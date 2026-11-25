Das Geschäft ist zweigeteilt. Die Nachfrage nach den neuen Elektromodellen der Neuen Klasse übertrifft die Erwartungen, doch der Hochlauf kostet Geld. Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 30,5 Milliarden Euro, der Gewinn vor Steuern lag bei 2,08 Milliarden Euro, die Marge im Autogeschäft bei 3,4 Prozent. Nach einer zweiten Gewinnwarnung liegt die Aktie mehr als ein Drittel unter ihrem Vorjahresniveau. Vorsichtiger als JPMorgan ist RBC mit „Sector Perform“ und einem Kursziel von 56 Euro.