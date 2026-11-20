Der BNB Kurs notiert laut CoinGecko am 20. November 2026 bei 569,98 US-Dollar, 3,4 Prozent im Minus auf 24 Stunden und 9,3 Prozent auf sieben Tage. Der Börsenwert des Binance Coin liegt bei rund 75 Milliarden Dollar. Seit dem Tagesschluss vom 29. Oktober bei 759,10 Dollar hat der Coin rund 25 Prozent verloren und liegt nur noch gut 4 Prozent über dem Jahrestief von rund 546 Dollar vom 1. Juli. Der Auslöser ist ein Mix: ein schwacher Kryptomarkt mit Bitcoin bei rund 61.900 Dollar und einem Angstindex von 10 sowie Fragen rund um die Börse Binance. Für Krypto-Aktien wie Coinbase oder Circle, an denen Binance beteiligt ist, ist das Umfeld ebenfalls ein Thema.
BNB Kurs: Rund 570 Dollar nach 760 Ende Oktober, Binance-Hack und Reservenachweis ohne Zero-Knowledge-Beweis - Wie viel Vertrauen steckt im Binance Coin?
Der BNB Kurs ist seit dem 29. Oktober von 759 auf rund 570 Dollar gefallen und steht nur noch knapp über dem Jahrestief von rund 546 Dollar. Dazu kommen ein Hack bei Binance, ein Reservenachweis ohne Zero-Knowledge-Beweis und der Kryptomarkt im Angstmodus. Was den Binance Coin bewegt.
Der Absturz
Warum fällt der BNB Kurs – und was ist bei Binance passiert?
Nach CryptoTicker fiel BNB am 13. November um 6,2 Prozent auf 632,52 Dollar und lag damit unter der 200-Tage-Linie bei rund 658 Dollar; der 50-Tage-Schnitt verläuft bei rund 735 Dollar. Die Tagesschlusskurse: 759,10 Dollar am 29. Oktober, 697,10 am 30. Oktober, 679,30 am 12. November. Das Hoch des Jahres liegt bei rund 799 Dollar (22. September), das Rekordhoch bei 1.369,99 Dollar vom 13. Oktober 2025.
Für die Wende Ende Oktober nennt CryptoTicker einen Hack bei Binance; BNB verlor demnach am 30. Oktober binnen 35 Minuten 6,3 Prozent. Die Erstattung ist laut Bitcoin Magazine abgeschlossen, in einer Höhe von mehr als 6,34 Milliarden Dollar. Die genauen Hack-Zahlen sind widersprüchlich und nicht unabhängig geprüft.
Binance hat am 12. November einen neuen Reservenachweis veröffentlicht, einen Snapshot mit 198 Token. Ein Zero-Knowledge-Beweis fehlte laut CryptoTicker noch, die Berechnung dauere rund 40 bis 50 Stunden.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|BNB Kurs
|569,98 US-Dollar
|20.11.2026
|Tagesschluss
|759,10 US-Dollar
|29.10.2026
|Tagesschluss
|679,30 US-Dollar
|12.11.2026
|200-Tage-Linie
|rund 658 US-Dollar
|13.11.2026
|Jahrestief
|rund 546 US-Dollar
|01.07.2026
|Rekordhoch
|1.369,99 US-Dollar
|13.10.2025
|Marktkapitalisierung
|rund 75 Mrd. US-Dollar
|20.11.2026
Stände unterschiedlich datiert; Kurs vom 20.11. ohne Zeitstempel.
Quelle: CoinGecko; CryptoTicker, 13.11.2026
Wie funktioniert der BNB-Burn und was bringt er?
BNB hat ein Programm zur Verknappung: Beim 37. Burn am 19. Oktober 2026 wurden 1.646.196,44 BNB vernichtet, danach waren 131.512.085 BNB im Umlauf. Das reduziert das Angebot, ersetzt aber keine Nachfrage. Auch ein börsengehandelter Fonds auf BNB existiert in den USA, der VanEck BNB ETF, ein Beleg für institutionelles Interesse, aber kein Beleg für Zuflüsse.
Wie hängt BNB am Bitcoin Kurs und an Krypto-Aktien?
BNB ist an Handelsaktivität und Vertrauen in Binance gekoppelt. Bricht der Bitcoin Kurs ein, sinken Volumen und Gebühren; ein Test der 546-Dollar-Marke wäre ein Signal für den Gesamtmarkt. Ähnlich reagieren Coinbase und Circle: Die Circle Aktie führt eine Beteiligung von Binance über 100 Millionen Dollar auf, die Coinbase Aktie hängt am Handelsumsatz.
FAQ: Antworten zum BNB Kurs
Wie hoch ist der BNB Kurs aktuell?
Laut CoinGecko 569,98 US-Dollar am 20.11.2026 (-3,4 Prozent in 24 Stunden), ohne genauen Zeitstempel.
Warum fällt der Binance Coin?
Gründe sind der schwache Kryptomarkt, die Folgen des Hacks bei Binance und der Reservenachweis ohne Zero-Knowledge-Beweis. Ein einzelner Auslöser ist nicht belegt.
Gibt es eine BNB Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Welche Krypto-Aktien hängen an Binance und BNB?
Eine direkte Aktienentsprechung gibt es nicht. Im Umfeld stehen Coinbase, Circle und Strategy.
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