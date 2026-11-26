BNP-Paribas-Aktie als CAC40 Gewinner: Frankreichs größte Bank profitiert von der Marktrally

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 10:09 2 Min.

Die BNP-Paribas-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,68 % auf 90,58 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Eigene Nachrichten gab es nicht, der Bankensektor zieht insgesamt an.

Die BNP-Paribas-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte die größte französische Bank an der Euronext Paris 2,68 Prozent höher bei 90,58 Euro, ein Plus von 2,36 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 88,22 Euro. Kursplus der BNP-Paribas-Aktie am Morgen +2,68 % Kurs an der Euronext Paris 90,58 € CAC 40 auf 8.114,62 Punkte +1,68 % Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:31 Uhr CAC40 Gewinner Warum die BNP-Paribas-Aktie heute steigt Der Konzern veröffentlichte am Morgen keine eigene Nachricht. Die BNP-Paribas-Aktie folgt dem Bankensektor und dem Gesamtmarkt: Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Auch Société Générale (+2,85 Prozent) und Crédit Agricole (+1,64 Prozent) lagen im Plus. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen sank auf 4,73 Prozent, nach 4,77 Prozent am Vortag. Zudem billigte der Senat den Beitrag großer Unternehmen zum Haushaltsentwurf 2027 von rund 5 Milliarden Euro. Der Hintergrund: Eine der stärksten Bankaktien des Jahres Die BNP-Paribas-Aktie war im bisherigen Jahr 2026 eine der stärksten Bankaktien in Frankreich. Nach Angaben von BFM Bourse lag sie Mitte Juli rund 26 Prozent im Plus und damit vor Société Générale und Crédit Agricole. Im Frühjahr hatten schwächere Quartalsergebnisse den gesamten Sektor belastet. Der Sektor bleibt anfällig für Nachrichten zur französischen Haushaltslage, die auf die Staatsanleihen und damit auf die Bankaktien durchschlägt. Was dagegen spricht Die Erholung beruht auf dem Marktumfeld, nicht auf einer BNP-spezifischen Nachricht.

Französische Bankaktien reagieren empfindlich auf Haushalts- und Renditenachrichten.

Das Volumen ist wegen Thanksgiving dünn. Steckbrief Unternehmen BNP Paribas SA ISIN FR0000131104 WKN 887771 Handelssymbol BNP (Euronext Paris) US-Symbol BNPQY (OTC) Kurs 90,58 € Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris Häufige Fragen zur BNP-Paribas-Aktie Warum ist die BNP-Paribas-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Markt und der Bankensektor erholten sich, die Aktie stieg um 2,68 Prozent. Welche anderen Banken liegen im Plus? Société Générale legte um 2,85 Prozent zu, Crédit Agricole um 1,64 Prozent.

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