Nach CryptoTicker fiel BNB am 13. November um 6,2 Prozent auf 632,52 Dollar und lag damit unter der 200-Tage-Linie bei rund 658 Dollar; der 50-Tage-Schnitt verläuft bei rund 735 Dollar. Die Tagesschlusskurse: 759,10 Dollar am 29. Oktober, 697,10 am 30. Oktober, 679,30 am 12. November. Das Hoch des Jahres liegt bei rund 799 Dollar (22. September), das Rekordhoch bei 1.369,99 Dollar vom 13. Oktober 2025.

Für die Wende Ende Oktober nennt CryptoTicker einen Hack bei Binance; BNB verlor demnach am 30. Oktober binnen 35 Minuten 6,3 Prozent. Die Erstattung ist laut Bitcoin Magazine abgeschlossen, in einer Höhe von mehr als 6,34 Milliarden Dollar. Die genauen Hack-Zahlen sind widersprüchlich und nicht unabhängig geprüft.