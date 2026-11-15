Bei BMW kommt eine Belastung zur nächsten. Mit einem Wochenminus von 3,10 Prozent gehört die BMW Aktie zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche – während der DAX ein Rekordhoch erreichte. Wegen fehlender Teile musste der Münchner Autobauer Schichten in Regensburg, Leipzig und Oxford streichen. Auf Jahressicht steht ein Minus von 35 Prozent, auf fünf Jahre von 38 Prozent. Damit ist BMW der schwächste DAX-Wert des Jahres. Diese BMW Aktienanalyse zeigt, was hinter der Talfahrt steckt und was die BMW Aktienprognose bestimmt.
BMW Aktie: Schichtausfälle nach der zweiten Prognosesenkung – Aktienanalyse: Wie tief fällt der schwächste DAX-Wert noch?
Die BMW Aktie verliert 3,10 Prozent und gehört zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche. Fehlende Teile zwangen BMW zu Schichtausfällen in drei Werken – eine Woche nach der zweiten Prognosesenkung und einer Herabstufung durch S&P. Unsere BMW Aktienanalyse zeigt Zahlen, Ursachen, Analystenstimmen und was die BMW Aktienprognose mit der Neuen Klasse bestimmt.
Die Gründe
Zweite Prognosesenkung, Zölle, Umbau: warum BMW nicht zur Ruhe kommt
Am 3. November senkte BMW die Prognose für die EBIT-Marge im Autogeschäft auf minus 0,5 bis plus 0,5 Prozent. Zuvor waren 1 bis 3 Prozent angepeilt, zu Jahresbeginn sogar 4 bis 6 Prozent. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 6 Prozent auf 30,5 Milliarden Euro, das operative Ergebnis brach um rund 30 Prozent ein, der Nettogewinn fiel um 15 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Umbaukosten belasten die Marge um rund 2,5 Prozentpunkte, Zölle um etwa 1,25 Prozentpunkte. Einen Tag später senkte die Ratingagentur S&P die Bonitätsnote von „A“ auf „A-“.
Produktionsprobleme
Die Schichtausfälle in drei Werken zeigen, wie anfällig die Lieferketten bleiben.
Hohe Umbaukosten
Der Abbau von 8.000 Stellen in München belastet kurzfristig die Marge.
Zölle und China
US-Einfuhrzölle und der Preiskampf in China drücken Absatz und Preise.
Schlechtere Bonität
Die S&P-Herabstufung verteuert tendenziell die Finanzierung.
Die Einordnung
Hoffnungsträger Neue Klasse: der Blick nach vorn
Ein Lichtblick bleibt: Die Nachfrage nach den Modellen der Neuen Klasse, der neuen Elektro-Generation, ist nach Unternehmensangaben stark. BMW hält am Ziel fest, im Autogeschäft mehr als 2,5 Milliarden Euro Free Cashflow zu erwirtschaften. Auf Monatssicht liegt die Aktie sogar 5,7 Prozent im Plus – ein Zeichen, dass sich nach dem Ausverkauf erste Käufer finden. JPMorgan senkte das Kursziel von 82 auf 68 Euro, bleibt aber bei „Overweight“. Unter dem neuen Vorstandschef Milan Nedeljkovic muss BMW zeigen, dass 2026 ein Übergangsjahr ist. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
BMW Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Wende ab 2027
Die Neue Klasse verkauft sich gut, die Kosten sinken, der Cashflow hält. Dann könnte die Aktie vom niedrigen Niveau deutlich zulegen.
Szenario 2: Bodenbildung
Ohne weitere negative Überraschungen stabilisiert sich die Aktie nahe dem 52-Wochen-Tief bis zu den Jahreszahlen im März.
Szenario 3: Weitere Rückschläge
Neue Lieferprobleme, höhere Zölle oder eine dritte Prognosesenkung würden den Abwärtstrend verlängern.
Häufige Fragen zur BMW Aktienanalyse
Warum gehört die BMW Aktie zu den Verlierern der Woche?
Schichtausfälle wegen fehlender Teile in drei Werken, die Nachwirkungen der zweiten Prognosesenkung und die S&P-Herabstufung. Die Aktie verlor 3,10 Prozent.
Was erwartet BMW für 2026?
Eine EBIT-Marge im Autogeschäft zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent und mehr als 2,5 Milliarden Euro Free Cashflow.
Wer führt BMW?
Vorstandsvorsitzender ist Milan Nedeljkovic.
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