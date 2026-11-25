Was hat Xiamen Airlines bestellt?

50 Boeing 737-8 zum Listenpreis von rund 7,4 Milliarden Dollar. Der Auftrag muss noch genehmigt werden.

Warum ist der Auftrag wichtig?

Boeing war jahrelang in China kaum zum Zug gekommen. Die Bestellung gilt als einer der ersten größeren chinesischen Käufe seit Jahren.

Kommen weitere Bestellungen aus China?

China hatte im Mai 200 Flugzeuge zugesagt, US-Präsident Trump spricht von 250. Konkrete weitere Aufträge stehen aus.