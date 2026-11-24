Die Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, FSE: BCO, NYSE: BA) bekommt Rückenwind aus China: Xiamen Airlines will 50 Passagierflugzeuge beim US-Konzern bestellen. Das geht aus einer Börsenmitteilung der Muttergesellschaft China Southern Airlines vom Dienstag hervor. Der Listenpreis liegt bei etwa 7,4 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 49,7 Milliarden Yuan.
Boeing-Aktie: 50 Flugzeuge für Xiamen Airlines – der erste große China-Auftrag seit Jahren
Boeing bekommt von Xiamen Airlines eine Bestellung über 50 Passagierjets mit einem Listenpreis von rund 7,4 Milliarden US-Dollar. Die Auslieferung ist für 2031 bis 2034 geplant, die Zustimmung der Aktionäre und chinesischer Behörden steht noch aus.
Für Boeing ist es ein Signal, auf das der Konzern lange gewartet hat. Bloomberg ordnet die Bestellung als den ersten größeren Verkauf in China seit Jahren ein. Die Boeing-Aktie steht damit wieder im Zentrum der Frage, wie schnell sich das Geschäft mit dem weltgrößten Flugzeugmarkt außerhalb der USA normalisiert.
Was hat Xiamen Airlines bestellt?
Nach Berichten handelt es sich um Flugzeuge der Baureihe 737 MAX 8, dem Standardmodell für Kurz- und Mittelstrecken. Die Jets sollen laut Mitteilung in mehreren Tranchen zwischen 2031 und 2034 ausgeliefert werden. Der tatsächlich gezahlte Preis dürfte wegen üblicher Rabatte unter dem Listenpreis liegen; China Southern nannte die Summe nicht.
Wofür braucht die Airline die Maschinen?
Xiamen Airlines begründet den Kauf mit dem Ausbau des Streckennetzes und der Optimierung der Flotte. Zudem bereitet sich die Fluggesellschaft auf den Umzug an den neuen Flughafen Xiamen Xiang'an in der Provinz Fujian vor und will dort ihr Drehkreuz stärken. Bezahlt werden soll aus dem operativen Cashflow, aus Bankkrediten oder weiteren Finanzierungen. Anzahlungen sind in Raten vorgesehen, der Restbetrag wird bei der Lieferung je Flugzeug fällig.
Ist der Deal schon fix?
Noch nicht ganz. Der Vorstand von China Southern hat der Bestellung zugestimmt. Es fehlen aber die Zustimmung der Aktionäre und die Freigabe durch die zuständigen chinesischen Behörden. Bis dahin handelt es sich um eine angekündigte Absicht, nicht um einen endgültig wirksamen Vertrag.
Welche Vorgeschichte gibt es?
Xiamen Airlines hatte bereits im März 2018 einen Vertrag über 30 Boeing 737 MAX unterzeichnet, davon 20 MAX 8 und 10 MAX 10. Laut China Daily bestellte außerdem die Frachttochter von China Southern bei Boeing sieben Frachtflugzeuge, zwei 777F und fünf 777-8F, mit Optionen auf drei weitere 777-8F.
Die Frachterbestellung ordnet die Quelle zeitlich nur mit „im Juni“ ein. Zusammen zeigt sich: Chinesische Airlines kaufen wieder bei Boeing, wenn auch mit langen Lieferfristen.
Was bedeutet das für die Boeing-Aktie?
Der Auftrag stärkt das Auftragsbuch und zeigt, dass Boeing in China wieder Geschäft machen kann. Für die Einordnung der Boeing-Aktie zählt, ob die Genehmigungen folgen und ob weitere chinesische Airlines nachziehen. Eine Empfehlung oder Kursprognose ist damit nicht verbunden.
FAQ zur Boeing-Aktie und dem Xiamen-Auftrag
Wie viele Flugzeuge bestellt Xiamen Airlines bei Boeing? Es sind 50 Passagierflugzeuge mit einem Listenpreis von rund 7,4 Milliarden US-Dollar.
Wann werden die Maschinen geliefert? Laut Mitteilung zwischen 2031 und 2034 in Tranchen.
Ist die Bestellung schon verbindlich genehmigt? Der Vorstand von China Southern hat zugestimmt, Aktionäre und chinesische Behörden müssen noch zustimmen.
Wie lautet das Kürzel der Boeing-Aktie? Die Boeing-Aktie wird an der NYSE unter BA gehandelt, ISIN US0970231058.
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