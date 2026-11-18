Die BMW Aktie (Xetra-Kürzel BMW, ISIN DE0005190003) bleibt am Mittwochmorgen hinter dem Markt zurück. Gegen 09:25 Uhr notiert der Münchner Autobauer auf Xetra bei 55,56 Euro und damit 0,96 Prozent unter dem Vortagesschluss von 56,10 Euro. Während sich der DAX nach den Nvidia-Zahlen stabilisiert, ist BMW drittgrößter DAX Verlierer. Eine eigene Unternehmensmeldung als Auslöser gibt es nicht.
BMW Aktie DAX Verlierer: Autowerte bleiben trotz Markterholung zurück – rückt das Jahrestief bei 52 Euro wieder näher?
Die BMW Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den größten DAX Verlierern: Um 09:25 Uhr notiert sie auf Xetra bei 55,56 Euro, 0,96 Prozent unter dem Vortag. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht – der Autosektor bleibt nach zwei Gewinnwarnungen und im Zollstreit unter Druck.
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Die Gründe
Warum fällt die BMW Aktie heute?
Die Marktberichte zum Handelsstart nennen keinen speziellen Grund für die BMW-Schwäche. Der Rückgang reiht sich in eine schwache Phase des gesamten Autosektors ein – im Frühhandel stehen mit Volkswagen und BMW gleich zwei Autowerte unter den drei größten DAX Verlierern.
Zollstreit mit Mexiko
US-Präsident Trump hat eine Verdopplung der Zölle gegen Mexiko angedroht. BMW baut im Werk San Luis Potosí unter anderem den 3er und den M2, ab 2027 auch Modelle der Neuen Klasse. Allerdings geht nur ein Teil der Produktion in die USA.
Zwei Gewinnwarnungen in einem Jahr
Mit den Q3-Zahlen senkte BMW die Margenprognose für das Autogeschäft 2026 auf -0,5 bis +0,5 Prozent – das Vertrauen in die Ertragskraft ist angeschlagen.
Leerverkäufer erhöhen Positionen
Der Investor Numeric Investors hat seine Netto-Leerverkaufsposition in BMW zuletzt auf 0,60 Prozent aufgestockt.
Diese Faktoren sind eine Einordnung, kein belegter Auslöser für den heutigen Rückgang. Bei einem Minus von knapp einem Prozent können auch Umschichtungen hin zu Technologiewerten eine Rolle spielen, die nach den Nvidia-Zahlen gefragt sind.
|DAX Gewinner
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Veränderung
|Siemens Energy
|+2,53 %
|Deutsche Bank
|-1,73 %
|Infineon
|+1,37 %
|Volkswagen Vz.
|-1,33 %
|Bayer
|+1,14 %
|BMW
|-0,96 %
|Merck KGaA
|+1,06 %
|Fresenius Medical Care
|-0,93 %
|Symrise
|+0,78 %
|adidas
|-0,89 %
Quelle: Xetra-Kurse laut finanzen.net, 18.11.2026, 09:25 Uhr
Fundamentaldaten
Wie steht BMW nach dem dritten Quartal da?
Am 4. November meldete BMW für das dritte Quartal einen Umsatz von 30,45 Milliarden Euro, 5,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Vorsteuerergebnis lag bei 2,08 Milliarden Euro, die EBIT-Marge im Autogeschäft bei 3,4 Prozent. Der freie Cashflow im Autogeschäft war mit -566 Millionen Euro negativ. Mit der zweiten Gewinnwarnung senkte BMW die Margenprognose für 2026 von zuvor 1 bis 3 Prozent auf -0,5 bis +0,5 Prozent. Das Ziel eines freien Cashflows von über 2,5 Milliarden Euro hielt der Konzern dagegen aufrecht.
Bemerkenswert: Trotz der Warnung zog die Aktie nach den Zahlen zunächst an und stieg auf rund 61 Euro, Anfang November notierte sie zeitweise über 60 Euro. Diese Erholung ist inzwischen wieder abgegeben.
Chartbild
Wie weit ist die BMW Aktie vom Jahrestief entfernt?
Seit Jahresbeginn hat die BMW Aktie knapp 40 Prozent verloren. Das 52-Wochen-Hoch vom Dezember 2025 lag bei 97,90 Euro, das Tief vom 8. Oktober 2026 bei 52,00 Euro. Mit 55,56 Euro trennen die Aktie noch gut 6 Prozent von dieser Marke.
Termine
Was sollten Anleger bei BMW jetzt beachten?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf das Treffen zwischen Trump und Mexikos Präsidentin Sheinbaum am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen. Die Jahreszahlen 2026 legt BMW am 11. März 2027 vor, die Q1-Zahlen am 5. Mai 2027.
FAQ zur BMW Aktie
Warum fällt die BMW Aktie heute?
Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht. Belastend wirken die schwache Ertragslage, der Zollstreit mit Mexiko und die Schwäche im Autosektor. Um 09:25 Uhr lag die Aktie 0,96 Prozent im Minus bei 55,56 Euro.
Was sind Kürzel und ISIN der BMW Aktie?
Das Xetra-Kürzel lautet BMW, die ISIN DE0005190003.
Welche Margenprognose hat BMW für 2026?
Die EBIT-Marge im Autogeschäft soll zwischen -0,5 und +0,5 Prozent liegen.
Wann veröffentlicht BMW die nächsten Zahlen?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 11. März 2027 angekündigt.
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