Die BMW Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: BMW, US-Handelssymbol: BMWYY, OTC) steckt in der schwierigsten Phase des Jahres. Am Freitag schloss sie auf Xetra bei 53,46 Euro, ein Minus von 1,62 Prozent. Auf Wochensicht verlor die BMW Aktie rund 7,6 Prozent. Bis zum 52-Wochen-Tief bei 51,98 Euro fehlen nur noch knapp 3 Prozent (eigene Rechnung).
BMW Aktie: Warnstreiks in Bayern, Kursziel gesenkt, Jahrestief in Sichtweite – Wie viel Pessimismus ist eingepreist?
Die BMW Aktie verliert in KW47 rund 7,6 Prozent und nähert sich dem 52-Wochen-Tief. Die IG Metall legt Werke in München, Dingolfing und Landshut lahm, RBC senkt das Kursziel wegen China. Seit Jahresbeginn ist rund 40 Prozent Börsenwert weg. Die Analyse.
Der Arbeitskampf
Ganztägige Warnstreiks in den bayerischen Werken
Am Donnerstag rief die IG Metall zu ganztägigen Warnstreiks in den BMW-Werken München, Dingolfing und Landshut auf. Die Gewerkschaft fordert 5 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten eine Einmalzahlung und eine Erhöhung um 1,3 Prozent ab 2028. Für die kommende Woche sind weitere Arbeitsniederlegungen angekündigt. Jeder Produktionsausfall kostet Stückzahlen in einem Jahr, in dem die Margen ohnehin unter Druck stehen.
Die Analysten
RBC kappt das Ziel wegen China
RBC-Analyst Tom Narayan hat das Kursziel für die BMW Aktie von 58 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung Sector Perform bestätigt. Als Gründe nennt er die Schwäche in China und den wachsenden Wettbewerbsdruck durch chinesische Hersteller. Die UBS stuft die Aktie mit Neutral ein. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Es gibt auch Lichtblicke. Im ungarischen Debrecen ist die Serienproduktion des iX4 angelaufen, ein weiteres Modell der Neuen Klasse. Die neue Elektroplattform gilt als wichtigster Hoffnungsträger, um verlorene Marktanteile in China zurückzugewinnen. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 97,88 Euro, die BMW Aktie notiert damit rund 45 Prozent darunter (eigene Rechnung).
Einordnung der Redaktion: Die BMW Aktie wird derzeit von drei Seiten gleichzeitig belastet: Arbeitskampf, China und ein schwacher Gesamtmarkt. Die Marke von 51,98 Euro ist charttechnisch entscheidend. Eine Einigung im Tarifstreit würde eine der Belastungen schnell entschärfen.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur BMW Aktie
Warum fällt die BMW Aktie in dieser Woche?
Warnstreiks der IG Metall in den bayerischen Werken, ein gesenktes Kursziel von RBC wegen China und das schwache Marktumfeld belasten. Auf Wochensicht verlor die Aktie rund 7,6 Prozent.
Was fordert die IG Metall bei BMW?
Die Gewerkschaft fordert 5 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten eine Einmalzahlung und 1,3 Prozent ab 2028.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der BMW Aktie?
ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: BMW, US-Handelssymbol: BMWYY (OTC).
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