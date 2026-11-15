Bei BMW kommt eine Belastung zur nächsten. Die BMW-Aktie ist mit einem Minus von 2,85 Prozent einer der DAX Verlierer der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 57,52 Euro. Wegen kurzfristiger Engpässe bei Zulieferteilen musste der Münchner Autobauer Schichten in Regensburg, Leipzig und Oxford streichen – nur eine Woche nach der zweiten Prognosesenkung des Jahres und einer Herabstufung durch die Ratingagentur S&P. Auf Jahressicht steht ein Minus von 35 Prozent, damit ist BMW der schwächste DAX-Wert des Jahres. Unsere BMW-Aktie Prognose zeigt, ob die Neue Klasse die Wende bringen kann.
BMW Aktie: DAX Verlierer nach Schichtausfällen und Prognosesenkung – Prognose: Bringt die Neue Klasse die Wende?
Die BMW-Aktie ist einer der DAX Verlierer der Woche: Minus 2,85 Prozent nach Schichtausfällen in drei Werken – eine Woche nach der zweiten Prognosesenkung und einer Herabstufung durch S&P. Auf Jahressicht ist BMW mit minus 35 Prozent der schwächste DAX-Wert. Unsere BMW-Aktie Prognose zeigt, was die BMW Chartanalyse kurzfristig signalisiert, wie die Bewertung aussieht und ob die Neue Klasse mittel- bis langfristig die Wende bringt.
Die Gründe
Zweite Prognosesenkung, Zölle, Umbau: warum BMW nicht zur Ruhe kommt
Am 3. November senkte BMW die Prognose für die EBIT-Marge im Autogeschäft auf minus 0,5 bis plus 0,5 Prozent. Zuvor waren 1 bis 3 Prozent angepeilt, zu Jahresbeginn sogar 4 bis 6 Prozent. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 6 Prozent auf 30,5 Milliarden Euro, das operative Ergebnis brach um rund 30 Prozent ein, der Nettogewinn fiel um 15 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Umbaukosten belasten die Marge um rund 2,5 Prozentpunkte, Zölle um etwa 1,25 Prozentpunkte. Einen Tag später senkte S&P die Bonitätsnote von „A“ auf „A-“.
Produktionsprobleme
Die Schichtausfälle in drei Werken zeigen, wie anfällig die Lieferketten bleiben.
Hohe Umbaukosten
Der Abbau von 8.000 Stellen in München belastet kurzfristig die Marge.
Zölle und China
US-Einfuhrzölle und der Preiskampf in China drücken Absatz und Preise.
Schlechtere Bonität
Die S&P-Herabstufung verteuert tendenziell die Finanzierung.
Kurzfristige Prognose
BMW Chartanalyse: Bodenbildung oder Bärenfalle?
Die BMW Chartanalyse zeigt einen Versuch der Bodenbildung. Trotz der schlechten Nachrichten liegt die Aktie auf Monatssicht gut 5 Prozent im Plus – vor einem Monat notierte sie noch bei rund 55 Euro. Diese Zone um 55 Euro ist damit die wichtigste Unterstützung. Nach oben ist der Bereich um 59 bis 60 Euro, von dem aus die Aktie in die Woche startete, die erste Hürde. Ein Schlusskurs darüber würde die Erholung bestätigen und die Zone um 62 Euro ins Visier rücken. Fällt die Aktie dagegen unter 55 Euro, wäre die Bodenbildung gescheitert.
Szenario 1: Erholung über 60 Euro
Lösen sich die Lieferprobleme schnell und kommen positive Signale zur Neuen Klasse, könnte die Aktie über 60 Euro steigen.
Szenario 2: Bodenbildung zwischen 55 und 60 Euro
Ohne weitere negative Überraschungen stabilisiert sich die Aktie bis zu den Jahreszahlen im März.
Szenario 3: Weitere Rückschläge
Neue Lieferprobleme, höhere Zölle oder eine dritte Prognosesenkung könnten die Aktie unter 55 Euro drücken.
Die Analysten
JPMorgan senkt das Ziel, bleibt aber optimistisch
JPMorgan senkte nach der Prognosesenkung das Kursziel von 82 auf 68 Euro, bleibt aber bei „Overweight“. Das neue Ziel liegt rund 18 Prozent über dem aktuellen Kurs. Viele Analysten sehen 2026 als Übergangsjahr und richten den Blick auf die Erträge der Neuen Klasse ab 2027. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
BMW Aktienprognose: alles hängt an der Neuen Klasse
Mittel- bis langfristig steht und fällt die BMW Aktienprognose mit der Neuen Klasse, der neuen Elektro-Generation. Nach Unternehmensangaben ist die Nachfrage stark. Trotz der Marge um null hält BMW am Ziel fest, im Autogeschäft mehr als 2,5 Milliarden Euro Free Cashflow zu erwirtschaften – ein Zeichen finanzieller Solidität. Der Stellenabbau in München soll die Kosten ab 2027 spürbar senken. Unter dem neuen Vorstandschef Milan Nedeljkovic muss BMW nun zeigen, dass 2026 tatsächlich ein Übergangsjahr ist. Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie rund 38 Prozent im Minus. Für die langfristige BMW-Aktie Prognose sind die Erträge der Neuen Klasse, die Zollpolitik und die Lage in China entscheidend.
Häufige Fragen zur BMW-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige BMW-Aktie Prognose?
Kurzfristig ist die Zone um 55 Euro die wichtigste Unterstützung, nach oben liegt die erste Hürde bei 59 bis 60 Euro.
Warum ist die BMW-Aktie DAX Verlierer der Woche?
Schichtausfälle wegen fehlender Teile in drei Werken, die Nachwirkungen der zweiten Prognosesenkung und die S&P-Herabstufung. Die Aktie verlor 2,85 Prozent.
Was erwartet BMW für 2026?
Eine EBIT-Marge im Autogeschäft zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent und mehr als 2,5 Milliarden Euro Free Cashflow.
Wer führt BMW?
Vorstandsvorsitzender ist Milan Nedeljkovic.
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