Die BMW Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Handelssymbol: BMW, US-Handelssymbol: BMWYY) gehört zu den großen Gewinnern des Tages. Am Mittwochabend notiert das Papier des Münchner Autobauers bei 55,28 Euro, ein Plus von 3,79 Prozent. Damit gehört BMW zu den größten DAX Gewinnern am Abend. Am Mittag lag die BMW-Aktie sogar mehr als 5 Prozent im Plus. Trotz des Sprungs bleibt die Bilanz schwach: Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 40 Prozent verloren.
BMW Aktie: DAX Gewinner am Abend – Hybrid-Deckel und Dividendenlob, startet der Münchner Autobauer die Aufholjagd?
Die BMW Aktie gehört am Mittwochabend zu den größten DAX Gewinnern: Plus 3,79 Prozent auf 55,28 Euro. JPMorgan lobt BMW als Dividendenstory, die EU will Hybrid-Importe deckeln, und Anleger greifen nach einem Jahresminus von rund 40 Prozent zu. Was hinter dem Anstieg der BMW Aktie steckt.
Der Auslöser
Autowerte entkoppeln sich: warum die BMW Aktie steigt
Während der DAX unter 25.000 Punkte fällt, gehen die Autowerte ihren eigenen Weg – angeführt von den Premiumherstellern.
Rückenwind kommt vom Branchenausblick der US-Bank JPMorgan für 2027. Sie belässt BMW mit einem Kursziel von 68 Euro auf „Overweight“ und lobt den Konzern gemeinsam mit Mercedes-Benz für seine Dividendenstory. Zusätzlich sorgt eine Nachricht aus Brüssel für Fantasie: Laut dpa-AFX will die EU ab dem 1. Dezember die Importe von Hybridautos deckeln. Nach Einschätzung von CMC-Marktanalyst Andreas Lipkow entkoppelten sich vor allem die Premiumhersteller vom schwachen Gesamtmarkt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
JPMorgan bleibt bei Overweight
Die Bank sieht 68 Euro und hebt die Dividende hervor.
EU-Obergrenze für Hybride
Weniger Importe würden die Konkurrenz aus Asien bremsen.
Zulassungsplus in Europa
BMW steigerte die Zulassungen von Januar bis Oktober um 4,6 Prozent.
Schnäppchenjagd
Nach einem Jahresminus von rund 40 Prozent greifen Anleger zu.
Die Fundamentaldaten
Neue Klasse und Margendruck: ein Jahr der Gegensätze
Die Nachfrage nach den Elektromodellen der Neuen Klasse übertrifft die Erwartungen, doch der Hochlauf kostet Marge. Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 30,5 Milliarden Euro, die Marge im Autogeschäft lag bei 3,4 Prozent, BMW musste zweimal die Prognose senken. Vorsichtiger als JPMorgan ist RBC mit „Sector Perform“ und einem Kursziel von 56 Euro.
Die Marken
BMW Aktie: 56 Euro als nächste Hürde
Charttechnisch hat sich die BMW Aktie vom Bereich ihres 52-Wochen-Tiefs um 52 Euro gelöst. Die nächste Hürde ist das Tageshoch um 56 Euro. Nach unten bildet die Zone um 53 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur BMW Aktie
Warum ist die BMW Aktie heute DAX Gewinner?
JPMorgan bestätigt „Overweight“ mit Kursziel 68 Euro und lobt die Dividende. Zudem will die EU Hybrid-Importe deckeln, Autowerte sind insgesamt gefragt.
Welche ISIN und WKN hat die BMW Aktie?
Die ISIN lautet DE0005190003, die WKN 519000, das Handelssymbol BMW. In den USA wird ein ADR unter BMWYY gehandelt.
Wie stark hat die BMW Aktie 2026 verloren?
Seit Jahresbeginn rund 40 Prozent.
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