen verzögern.

Ein hartnäckiger Abwärtstrend. Charttechnisch steckt die Boeing-Aktie in einem langfristigen Abwärtstrend und notiert deutlich unter ihren gleitenden Durchschnitten der vergangenen 50 und 200 Tage. Solche Muster halten viele trendfolgende Anleger fern, selbst wenn der Gesamtmarkt steigt.