Für die Boeing Aktie kommt gute Nachricht aus Fernost. Xiamen Airlines, eine Tochter von China Southern Airlines, hat laut Bloomberg 50 Maschinen vom Typ 737-8 bestellt. Der Listenpreis liegt bei rund 7,4 Milliarden Dollar, der tatsächliche Preis dürfte wie üblich deutlich darunter liegen. Der Auftrag muss noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden.
Boeing Aktie: 50 Jets für Xiamen Airlines – öffnet China jetzt endlich wieder die Tür?
Xiamen Airlines bestellt 50 Boeing 737-8 zum Listenpreis von rund 7,4 Milliarden Dollar. Es ist einer der größten chinesischen Aufträge für Boeing seit Jahren, und US-Präsident Trump spricht bereits von 250 Flugzeugen. Was hinter dem Deal steckt und warum für die Boeing Aktie noch eine Hürde bleibt.
Der Hintergrund
Jahrelang fast ausgesperrt
Der Auftrag ist mehr als eine Bestellung unter vielen. Jahrelang war Boeing in China praktisch außen vor: Nach den Abstürzen der 737 MAX, wegen der strengen Corona-Politik und der Spannungen zwischen Washington und Peking bestellten chinesische Airlines vor allem bei Airbus und beim heimischen Hersteller Comac. Die Bestellung von Xiamen Airlines gilt als einer der ersten größeren chinesischen Käufe bei Boeing seit Jahren.
Politisch ist der Deal aufgeladen. US-Präsident Donald Trump erklärte, er habe 250 Boeing-Jets an China verkauft. China hatte nach dem Gipfel mit Präsident Xi Jinping im Mai eine Bestellung von 200 Flugzeugen zugesagt. Boeing-Chef Kelly Ortberg war bei der Reise nach Peking dabei. Der Auftrag von Xiamen Airlines könnte ein erster konkreter Teil dieser Zusage sein.
Für Boeing ist China mehr als ein Kunde – es ist der Gradmesser für die Rückkehr zur Normalität.
Die Hürde
Genehmigung und Handelsstreit
Ganz sicher ist der Deal noch nicht. Die chinesischen Behörden müssen zustimmen, und der Handelsstreit zwischen den USA und China ist nicht beigelegt. Washington bereitet nach Berichten neue Zölle gegen Länder mit Überkapazitäten vor. Für die Boeing Aktie ist zudem entscheidend, dass die Produktion mithält: Ende September standen fast 4.850 Flugzeuge der 737 MAX im Auftragsbuch.
Die Boeing Aktie wird an der NYSE und an deutschen Börsenplätzen gehandelt.
Häufige Fragen zur Boeing Aktie
Was hat Xiamen Airlines bestellt?
50 Boeing 737-8 zum Listenpreis von rund 7,4 Milliarden Dollar. Der Auftrag muss noch genehmigt werden.
Warum ist der Auftrag wichtig?
Boeing war jahrelang in China kaum zum Zug gekommen. Die Bestellung gilt als einer der ersten größeren chinesischen Käufe seit Jahren.
Kommen weitere Bestellungen aus China?
China hatte im Mai 200 Flugzeuge zugesagt, US-Präsident Trump spricht von 250. Konkrete weitere Aufträge stehen aus.
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