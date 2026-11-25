Die BMW Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Handelssymbol: BMW, US-Handelssymbol: BMWYY) gehört zu den großen Gewinnern des Tages. Am Mittwochabend notiert das Papier des Münchner Autobauers bei 55,28 Euro, ein Plus von 3,79 Prozent. Damit gehört BMW zu den größten DAX Gewinnern am Abend. Am Mittag lag die BMW-Aktie sogar mehr als 5 Prozent im Plus. Trotz des Sprungs bleibt die Bilanz schwach: Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 40 Prozent verloren.