Die BMW Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Handelssymbol: BMW, US-Handelssymbol: BMWYY) startet kräftig in den Mittwoch. Am Morgen notiert das Papier des Münchner Autobauers bei 54,48 Euro, ein Plus von 2,95 Prozent. Damit gehört BMW zu den größten DAX Gewinnern am Morgen. Am Dienstag hatte die BMW-Aktie noch bei 53,26 Euro geschlossen – nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief. Gemeinsam mit Volkswagen und Mercedes-Benz führt BMW die Gewinnerliste an.
BMW Aktie: DAX Gewinner am Morgen – JPMorgan bleibt bei Overweight, springt der Münchner Autobauer vom 52-Wochen-Tief ab?
Die BMW Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den größten DAX Gewinnern: Plus 2,95 Prozent auf 54,48 Euro. JPMorgan bestätigt seine Kaufempfehlung und lobt BMW als Dividendenstory, die gesamte Autobranche ist gefragt. Dabei notierte die Aktie zuletzt nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief. Was hinter dem Anstieg der BMW Aktie steckt.
Der Auslöser
JPMorgan setzt auf die Dividende: warum die BMW Aktie steigt
Im großen Branchenausblick für 2027 bleibt JPMorgan bei BMW optimistisch – und betont ein Argument, das in nervösen Märkten zählt.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 68 Euro auf „Overweight“ belassen. Im Branchenausblick für 2027 bezeichnet Analyst Jose Asumendi BMW, Mercedes-Benz und Renault als attraktive Dividendenstorys. Das Kursziel liegt rund 25 Prozent über dem aktuellen Kurs. Hinzu kommt das Marktumfeld: Nach dem Einbruch der KI-Werte suchen Anleger nach günstig bewerteten Titeln. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 8 gehört die BMW Aktie zu den preiswertesten Werten im DAX. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
JPMorgan bestätigt Overweight
Die Bank sieht 68 Euro und hebt die Dividende hervor.
Günstige Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 8, Dividendenrendite um 4,7 Prozent.
Nähe zum Tief
Die Aktie notierte zuletzt nur knapp über dem 52-Wochen-Tief.
Zulassungsplus in Europa
BMW steigerte die Zulassungen von Januar bis Oktober um 4,6 Prozent.
Die Fundamentaldaten
Neue Klasse und Margendruck: ein Jahr der Gegensätze
Das Geschäft ist zweigeteilt. Die Nachfrage nach den neuen Elektromodellen der Neuen Klasse übertrifft die Erwartungen, doch der Hochlauf kostet Geld. Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 30,5 Milliarden Euro, der Gewinn vor Steuern lag bei 2,08 Milliarden Euro, die Marge im Autogeschäft bei 3,4 Prozent. Nach einer zweiten Gewinnwarnung liegt die Aktie mehr als ein Drittel unter ihrem Vorjahresniveau. Vorsichtiger als JPMorgan ist RBC mit „Sector Perform“ und einem Kursziel von 56 Euro.
Die Marken
BMW Aktie: 55 Euro als erste Hürde
Charttechnisch hat sich die BMW Aktie vom Bereich ihres 52-Wochen-Tiefs um 52 Euro gelöst. Die nächste Hürde ist die Marke von 55 Euro, das Niveau von Mitte vergangener Woche. Nach unten bleibt die Zone um 52 Euro die entscheidende Unterstützung.
Häufige Fragen zur BMW Aktie
Warum ist die BMW Aktie heute DAX Gewinner?
JPMorgan hat die Einstufung „Overweight“ mit Kursziel 68 Euro bestätigt und BMW als Dividendenstory hervorgehoben. Autowerte sind insgesamt gefragt.
Welche ISIN und WKN hat die BMW Aktie?
Die ISIN lautet DE0005190003, die WKN 519000, das Handelssymbol BMW. In den USA wird ein ADR unter BMWYY gehandelt.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der BMW Aktie?
Laut finanzen.net liegt sie bei rund 4,7 Prozent.
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