Am Donnerstag rief die IG Metall zu ganztägigen Warnstreiks in den BMW-Werken München, Dingolfing und Landshut auf. Die Gewerkschaft fordert 5 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten eine Einmalzahlung und eine Erhöhung um 1,3 Prozent ab 2028. Für die kommende Woche sind weitere Arbeitsniederlegungen angekündigt. Jeder Produktionsausfall kostet Stückzahlen in einem Jahr, in dem die Margen ohnehin unter Druck stehen.