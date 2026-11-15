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BMW Aktie: Schichtausfälle nach der zweiten Prognosesenkung – Aktienanalyse: Wie tief fällt der schwächste DAX-Wert noch?

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

Die BMW Aktie verliert 3,10 Prozent und gehört zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche. Fehlende Teile zwangen BMW zu Schichtausfällen in drei Werken – eine Woche nach der zweiten Prognosesenkung und einer Herabstufung durch S&P. Unsere BMW Aktienanalyse zeigt Zahlen, Ursachen, Analystenstimmen und was die BMW Aktienprognose mit der Neuen Klasse bestimmt.

Titelgrafik im aktiencheck-Design: goldenes Auto als Linienzeichnung auf dunkelblauem Grund, aktiencheck.de-Logo, Kicker Euro Stoxx 50 Verlierer der Woche und die Überschrift der BMW Aktienanalyse
Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Bei BMW kommt eine Belastung zur nächsten. Mit einem Wochenminus von 3,10 Prozent gehört die BMW Aktie zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche – während der DAX ein Rekordhoch erreichte. Wegen fehlender Teile musste der Münchner Autobauer Schichten in Regensburg, Leipzig und Oxford streichen. Auf Jahressicht steht ein Minus von 35 Prozent, auf fünf Jahre von 38 Prozent. Damit ist BMW der schwächste DAX-Wert des Jahres. Diese BMW Aktienanalyse zeigt, was hinter der Talfahrt steckt und was die BMW Aktienprognose bestimmt.

Wochenminus im Euro Stoxx 50
−3,10 %
Neue Prognose für die EBIT-Marge im Autogeschäft 2026
−0,5 bis +0,5 %
Umsatz im dritten Quartal, minus 6 Prozent
30,5 Mrd. €
Stellen, die BMW in München abbaut
8.000
Quelle: Euro-Stoxx-50-Kursliste, Stand 15. November 2026; BMW, Mitteilung vom 3. November 2026 und Quartalsmitteilung Q3 2026

Die Gründe

Zweite Prognosesenkung, Zölle, Umbau: warum BMW nicht zur Ruhe kommt

Am 3. November senkte BMW die Prognose für die EBIT-Marge im Autogeschäft auf minus 0,5 bis plus 0,5 Prozent. Zuvor waren 1 bis 3 Prozent angepeilt, zu Jahresbeginn sogar 4 bis 6 Prozent. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 6 Prozent auf 30,5 Milliarden Euro, das operative Ergebnis brach um rund 30 Prozent ein, der Nettogewinn fiel um 15 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Umbaukosten belasten die Marge um rund 2,5 Prozentpunkte, Zölle um etwa 1,25 Prozentpunkte. Einen Tag später senkte die Ratingagentur S&P die Bonitätsnote von „A“ auf „A-“.

  1. Produktionsprobleme

    Die Schichtausfälle in drei Werken zeigen, wie anfällig die Lieferketten bleiben.

  2. Hohe Umbaukosten

    Der Abbau von 8.000 Stellen in München belastet kurzfristig die Marge.

  3. Zölle und China

    US-Einfuhrzölle und der Preiskampf in China drücken Absatz und Preise.

  4. Schlechtere Bonität

    Die S&P-Herabstufung verteuert tendenziell die Finanzierung.

Die Einordnung

Hoffnungsträger Neue Klasse: der Blick nach vorn

Ein Lichtblick bleibt: Die Nachfrage nach den Modellen der Neuen Klasse, der neuen Elektro-Generation, ist nach Unternehmensangaben stark. BMW hält am Ziel fest, im Autogeschäft mehr als 2,5 Milliarden Euro Free Cashflow zu erwirtschaften. Auf Monatssicht liegt die Aktie sogar 5,7 Prozent im Plus – ein Zeichen, dass sich nach dem Ausverkauf erste Käufer finden. JPMorgan senkte das Kursziel von 82 auf 68 Euro, bleibt aber bei „Overweight“. Unter dem neuen Vorstandschef Milan Nedeljkovic muss BMW zeigen, dass 2026 ein Übergangsjahr ist. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

BMW Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Die Wende ab 2027

    Die Neue Klasse verkauft sich gut, die Kosten sinken, der Cashflow hält. Dann könnte die Aktie vom niedrigen Niveau deutlich zulegen.

  2. Szenario 2: Bodenbildung

    Ohne weitere negative Überraschungen stabilisiert sich die Aktie nahe dem 52-Wochen-Tief bis zu den Jahreszahlen im März.

  3. Szenario 3: Weitere Rückschläge

    Neue Lieferprobleme, höhere Zölle oder eine dritte Prognosesenkung würden den Abwärtstrend verlängern.

Häufige Fragen zur BMW Aktienanalyse

Warum gehört die BMW Aktie zu den Verlierern der Woche?
Schichtausfälle wegen fehlender Teile in drei Werken, die Nachwirkungen der zweiten Prognosesenkung und die S&P-Herabstufung. Die Aktie verlor 3,10 Prozent.

Was erwartet BMW für 2026?
Eine EBIT-Marge im Autogeschäft zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent und mehr als 2,5 Milliarden Euro Free Cashflow.

Wer führt BMW?
Vorstandsvorsitzender ist Milan Nedeljkovic.

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