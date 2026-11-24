Xiamen Airlines begründet den Kauf mit dem Ausbau des Streckennetzes und der Optimierung der Flotte. Zudem bereitet sich die Fluggesellschaft auf den Umzug an den neuen Flughafen Xiamen Xiang'an in der Provinz Fujian vor und will dort ihr Drehkreuz stärken. Bezahlt werden soll aus dem operativen Cashflow, aus Bankkrediten oder weiteren Finanzierungen. Anzahlungen sind in Raten vorgesehen, der Restbetrag wird bei der Lieferung je Flugzeug fällig.