Am 4. November meldete BMW für das dritte Quartal einen Umsatz von 30,45 Milliarden Euro, 5,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Vorsteuerergebnis lag bei 2,08 Milliarden Euro, die EBIT-Marge im Autogeschäft bei 3,4 Prozent. Der freie Cashflow im Autogeschäft war mit -566 Millionen Euro negativ. Mit der zweiten Gewinnwarnung senkte BMW die Margenprognose für 2026 von zuvor 1 bis 3 Prozent auf -0,5 bis +0,5 Prozent. Das Ziel eines freien Cashflows von über 2,5 Milliarden Euro hielt der Konzern dagegen aufrecht.

Bemerkenswert: Trotz der Warnung zog die Aktie nach den Zahlen zunächst an und stieg auf rund 61 Euro, Anfang November notierte sie zeitweise über 60 Euro. Diese Erholung ist inzwischen wieder abgegeben.