Die BMW-Aktie steht erneut im Spannungsfeld zwischen vorsichtiger Zuversicht und zunehmendem Druck institutioneller Leerverkäufer. Während die Papiere des Münchner Premium-Automobilherstellers aktuell bei 56,88 Euro notieren und mit einem leichten Plus von 0,211 Prozent zumindest etwas Boden gutmachen, sorgt eine neue Entwicklung bei den Short-Positionen für Aufmerksamkeit. Der US-Investor Numeric Investors LLC hat seine Wette auf fallende BMW-Kurse deutlich ausgeweitet. Gleichzeitig sind mit BlackRock Advisors und BlackRock Financial Management zwei weitere namhafte institutionelle Investoren mit meldepflichtigen Netto-Leerverkaufspositionen engagiert. Für BMW-Aktionäre stellt sich damit eine brisante Frage: Steht die Aktie vor einer weiteren Belastungsprobe oder unterschätzen die Leerverkäufer das Erholungspotenzial des Autobauers?