BMW Aktie: DAX Verlierer nach Schichtausfällen und Prognosesenkung – Prognose: Bringt die Neue Klasse die Wende?

Mittel- bis langfristig steht und fällt die BMW Aktienprognose mit der Neuen Klasse, der neuen Elektro-Generation. Nach Unternehmensangaben ist die Nachfrage stark. Trotz der Marge um null hält BMW am Ziel fest, im Autogeschäft mehr als 2,5 Milliarden Euro Free Cashflow zu erwirtschaften – ein Zeichen finanzieller Solidität. Der Stellenabbau in München soll die Kosten ab 2027 spürbar senken. Unter dem neuen Vorstandschef Milan Nedeljkovic muss BMW nun zeigen, dass 2026 tatsächlich ein Übergangsjahr ist. Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie rund 38 Prozent im Minus. Für die langfristige BMW-Aktie Prognose sind die Erträge der Neuen Klasse, die Zollpolitik und die Lage in China entscheidend.