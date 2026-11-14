Die Rally an der Wall Street hob ab – die Boeing-Aktie blieb am Boden: Der Flugzeugbauer ist Dow Jones Verlierer der Woche. Vom Schlusskurs der Vorwoche bei 173,40 US-Dollar fiel die Boeing-Aktie um 1,10 Prozent auf 171,50 Dollar und belegt damit Platz fünf der Dow Jones Wochenverlierer. Bemerkenswert: Boeing war einer von nur vier Dow-Werten, die schon am Montag nicht an der 1.100-Punkte-Rally teilnahmen. Unsere Boeing-Aktie Wochenanalyse zeigt, warum der Ölpreis und die Zinsen den Flugzeugbauer ausbremsen.
Boeing-Aktie Dow Jones Verlierer der Woche: Trumps Iran-Absage treibt den Ölpreis – und der Flugzeugbauer bleibt am Boden
Boeing-Aktie Wochenanalyse KW 46/2026: Mit einem Minus von 1,10 Prozent auf 171,50 US-Dollar ist der Flugzeugbauer der fünftgrößte Dow Jones Verlierer der Woche. Ein Ölpreissprung nach Donald Trumps Absage an einen Iran-Deal, steigende Zinsen und ein hartnäckiger Abwärtstrend belasteten. Dabei kaufen Mitglieder des Verwaltungsrats Aktien, und Analysten sehen deutliches Potenzial.
Boeing-Aktie Wochenanalyse
Ein Fehlstart, zwei kleine Erholungen – und der Öl-Donnerstag
Die Kursbewegungen der Boeing-Aktie waren in dieser Woche klein, die Richtung aber eindeutig. Den entscheidenden Schlag versetzte der Ölmarkt.
Montag, -0,59 Prozent auf 172,38 Dollar: Obwohl der Ölpreis um mehr als 5 Prozent fiel und der Dow um 2 Prozent stieg, gab Boeing nach.
Dienstag, +0,58 Prozent auf 173,38 Dollar: Kleine Erholung, die Aktie gehörte zu den Dow-Gewinnern des Inflationstags.
Mittwoch, +0,67 Prozent auf 174,54 Dollar: Höchster Schlusskurs der Woche.
Donnerstag, -1,71 Prozent auf 171,55 Dollar: Nach Trumps Absage an einen Iran-Deal sprang der Ölpreis, Boeing drehte deutlich ins Minus.
Freitag, -0,03 Prozent auf 171,50 Dollar: Nahezu unverändert zum Wochenschluss.
Dow Jones Verlierer der Woche
Warum die Boeing-Aktie nicht abheben konnte
Der Ölpreis als Gegenwind. „Wir brauchen keinen Deal mit dem Iran“, schrieb US-Präsident Donald Trump am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social. Die Nordseesorte Brent schloss daraufhin laut Bloomberg 3,3 Prozent höher bei fast 96 Dollar je Barrel. Noch am Montag hatte Trump den Krieg als militärisch so gut wie beendet bezeichnet. Für Boeing ist ein steigender Ölpreis ein klassischer Belastungsfaktor: Höhere Kerosinkosten drücken auf die Gewinne der Fluggesellschaften, der wichtigsten Kunden des Konzerns. Am Vormittag hatte die Aktie noch nahezu unverändert notiert, erst mit dem Ölpreisanstieg drehte sie deutlich ins Minus.
Die Zinsen als Bremse. Hinzu kamen die heißen Inflationsdaten und Renditen zehnjähriger US-Anleihen über 5 Prozent. Fluggesellschaften finanzieren neue Maschinen häufig über Kredite und Leasing. Steigende Zinsen machen Flugzeugkäufe teurer und können Bestellungen verzögern.
Ein hartnäckiger Abwärtstrend. Charttechnisch steckt die Boeing-Aktie in einem langfristigen Abwärtstrend und notiert deutlich unter ihren gleitenden Durchschnitten der vergangenen 50 und 200 Tage. Solche Muster halten viele trendfolgende Anleger fern, selbst wenn der Gesamtmarkt steigt.
Die Insider kaufen. Es gibt aber auch Lichtblicke. Verwaltungsratsmitglied Mortimer Buckley kaufte am 4. November 10.250 Aktien zu je 171,55 Dollar, sein Kollege Steven Mollenkopf hatte Ende Oktober zugegriffen. Der Leasingkonzern Avolon bestellte 140 Maschinen vom Typ 737-10 – die größte 737-MAX-Bestellung eines Leasinggebers. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 231 Dollar und damit rund ein Drittel über dem aktuellen Kurs.
Häufige Fragen zur Boeing-Aktie
Wie stark ist die Boeing-Aktie in der KW 46/2026 gefallen?
Die Boeing-Aktie fiel vom 6. bis 13. November 2026 um 1,10 Prozent auf 171,50 US-Dollar und war damit der fünftgrößte Dow Jones Verlierer der Woche.
Warum belastet der Ölpreis die Boeing-Aktie?
Steigende Ölpreise verteuern Kerosin und schmälern die Gewinne der Fluggesellschaften, der wichtigsten Kunden von Boeing.
Wann legt Boeing die nächsten Quartalszahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal werden für den 26. Januar 2027 erwartet.
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